«Легитимация власти»: историк Дмитрий Степанов — о значимости решений Переяславской рады 1654 года для Восточной Европы

18 января 1654 года в городе Переяслав состоялся казацкий совет (рада), на котором представители Запорожского войска избрали своим государем русского царя Алексея Михайловича. Это событие завершило процесс передачи подконтрольных восставшим казакам бывших территорий Речи Посполитой (Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств) в состав России. Сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов рассказал в интервью RT о предпосылках и последствиях этого события для всей Восточной Европы.

— Земли, которые по результатам Переяславской рады вошли в состав России, до этого несколько десятилетий были частью Речи Посполитой. Расскажите, пожалуйста, как они оказались в её составе.

— Изначально это были земли Древнерусского государства, которые захватила Золотая орда, и которые затем отвоевало у неё Великое княжество Литовское (ВКЛ). Для ордынцев это была периферия, за которой они особо не следили. После монгольского нашествия в XIII веке эти территории были сильно разорены. Киев так вообще превратился в большое село. Последствия от его разорения монголами ощущались вплоть до XVIII столетия.

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По итогам Битвы на Синих водах между войсками Великого княжества Литовского и ордынцами земли на берегах Днепра вошли в состав ВКЛ. Нужно сказать, что власти самого Великого княжества Литовского были лояльны по отношению к русскому православному населению: верхушка княжества владела русским языком, многие князья были православными и женились на православных. Но по итогам Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское было объединено с польской короной в федерацию, центр которой сместился сначала в Краков, а затем в Варшаву. Земли центра современной Украины по результатам унии оказались в составе Польши. Поляки воспринимали их как нечто очень пограничное, глубоко провинциальное. К чаяниям местного населения поляки относились с глубоким пренебрежением.

— Что представляли собой в XVII веке в этнокультурном плане жители тех территорий, о которых шла речь во время Переяславской рады? Существенно ли отличались они от москвичей или рязанцев того времени?

— В плане национального самосознания они друг от друга не отличались. Это очень хорошо прослеживается по историческим источникам, самосознание у них было одно и то же. Несколько отличались они внешне. Я имею в виду по каким-то этнографическим признакам, вроде костюма и особенностей языка, который, кстати, всё равно и там, и там, считался русским. Религия у них была одна. Князь Острожский, будучи меценатом, руководил изданием знаменитой Острожской Библии, а она послужила в дальнейшем основой для издания всех остальных наших Библий.

— Каковы были условия жизни предков современных украинцев в составе Речи Посполитой? Почему они неоднократно поднимали антипольские восстания?

— Здесь нужно разделять два разных периода времени. Во времена Великого княжества Литовского, исходя из принципов феодализма, разница между литовским князем и московским царём сводилась к вопросу: кому платить налоги. Разницы в условиях не ощущалось. Но в XVI веке в отношении русского православного населения Речи Посполитой началась дискриминация. Причём эта дискриминация была очень сильной.

Въезд Богдана Хмельницкого в Киев. Картина Николая Ивасюка, конец XIX века

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Во-первых, с момента заключения в 1596 году Брестской унии православная церковь оказалась вне закона, стала подпольной. А это было традиционное общество, и перекрещивание людей, попытки загнать их силой в унию, рассматривались как покушение на самые глубинные права. Идентичность у людей была русская православная. Никакой украинской, малороссийской идентичности не было, она могла «звучать» разве что в отдельных литературных произведениях. Так вот, утром вы — русский православный человек, а вечером вас перегоняют в унию. Выгоняют православного священника из церкви, и передают ключи от неё униатскому. А уния воспринималась как католицизм. В итоге вы из православного русского человека становитесь «ляхом-католиком». И это вызывало очень жёсткий кризис идентичности.

Во-вторых, в Польше в XVI веке происходит так называемое второе издание крепостничества. Вообще оно коснулось восточноевропейских стран в целом, включая и Россию. Только в Польше этот процесс принял особенно жестокий характер. Польский помещик, пан, имел право казнить собственных крестьян, и это не считалось убийством. В Русском государстве, для сравнения, если помещик в то время убивал своего крестьянина, он подлежал уголовному наказанию. В Польше такого не было. Власть панов над крестьянами была полной. Например, они спокойно разрушали семьи и так далее. Такое совпадение религиозного и социального факторов привело к тому, что местное население просто не могло не восставать. С конца XVI столетия казачество принимало активное участие в отстаивании религиозных и социальных прав местного населения.

— Верно ли утверждение о том, что Запорожское войско несколько раз обращалось к русскому царю с просьбой принять его под свою руку, однако в Москве сомневались в целесообразности такого шага? Если да, то почему?

