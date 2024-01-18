«Легитимация власти»: историк Дмитрий Степанов — о значимости решений Переяславской рады 1654 года для Восточной Европы
Историк Дмитрий Степанов рассказал в интервью RT о Переяславской раде
- Михаил Дерегус и Сергей Репин "Переяславская рада". Картина написана в 1954 году. Украинская ССР.
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— Земли, которые по результатам Переяславской рады вошли в состав России, до этого несколько десятилетий были частью Речи Посполитой. Расскажите, пожалуйста, как они оказались в её составе.
— Изначально это были земли Древнерусского государства, которые захватила Золотая орда, и которые затем отвоевало у неё Великое княжество Литовское (ВКЛ). Для ордынцев это была периферия, за которой они особо не следили. После монгольского нашествия в XIII веке эти территории были сильно разорены. Киев так вообще превратился в большое село. Последствия от его разорения монголами ощущались вплоть до XVIII столетия.
По итогам Битвы на Синих водах между войсками Великого княжества Литовского и ордынцами земли на берегах Днепра вошли в состав ВКЛ. Нужно сказать, что власти самого Великого княжества Литовского были лояльны по отношению к русскому православному населению: верхушка княжества владела русским языком, многие князья были православными и женились на православных. Но по итогам Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское было объединено с польской короной в федерацию, центр которой сместился сначала в Краков, а затем в Варшаву. Земли центра современной Украины по результатам унии оказались в составе Польши. Поляки воспринимали их как нечто очень пограничное, глубоко провинциальное. К чаяниям местного населения поляки относились с глубоким пренебрежением.
— Что представляли собой в XVII веке в этнокультурном плане жители тех территорий, о которых шла речь во время Переяславской рады? Существенно ли отличались они от москвичей или рязанцев того времени?
— В плане национального самосознания они друг от друга не отличались. Это очень хорошо прослеживается по историческим источникам, самосознание у них было одно и то же. Несколько отличались они внешне. Я имею в виду по каким-то этнографическим признакам, вроде костюма и особенностей языка, который, кстати, всё равно и там, и там, считался русским. Религия у них была одна. Князь Острожский, будучи меценатом, руководил изданием знаменитой Острожской Библии, а она послужила в дальнейшем основой для издания всех остальных наших Библий.
— Каковы были условия жизни предков современных украинцев в составе Речи Посполитой? Почему они неоднократно поднимали антипольские восстания?
— Здесь нужно разделять два разных периода времени. Во времена Великого княжества Литовского, исходя из принципов феодализма, разница между литовским князем и московским царём сводилась к вопросу: кому платить налоги. Разницы в условиях не ощущалось. Но в XVI веке в отношении русского православного населения Речи Посполитой началась дискриминация. Причём эта дискриминация была очень сильной.
- Въезд Богдана Хмельницкого в Киев. Картина Николая Ивасюка, конец XIX века
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Во-первых, с момента заключения в 1596 году Брестской унии православная церковь оказалась вне закона, стала подпольной. А это было традиционное общество, и перекрещивание людей, попытки загнать их силой в унию, рассматривались как покушение на самые глубинные права. Идентичность у людей была русская православная. Никакой украинской, малороссийской идентичности не было, она могла «звучать» разве что в отдельных литературных произведениях. Так вот, утром вы — русский православный человек, а вечером вас перегоняют в унию. Выгоняют православного священника из церкви, и передают ключи от неё униатскому. А уния воспринималась как католицизм. В итоге вы из православного русского человека становитесь «ляхом-католиком». И это вызывало очень жёсткий кризис идентичности.
Во-вторых, в Польше в XVI веке происходит так называемое второе издание крепостничества. Вообще оно коснулось восточноевропейских стран в целом, включая и Россию. Только в Польше этот процесс принял особенно жестокий характер. Польский помещик, пан, имел право казнить собственных крестьян, и это не считалось убийством. В Русском государстве, для сравнения, если помещик в то время убивал своего крестьянина, он подлежал уголовному наказанию. В Польше такого не было. Власть панов над крестьянами была полной. Например, они спокойно разрушали семьи и так далее. Такое совпадение религиозного и социального факторов привело к тому, что местное население просто не могло не восставать. С конца XVI столетия казачество принимало активное участие в отстаивании религиозных и социальных прав местного населения.
— Верно ли утверждение о том, что Запорожское войско несколько раз обращалось к русскому царю с просьбой принять его под свою руку, однако в Москве сомневались в целесообразности такого шага? Если да, то почему?
