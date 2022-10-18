«Принципиально другой подход»: учёные из России и Китая разработали технологию для создания электроники нового типа

Группа учёных из России и Китая создаёт прототип первого элемента магнитной памяти. В основе разработки новая область физики — спин-орбитроника. Исследователи нашли способ управлять ориентацией спина электронов — параметров наклона и вращения частиц в присутствии магнитного поля. Магнитная память может в будущем дополнить или заменить традиционные полупроводниковые технологии. Технология позволит создавать более эффективную память для компьютеров и смартфонов: такие устройства смогут неделями работать без подзарядки.

Российские учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами из Института физики Китайской академии наук разрабатывают прототип первого элемента магнитной памяти. Об этом RT сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В будущем эта технология сможет дополнить или заменить полупроводниковую электронику. Например, магнитная память позволит создать смартфон, который сможет работать без подзарядки несколько недель. Возможность внедрения таких систем подтверждается результатами фундаментальных и прикладных исследований.

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Nano Letters.

Для создания магнитной памяти учёные применяют принципы новой области физики — спин-орбитроники. Если в обычной микроэлектронике главным носителем информации является электрон, то в спин-орбитронике — магнитные свойства электрона, или его спин. Как отмечают учёные, спин электрона можно образно сравнить с вращением механического волчка, который стремится сохранить состояние равновесия. Вращение по часовой либо против часовой стрелки определяет направление спина — вверх или вниз. Эти показатели служат в спин-орбитронике аналогом нулевого бита либо единицы, которые кодируют информацию на запоминающих устройствах.

Электроны, вращающиеся вокруг ядра атома

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Чтобы записать данные на магнитный носитель, нужно изменить намагниченность материала или направление спинов электронов. Сделать это можно, используя магнитное поле, оптическое излучение или электрический ток. Такой способ передачи и сохранения информации требует намного меньше энергии, чем традиционная электроника.

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В своей новой работе группа учёных использовала возможность формирования многослойных магнитных плёнок в присутствии внешнего магнитного поля. Это приводит к тому, что спины электронов в слоях магнитных плёнок приобретают наклон относительно нормали к плоскости образца. Такой способ управления ориентацией спина или намагниченностью материала позволяет эффективно переключать биты с информацией, а также хранить и обрабатывать её при помощи токовых импульсов, не используя внешнее магнитное поле.

«Многим известно, что электроника — это область науки и техники, в основе которой заложены такие понятия, как электрический заряд и взаимодействия заряженных частиц, а также способы управления ими с помощью электромагнитного воздействия. На этих принципах создана элементная база различных устройств и приборов: компьютеров, телефонов, медицинского оборудования и вычислительной техники. В электронике информация передаётся, хранится и обрабатывается как электрический заряд. Спин-орбитроника базируется на принципиально другом подходе. Устройства спин-орбитроники также могут хранить и обрабатывать информацию, но без физического переноса заряженных частиц (электрического тока)», — пояснил в комментарии RT один из авторов исследования, проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

РИА Новости

© Илья Аверьянов

Как отмечают авторы работы, спиновые системы будут работать быстрее и надёжнее, чем традиционные носители информации, такие как жёсткие магнитные диски (HDD), твердотельная память (SSD) и оперативная память (DRAM, SRAM). В перспективе это откроет новые возможности для реализации аппаратных систем искусственного интеллекта и квантового компьютера, считают учёные.

Кроме того, эти системы позволят экономить энергию: время автономной работы от одной зарядки телефонов или ноутбуков с такой памятью увеличится в несколько раз. Также авторы работы отмечают, что при отключении электропитания такие компьютеры не будут терять записанные в оперативную память данные.