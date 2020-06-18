В Госдуме оценили важность сбора стеклотары

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев оценил важность сбора стеклотары.

«Любой отход (а стеклотара — это отход) в данном случае либо появится на полигоне, соответственно, пополнив собой горы мусора, либо отправится на переработку, тем самым дав возможность после переработки из себя произвести новое стекло и, соответственно, товары», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как отметил депутат, в России стекло перерабатывают, хотя раздельный сбор и был приостановлен на время пандемии.

«Но там, где этот сбор организован, он организован хорошо. Но это, в общем-то, достаточно локально по регионам», — заявил Валуев.

По его словам, нужно прежде всего заинтересовать региональных операторов, сделать невыгодным зависимость тарифа от объёма мусора, который они перевозят.

«В этом кроется одна из основных причин, по которой раздельный сбор мусора в России тормозится», — заключил депутат.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.