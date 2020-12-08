В Подмосковье рассказали об использовании фотоловушек для обнаружения незаконных свалок

В Московской области установили фотоловушки для обнаружения устроителей незаконных свалок в лесных массивах, у автомобильных дорог и на заброшенных объектах.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред областного правительства, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев на совещании губернатора Андрея Воробьёва с правоохранительным блоком, с начала года в ходе рейдов и благодаря фотоловушкам удалось выявить 750 нарушений и задержать 147 машин, которые сваливали мусор в неразрешённых местах.

«Устройства показали свою эффективность, работа по дальнейшему пресечению и ликвидации несанкционированных навалов мусора будет продолжена. Наша задача — искоренить проблему незаконного сброса мусора и наказать виновных за правонарушение», — отметил Каратаев.

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