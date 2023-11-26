RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ожидается метель и -6 °С

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечерняя метель и до -6 °С ожидается в Москве 26 ноября.
Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве ожидается метель и -6 °С
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, вечером 26 ноября начнётся снег, возможна метель.

«В Москве -4...-6 °С, в Подмосковье -2...-7 °С», — отметил он.

Тишковец добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 735 мм ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить