Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ожидается метель и -6 °С

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечерняя метель и до -6 °С ожидается в Москве 26 ноября.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

Об этом пишет РИА Новости. По словам синоптика, вечером 26 ноября начнётся снег, возможна метель. «В Москве -4...-6 °С, в Подмосковье -2...-7 °С», — отметил он. Тишковец добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 мм ртутного столба. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.