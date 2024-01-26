«Теряются очень ценные материалы и ресурсы»: эколог — о правилах утилизации электронных устройств

С 1 января 2024 года в России изменились правила утилизации отходов, по решению правительства список подлежащих переработке видов отходов увеличился почти на 800 позиций. Среди них присутствует и электронная техника — такие приборы нельзя просто выбрасывать на свалку. Как объяснила в интервью RT доктор технических наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета (Пермский политех, ПНИПУ) Наталья Слюсарь, наибольшую опасность для окружающей среды представляют аккумуляторы гаджетов, а также платы и микросхемы. Однако, помимо ущерба экологии, выбрасывание гаджетов и бытовой техники приводит к потерям ценных ресурсов и материалов, которые могут быть использованы повторно после правильной утилизации приборов, объяснила специалист.

— С 1 января в силу вступили новые правила утилизации отходов, утверждённые ранее правительством. В новый список подлежащих утилизации отходов вошли 780 новых позиций, включая строительные изделия, текстиль и электронную технику. Хотелось бы предметно обсудить утилизацию электроники и бытовой техники — насколько велика её доля в общем объёме отходов?

— По данным торговых сетей, в последние годы объём реализации домашней электротехники и гаджетов на рынке России составил 12,5 кг на душу населения. При этом 11—12 кг превращается в отходы, большая часть которых представлена крупными бытовыми приборами — стиральными машинами, пылесосами, обогревателями и др. Часть из них направляется на утилизацию. По сведениям ППК «Российский экологический оператор», ежегодно в России образуется около 1,5 млн т отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), а перерабатывается менее 5%.

Так, исследования, которые проводила кафедра охраны окружающей среды ПНИПУ, показали, что в Пермском крае каждый человек в год выбрасывает в мусорный контейнер 1—1,5 кг электронных отходов. Как правило, это мелкая бытовая техника. Впоследствии она отправляется на захоронение на полигоны ТКО. Большие приборы складируются на контейнерных площадках отдельно, и эту цифру для края никто не знает.

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Люди используют всё больше и больше бытовых приборов, что провоцирует рост объёмов образования электронных отходов. Сокращается срок использования телефонов, мелкой бытовой техники.

— Почему нельзя выбрасывать электронику вместе с бытовыми отходами?

— Электронные приборы — сложные для разборки и утилизации многокомпонентные отходы. В их состав входят чёрные и цветные металлы, а также пластики и стекло, которые практически не перегнивают. В обычных условиях они безвредны, но под действием жары, холода и осадков на свалке начинают разлагаться. Металл из плат и микросхем окисляется, выделяя токсичные вещества. При этом основная часть электроники всё же относится к малоопасным для окружающей среды отходам. Умеренно опасными считаются некоторые виды картриджей, мобильные телефоны. К высокоопасному классу отходов относятся аккумуляторы гаджетов — смартфонов, ноутбуков, камер. Сейчас чаще всего используются литийионные и литийполимерные аккумуляторы. В них содержатся кадмий, хром, свинец и литий, которые наносят вред окружающей среде и человеку, если после использования аккумулятор попадёт на свалку.

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— О том, что нельзя выбрасывать батарейки, уже многие осведомлены, есть много пунктов сбора отслуживших батареек. Как они влияют на экологию, если оказываются в природе?

— Да,солевые батарейки (или цинк-углеродные) также относятся к высокоопасным отходам. Чтобы повысить их коррозийную стойкость, производители используют в них кадмий или свинец. Солевые батарейки, как правило, лишены маркировки и используются в пультах для телевизора, часах, весах, электронных термометрах. Щелочные батареи того же класса опасности (маркировка L) обладают более высокой мощностью и применяются в фотоаппаратах, плеерах, компьютерных мышах, мобильных телефонах. При их разложении также образуются ядовитые газы, способные при попадании в грунт и воду нарушить экосистему. Конечно, есть полигоны для отходов, оборудованные специальной защитой, которая не позволяет токсичным соединениям проникать за его пределы. Это позволяет минимизировать нагрузку на окружающую среду. Однако такими системами оборудованы далеко не все полигоны в мире. Что также важно: при выбрасывании электронных приборов теряются очень ценные материалы.

— Какие основные компоненты электроники и бытовой техники представляют интерес для повторного использования?

— Любой электронный прибор, который рано или поздно станет отходом, — это в том числе драгоценные металлы (золото, серебро, платина), редкоземельные элементы (рутений), критические (литий, палладий) и цветные металлы (медь, алюминий). С 2017 года в России действует запрет на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты. К таким отходам относится и отработавшая потребительская техника. С 1 сентября 2023 года введены требования об обращении с электронными и электрическими отходами. Например, отдельно собранная техника в магазине электроники попадёт на переработку в обязательном порядке.

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— Какие решения могут снизить потери материалов от выброса техники, а также экологический ущерб?

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— Вообще, с марта 2022 года в России введены штрафы за выброс гаджетов, компьютеров и бытовой техники. За нарушение обычный гражданин заплатит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, юридическое лицо — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В целом у населения уже сформировано понимание, что такие вещи нельзя просто выбросить. Если человек будет знать, куда сдать старую технику, то наверняка сделает это.

При этом развивать надо не только сети приёма неработающей техники, но и сети ремонтных мастерских и так называемых ремонтных кафе — оборудованных пространств, где люди могут самостоятельно починить вещь. Как ещё поступить со старой техникой? Если она всё ещё в рабочем состоянии, то можно её продать по сниженной цене или отдать даром, если прибыль для вас не важна. А кроме того, нужно стараться использовать прибор как можно дольше и не покупать новый. Если он морально устарел или разонравился — отдать или продать другому, кому он нужен. В случае поломки гаджета — отремонтировать.

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А для этого важно, чтобы производители электроники выпускали ремонтопригодную и совместимую технику. Одно из требований современного экодизайна — создание электроники с обновляемым и продуманным ПО, каждое обновление которого не требует смены компьютера или смартфона, потому что «памяти не хватает». То же касается зарядных устройств, которые должны быть унифицированы для многих гаджетов.