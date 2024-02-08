«Первый печатный памятник права»: 375 лет назад было принято Соборное уложение царя Алексея Михайловича

375 лет назад было принято Соборное уложение царя Алексея Михайловича — первый в отечественной истории печатный сборник законов. По словам экспертов, Соборное уложение — это уникальный документ, открывший новую эпоху развития русской правовой мысли, систематизировавший законодательство и ставший огромным шагом в развитии публично-правовой государственности. Как отмечают историки, хотя формально Соборное уложение действовало до первой половины XIX века, отдельные зафиксированные в нём нормы оставались актуальны вплоть до 1917 года.

8 февраля 1649 года Земский собор принял Соборное уложение царя Алексея Михайловича — свод законов, регулировавший практически все сферы жизни подданных Русского государства, а затем и Российской империи с середины XVII по первую половину XIX столетия. Принятие уложения стало огромным шагом в развитии отечественной правовой мысли и российской государственности.

«Принятие справедливых законов»

В первой половине XVII века судебно-правовая практика Русского государства носила разрозненный и противоречивый характер. Во всех приказах заводились «законные книги», которые постоянно пополнялись нормативными актами. При этом, по словам историков, после завершения Смутного времени законодательная деятельность в Русском государстве резко активизировалась. Действовали сотни нормативных правовых актов, которые систематизировались в хронологическом порядке, но не по содержанию.

«Смута была страшной государственной катастрофой. Но в России так бывает, что в недрах катастрофы вызревает что-то новое. Вот и в этом случае Смута стала варварским и кровавым, но переходом от вотчинной государственности к публично-правовой. При вотчинной государственности государство рассматривается как принадлежащее самому монарху. Важным шагом по переходу к публично-правовой государственности стало избрание Михаила царём на Земском соборе», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой истории государства и права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Владимир Томсинов.

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По его словам, данное событие стало важным шагом по переходу именно к публично-правовой государственности.

«Земский собор из случайного собрания, которое царь инициирует для каких-то своих целей, превратился в неотъемлемую часть русской государственности. Государственная территория мыслилась уже не как земельный участок, которым царь может распорядиться на своё усмотрение, а именно как территория государства. Единственное, чего не хватало государству в его новом качестве, — это придание публичного правового характера законодательству», — подчеркнул Томсинов.

Он отмечает, что первым мотивом, которым руководствовался царь Алексей Михайлович, запуская работу над новым сборником законов, было желание систематизировать огромное по своему объёму законодательство. Но были у него и другие соображения.

«XVII век очень часто называют «бунташным временем», потому что в этот период происходило очень много восстаний, мятежей. Так вот, создание Соборного уложения стало реакцией на события 1648 года, которые в нашей историографии обозначаются как Соляной бунт», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Волков.

Соляной бунт в Москве, 1648. Картина Эрнеста Лисснера

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Соляной бунт был вызван масштабными злоупотреблениями чиновников и попытками собрать с населения прямые налоги, вместо которых ранее взимался косвенный налог на соль.

«Это было очень мощное народное восстание. Оно так и не было подавлено. Правительству и самому Алексею Михайловичу пришлось договариваться с восставшими. А одним из требований восставших было принятие справедливых законов», — заявил Волков.

В 1648 году был созван Земский собор, постановивший разработать новый универсальный свод законов. Комиссию по его разработке возглавили князь Никита Одоевский и князь Семён Прозоровский. Уже через несколько месяцев был готов предварительный вариант сборника законов, в котором систематизировались многочисленные нормативные акты, действовавшие в Русском государстве.

Кремль в XVII веке

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По словам историков, проект Соборного уложения зачитывался участникам Собора несколько месяцев и обсуждался посословно. Окончательно принят сборник законов был 8 февраля 1649 года. В том же году он был напечатан тиражом 2,4 тыс. экземпляров.

«Это первый печатный памятник права в России», — отметил Владимир Томсинов.

Преступления и наказания

Сборник состоит из предисловия, оглавления и 25 глав, разделённых на 967 статей. По словам историков, в Соборном уложении наметилось разделение норм по отраслям права.

«Народ жаждал новых законов, но законы получились достаточно жёсткие. Историки подсчитывают, по скольким преступлениям в уложении была положена смертная казнь в различных формах. Называют цифры 54, 60, 64. Но по большому счёту часть описаний повторяется, поэтому существует мнение, что казнили по новому уложению за 20—25 видов преступных деяний. Наказания, согласно этому документу, были жестокие. Это и четвертование, и повешение, и сожжение», — рассказал Владимир Волков.

Алексей Михайлович, портрет работы неизвестного художника

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Уголовное право делилось на преступления против церкви, преступления против государства и государственного управления, должностные и имущественные преступления, преступления против личности. Преступников штрафовали, у них изымали имущество.

«Суровые наказания были предусмотрены, например, за торговлю табаком. За распространение заразных болезней — тоже. Осознавалась угроза эпидемий, значит, вводились зачатки карантинных мер», — рассказал Владимир Волков.

Как отмечают исследователи, целями наказания было не только пополнение казны, но и возмездие, устрашение и изоляция преступника от общества. За неумышленное совершение преступления правонарушитель, согласно уложению, мог быть помилован.

По словам историков, именно Соборное уложение окончательно ввело в Русском государстве режим крепостного права.

«В Соборном уложении зафиксирован вечный сыск беглых крестьян, был отменён переход крестьянский в Юрьев день. То есть крестьяне были окончательно прикреплены к земле», — заявил Владимир Волков.

Сцены русского быта. XVII век (А. М. Васнецов «В русской горнице»)

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Как отмечают эксперты, были закреплены в Соборном уложении и нормы гражданского права. Была официально подтверждена юридическая правоспособность женщин. Уложение описывало права собственности и процесс их приобретения — в некоторых случаях чрезвычайно сложный. Личная ответственность всё чаще заменялась ответственностью имущественной. Наследование могло происходить по закону и по завещанию.

Хотя семейное право преимущественно относилось в это время к юрисдикции церковного суда, отдельные его нормы появились и в Соборном уложении. Для разных категорий членов семьи ответственность за убийство родственников существенно отличалась. Мужеубийство или убийство родителей, например, каралось гораздо более жестоко, чем убийство детей. В целом в документе защищался патриархальный принцип построения семьи.

Расписывались в уложении и уголовно-процессуальные мероприятия: обыск, правёж, розыск, а также порядок запуска процедуры судопроизводства.

Царь, исходя из содержания уложения, был самодержавным и наследным монархом.

Глава 1 Соборного уложения («О богохульниках и церковных мятежниках»)

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«Соборное уложение было написано хорошим и понятным человеку того времени языком, без множества архаизмов, характерных для более ранних нормативных правовых актов», — заметил Владимир Волков.

В наши дни подлинник Соборного уложения на 960 листах, соединённых в свиток длиной 317 м, хранится в Российском государственном архиве древних актов в специально изготовленном по приказу Екатерины II позолоченном ковчеге.

«Соборное уложение изначально создавалось как целостный правовой памятник, в который, исходя даже из самой его конструкции, трудно было что-то добавить или изъять из него что-то», — рассказал Владимир Томсинов.

По его словам, важная роль Соборного уложения заключалась в том, что оно существенно сузило правовое пространство, в котором представители власти могли действовать на своё усмотрение и заниматься произволом.

Соборное уложение формально действовало до вступления в силу в 1835 году Свода законов Российской империи, однако отдельные его положения оставались актуальны вплоть до 1917 года.

«Соборное уложение открывает новую эпоху в русской истории. Его принятие стало грандиозным событием», — подытожил Владимир Томсинов.