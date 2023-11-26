Синоптик Вильфанд предупредил о гололедице в Москве и Московской области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на предстоящей рабочей неделе.

Специалист сообщил, что в центре европейской части России понедельник будет очень тяжёлым с точки зрения условий погоды.

«Осадки начнутся сегодня вечером, наиболее заметными и сильными они станут ночью и утром. По оценкам, выпадет от 15 до 20 мм. В Москве и Московской области также будет гололёд», — предупредил Вильфанд.

Он отметил, что циклон несёт потепление, так как воздушные массы очень тёплые и насыщены влагой.

«Температура завтра к утру -1…-2 °С, а днём уже около -1…+1 °С. Поэтому снег, который будет выпадать, будет ещё и подтаивать, образуя сильную гололедицу. В последующем, после прохождения этого циклона, осадки будут совсем небольшие и произойдёт понижение температуры. Температурный фон опять будет отрицательный. Ночные температуры в диапазоне -4...-9 °С, а дневные -3...-5 °С», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечерняя метель и до -6 °С ожидается в Москве 26 ноября.