— В Москве действительно сомневались и вовсе не потому что видели в этом населении каких-то других людей. Причиной был комплекс поражения. Россия пережила Смутное время. Оно, к счастью, закончилось, но не нужно забывать о том, что на тот момент Польша была сильнейшей в военном плане державой Восточной Европы. Войны с Польшей опасались. И это до определённого момента сдерживало московское правительство от вмешательства в польские дела.

Но казаки не только обращались, они ещё и переселялись на территорию Русского государства, не ставя при этом само государство в известность. Участники антипольских восстаний, спасаясь от поражений, уходили на земли Русского государства. Они селились на территории современных Воронежской и Белгородской областей. И не только казаки, крестьяне тоже бежали. Здесь их ждала определённая автономия...

Богдан Хмельницкий и Тугай-Бей

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— Восстание против властей Речи Посполитой Богдана Хмельницкого оказалось более успешным, что предыдущие казацкие вооружённые выступления против поляков. Почему Хмельницкий всё равно не верил в перспективы создания самостоятельного государства и искал к кому присоединиться?

— Понимаете, Хмельницкий не то чтобы усомнился в перспективе создания самостоятельного государства, он об этом в принципе не думал. Не существует никаких источников, указывающих на то, что Хмельницкий хотел создать государство под названием Гетманщина или о чём-нибудь подобном. Это всё сочинения поздних украинских историков. Хмельницкий, равно как и другие гетманы, думал исключительно категориями, скажем так, подданства. Он искал суверена. Он, как и многие другие люди того времени, был монархистом.

Хмельницкий был военачальником. Ему подчинялось казачество, но не подчинялись города. У него не было интереса, например, руководить крестьянством. Сама формулировка главных вопросов Переяславской рады была какой? Речь шла о том, кого казаки хотели видеть главой государства. Среди кандидатов в суверены были польский король, крымский хан, турецкий султан и русский царь Алексей Михайлович. И прозвучавшее от казаков «Желаем царя восточного» стало основным аргументом для принятия решения.

То есть на Переяславской раде даже не стоял вопрос о самостоятельности. Гетманщина — это не государство. Это военно-политическое образование. И Хмельницкий никогда не выступал в качестве носителя суверенитета.

Большевики для украинской суверенности сделали гораздо больше, чем Хмельницкий.

Письмо Гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу с сообщением о победах над польскими войсками и желании запорожских казаков вступить в русское подданство. Черкассы, 1648, 8 июня. РГАДА

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— В каких обстоятельствах проходила Переяславская рада? Что она решила? В современных украинских источниках можно найти утверждения о том, что Войско Запорожское не присоединилось к России, а просто заключило с ней военный союз. Есть ли в них хотя бы доля истины?

— Разумеется, это не было никаким военным союзом. Во-первых, суверенитет был полностью передан царю. Во-вторых, царь стал полным собственником земель. Он был единственным человеком, наделённым правом неотчуждаемого пожалования земли: мог дать её, и мог отобрать. В-третьих, легитимация власти исходила исключительно от её сакральности. Сакральным характером власти обладал царь. То есть никакого союза не было. Другое дело, что с момента разделения восточнославянских земель, ещё с ордынского нашествия, возникло большое количество различий в социально-административном устройстве данных регионов. И поэтому притираться приходилось долго.

«Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951). Картина Михаила Ивановича Хмелько. Национальный художественный музей Украины, Киев

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Вторая половина XVII века в истории Украины — это период так называемой Руины. Он в значительной мере характеризует сложности в выстраивании отношений между казачьей верхушкой и царской властью. В конце концов, произошёл раскол этих территорий на Левобережье и Правобережье, последствия которого ощущаются до сих пор.

— Известно, что поляки сначала отказались признать результаты Переяславской рады. Что произошло после неё? Каково её историческое значение?

— Понятно, что польский двор считал гетманщину своей территорией. Когда часть земель взяла и «отчалила» в другое государство, это не могло привести к быстрому признанию произошедшего. Поэтому и началась Русско-польская война, активные боевые действия которой продолжались 13 лет. Но, в конце концов, к власти в Польше пришёл достаточно прагматичный король Ян Собеский. Он осознал, что территории уже не вернуть, что военная мощь Русского государства растёт просто с беспрецедентной скоростью, и что главным противником Речи Посполитой стала Османская империя. Ян Собеский понял, что с потерей земель нужно смириться, поэтому в мае 1686 года между Россией и Речью Посполитой был заключён «Вечный мир». Дружить с Россией против Турции оказалось выгоднее. Это был важный урок. Политический прагматизм был присущ даже полякам XVII века.