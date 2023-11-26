Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ожидается метель и -6 °С
- АГН «Москва»
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам синоптика, вечером 26 ноября начнётся снег, возможна метель.
«В Москве -4...-6 °С, в Подмосковье -2...-7 °С», — отметил он.
Тишковец добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 мм ртутного столба.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.