— В Москве действительно сомневались и вовсе не потому что видели в этом населении каких-то других людей. Причиной был комплекс поражения. Россия пережила Смутное время. Оно, к счастью, закончилось, но не нужно забывать о том, что на тот момент Польша была сильнейшей в военном плане державой Восточной Европы. Войны с Польшей опасались. И это до определённого момента сдерживало московское правительство от вмешательства в польские дела.
Но казаки не только обращались, они ещё и переселялись на территорию Русского государства, не ставя при этом само государство в известность. Участники антипольских восстаний, спасаясь от поражений, уходили на земли Русского государства. Они селились на территории современных Воронежской и Белгородской областей. И не только казаки, крестьяне тоже бежали. Здесь их ждала определённая автономия...
- Богдан Хмельницкий и Тугай-Бей
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— Восстание против властей Речи Посполитой Богдана Хмельницкого оказалось более успешным, что предыдущие казацкие вооружённые выступления против поляков. Почему Хмельницкий всё равно не верил в перспективы создания самостоятельного государства и искал к кому присоединиться?
— Понимаете, Хмельницкий не то чтобы усомнился в перспективе создания самостоятельного государства, он об этом в принципе не думал. Не существует никаких источников, указывающих на то, что Хмельницкий хотел создать государство под названием Гетманщина или о чём-нибудь подобном. Это всё сочинения поздних украинских историков. Хмельницкий, равно как и другие гетманы, думал исключительно категориями, скажем так, подданства. Он искал суверена. Он, как и многие другие люди того времени, был монархистом.
Хмельницкий был военачальником. Ему подчинялось казачество, но не подчинялись города. У него не было интереса, например, руководить крестьянством. Сама формулировка главных вопросов Переяславской рады была какой? Речь шла о том, кого казаки хотели видеть главой государства. Среди кандидатов в суверены были польский король, крымский хан, турецкий султан и русский царь Алексей Михайлович. И прозвучавшее от казаков «Желаем царя восточного» стало основным аргументом для принятия решения.
То есть на Переяславской раде даже не стоял вопрос о самостоятельности. Гетманщина — это не государство. Это военно-политическое образование. И Хмельницкий никогда не выступал в качестве носителя суверенитета.
Большевики для украинской суверенности сделали гораздо больше, чем Хмельницкий.
- Письмо Гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу с сообщением о победах над польскими войсками и желании запорожских казаков вступить в русское подданство. Черкассы, 1648, 8 июня. РГАДА
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— В каких обстоятельствах проходила Переяславская рада? Что она решила? В современных украинских источниках можно найти утверждения о том, что Войско Запорожское не присоединилось к России, а просто заключило с ней военный союз. Есть ли в них хотя бы доля истины?
— Разумеется, это не было никаким военным союзом. Во-первых, суверенитет был полностью передан царю. Во-вторых, царь стал полным собственником земель. Он был единственным человеком, наделённым правом неотчуждаемого пожалования земли: мог дать её, и мог отобрать. В-третьих, легитимация власти исходила исключительно от её сакральности. Сакральным характером власти обладал царь. То есть никакого союза не было. Другое дело, что с момента разделения восточнославянских земель, ещё с ордынского нашествия, возникло большое количество различий в социально-административном устройстве данных регионов. И поэтому притираться приходилось долго.
- «Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951). Картина Михаила Ивановича Хмелько. Национальный художественный музей Украины, Киев
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Вторая половина XVII века в истории Украины — это период так называемой Руины. Он в значительной мере характеризует сложности в выстраивании отношений между казачьей верхушкой и царской властью. В конце концов, произошёл раскол этих территорий на Левобережье и Правобережье, последствия которого ощущаются до сих пор.
— Известно, что поляки сначала отказались признать результаты Переяславской рады. Что произошло после неё? Каково её историческое значение?
— Понятно, что польский двор считал гетманщину своей территорией. Когда часть земель взяла и «отчалила» в другое государство, это не могло привести к быстрому признанию произошедшего. Поэтому и началась Русско-польская война, активные боевые действия которой продолжались 13 лет. Но, в конце концов, к власти в Польше пришёл достаточно прагматичный король Ян Собеский. Он осознал, что территории уже не вернуть, что военная мощь Русского государства растёт просто с беспрецедентной скоростью, и что главным противником Речи Посполитой стала Османская империя. Ян Собеский понял, что с потерей земель нужно смириться, поэтому в мае 1686 года между Россией и Речью Посполитой был заключён «Вечный мир». Дружить с Россией против Турции оказалось выгоднее. Это был важный урок. Политический прагматизм был присущ даже полякам XVII века.