Цифровая карта отходов: российские исследователи будут бороться с незаконными свалками с помощью нейросетей

Российские исследователи создают электронный сервис мониторинга несанкционированных свалок с помощью спутниковых снимков и нейронных сетей. Он станет комплексным инструментом для выявления и учёта таких территорий и контроля за их состоянием в динамике. По данным разработчиков, сейчас точность определения свалок с ТБО достигает 89%. Донастройка нейросетей продолжается, а первая версия сервиса в виде веб-приложения будет запущена в конце лета 2021 года.

Разработчики Пермского национального исследовательского политехнического университета создают на основе искусственного интеллекта электронный сервис Anti Fly-Tipping для выявления и учёта несанкционированных свалок, контроля за их состоянием и ликвидацией. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка реализуется в виде веб-приложения, анализирующего спутниковые снимки с помощью нейросетей. Оно находит свалки и отслеживает состояние занимаемых ими территорий в динамике.

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© Лаура Коробкова

«На данный момент есть обученные нейросетевые модели, идёт работа над приложением, которое будет готово в течение полугода. Тестирование работы нейросети показало, что её точность достигает 89%», — сообщили RT в вузе.

Как отмечают разработчики, сейчас проблема мониторинга несанкционированных свалок решается малоэффективно. Пользователи существующих интерактивных сервисов обозначают замусоренные территории вручную, а для сбора и обработки актуальных данных специалистам требуется много времени и ресурсов.

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Исследователи уверены, что новый сервис станет эффективным автоматическим комплексным инструментом для решения подобных проблем. Любой пользователь сможет находить незаконные свалки на этапе их появления, следить за их разрастанием и узнавать о ликвидации. Приложение позволит собирать важную статистику по свалкам в конкретной местности.

«Нейросети одновременно классифицируют спутниковые снимки земной поверхности и находят необходимые объекты. Искусственный интеллект автоматически обнаруживает свалку, определяет её координаты и оценивает площадь. Приложение покажет, как изменяется состояние и размер захоронения с течением времени», — отмечает разработчик сервиса, магистрант университета Вадим Данелян.

Также в приложении будет функция поиска номера земельного участка из кадастровой карты по координатам свалки на территории России. Далее можно будет определить владельца территории с помощью Росреестра и предъявить иск нарушителям, сообщили разработчики.

Они рассчитывают, что приложением заинтересуются не только экологи, но и государственные органы, а также сами операторы по обращению с коммунальными отходами.

Сейчас разрабатываются и «обучаются» новые нейросетевые модели, улучшающие точность сервиса. По расчётам разработчиков, первую рабочую версию приложения представят в конце лета 2021 года, а конечным продуктом станет сервис, который сможет отслеживать статистику по свалкам во всём мире.