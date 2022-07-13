«Успешно движемся вперёд»: российские учёные напечатали на 3D-принтере магниты сложной формы с улучшенными свойствами

Российские учёные напечатали на 3D-принтере магниты сложной геометрической формы с максимально улучшенными на сегодняшний день свойствами. Как отмечают исследователи, их показатели магнитов ближе всего к литейным аналогам. В технологии 3D-печати использовался порошок на основе разных металлов, который плавился лазером. В результате разработчики получили магнит с минимальным количеством структурных дефектов. По их словам, данная технология создания магнитов проще и быстрее традиционных методов.

Учёные НИТУ «МИСиС» напечатали на 3D-принтере магниты сложной геометрической формы с улучшенными свойствами. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Material Letters.

В технологии 3D-печати был использован порошок на основе неодима (редкоземельный металл. —RT), железа и бора. Учёные сплавили порошок лазером.

В результате разработчики получили постоянные магниты (изделия, сохраняющие состояние намагниченности в течение длительного времени. — RT) сложной геометрической формы с минимальным количеством структурных дефектов и требуемыми свойствами. По словам учёных, они смогли увеличить магнитную силу и плотность изделий, напечатанных на 3D-принтере, и приблизить эти показатели к литейным аналогам.

Напомним, ранее в России уже печатали постоянные магниты на 3D-принтере с добавлением плавней (веществ, которые способствуют образованию при обжиге легкоплавких соединений и снижению температуры спекания изделий. — RT). Как отметили в беседе с RT специалисты из НИТУ «МИСиС», «такие вещества негативно влияют на чистоту магнитного материала, поэтому новая технология 3D-печати предполагает использование чистых порошков неодим-железо-бор».

Постоянные магниты применяются в самых разных устройствах. Однако изготовление таких изделий — это долгий и дорогой процесс. Одним из наиболее перспективных способов создания деталей сложной формы из магнитотвёрдых материалов является 3D-печать. Как отмечают учёные, она позволяет исключить такие операции, как прессование, спекание и последующую механическую обработку, что сокращает количество технологических операций.

Образцы магнитов, напечатанных на 3D-принтере

© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

По словам специалистов, время производства магнита на 3D-принтере сократилось более чем в три раза по сравнению с промышленной традиционной технологией.

«3D-печать магнитов — совершенно новая область не только в нашей стране, но и в мире. В настоящее время научные коллективы, которые умеют печатать магниты, можно пересчитать по пальцам. Мы успешно движемся вперёд, к разработке новых импортозамещающих технологий 3D-печати практически любого металломатричного мультиматериала, который можно изготовить в виде порошка и который имеет температуру плавления до 3500 °C», — рассказал в комментарии RT руководитель лаборатории Катализа НИТУ «МИСиС» Александр Громов.

Учёные пока опробовали свою технологию получения магнитов в лабораторных условиях, однако они планируют внедрять её в производство. Благодаря разной геометрической форме магнитов их можно будет применять как в приборах для космической отрасли, так и в бытовой электронной технике, отмечают специалисты.