«Дешёвые и экологически чистые катализаторы»: российские учёные создали умные полимеры для очистки воды
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Учёные из Дагестанского государственного университета и Института физики Дагестанского федерального исследовательского центра РАН совместно с чешскими коллегами разработали полимерные мембраны, которые активируются светом или механическими воздействиями и очищают воду от химических загрязнителей. Технология, созданная при поддержке Российского научного фонда, позволит создать дешёвые и экологически чистые катализаторы для очистки сточных вод. Об этом RT сообщили в пресс-службе РНФ. Результаты опубликованы в журнале Polymers.
Как отмечают авторы работы, существенную долю отходов промышленных предприятий составляют органические вещества, например красители, антибиотики и пестициды, опасные для окружающей среды. Очистить воду от таких примесей можно с помощью фотокатализаторов — соединений, которые ускоряют разложение органики под воздействием света. Однако метод имеет серьёзное ограничение: попав в воду, частицы фотокализатора сами становятся загрязнителем.
Решением проблемы может стать использование фотокализаторов не в форме растворимых в воде соединений, а в виде полимерных мембран на основе поливинилиденфторида (ПВДФ). Сам ПВДФ выступает в роли инертного и нетоксичного наполнителя, который дополняют активными наночастицами — в итоге получают гибридные материалы, обладающие фотокаталитическими свойствами.
Авторы исследования не стали добавлять к ПВДФ наночастицы, а соединили его в растворе с гидратированной солью нитрата кальция. Затем из этого раствора учёные методом электропрядения создали полимерную мембрану: смесь распылялась под электрическим напряжением из сверхтонкого дозатора так, чтобы, застывая, струи сформировали сеть из полимерных волокон, наполненных молекулами гидратированной соли. Как показал химический анализ, между молекулами соли и ПВДФ образовалось множество водородных связей. По словам учёных, это повысило фотокаталитическую активность полученного материала.
- Метиленовый синий
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Химики испытали полимерный катализатор на растворе органического красителя — метиленового синего, который широко применяется в качестве медицинского антисептика. Опыты показали, что новый фотокатализатор успешно разлагает органику как в присутствии обычного видимого света, так и под воздействием ультрафиолетового излучения.
При видимом свете за час разложилось 44% красителя, а под воздействием ультрафиолета — 89%. При этом, когда исследователи добавили к световому и УФ-облучению давление, созданное ультразвуком, реакция разложения красителя ускорилась более чем в два раза.
«Наша работа открывает перспективы для разработки недорогих и экологически чистых умных гибридных полимерных катализаторов, которые можно использовать для очистки сточных вод. Одним из преимуществ нашего материала является то, что он даёт возможность управлять активностью катализатора и скоростью реакции: предложенный нами полимер может быть активирован с помощью внешнего механического воздействия, например давления раствора или ультразвука», — пояснил RT руководитель проекта, кандидат химических наук, заведующий лабораторией Smart Materials Дагестанского государственного университета Фарид Оруджев.
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