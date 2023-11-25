В Москве 25 ноября ожидается снег и до -5 °С

Снег и до -5 °С ожидается в Москве 25 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в столице и окрестностях ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег.

«Днём в Москве — -3...-5 °С, по Московской области — -2...-7 °С», — уточнил синоптик.

Леус отметил, что будет дуть западный и северо-западный ветер, 2—7 м/с.

После рекордного падения атмосферного давления показания барометров вырастут и составят 737 мм рт. ст., добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.