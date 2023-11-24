«Научная обоснованность»: в Москве стартовали «Климатические диалоги» об экологической устойчивости мегаполисов

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно проводит форум «Климатические диалоги». В этом году участники обсудили меры, направленные на сокращение влияния мегаполисов на климат, а также защиту городской экологии.

23 ноября в Москве стартовал форум «Климатические диалоги». Мероприятие проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы шестой год подряд. В этом году центральной темой форума стало противостояние городов климатическим аномалиям.

Мероприятие открылось пленарной сессией. В своём выступлении министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков отметил, что столичные власти очень внимательно относятся к вопросам экологии, так как считают её одним из ключевых факторов развития города.

«Москва в области экологии является одним из лидеров. Город сегодня почти на 50% состоит из зелёных территорий, а также на его территории расположено полторы тысячи рек, озёр и других водоёмов», — отметил Данчиков.

Адаптация к климатическим рискам имеет особое значение для Москвы, поскольку она является одним из самых северных мегаполисов. Евгений Данчиков рассказал, что с 2012 года ведутся мероприятия по адаптации города к климатическим изменениям. Меры охватывают транспорт, топливно-энергетическую отрасль и т. д.

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«Диапазон рисков для города»

О готовности Москвы к климатическим вызовам рассказала в своём выступлении на пленарной сессии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева. Она напомнила, что изменения климата выражаются в резких скачках температур и обильных осадках, что создаёт сильную нагрузку на городскую инфраструктуру. Поэтому в столице действует своя программа адаптации. Благодаря ей удалось добиться того, чтобы шквалистые ветры не выводили из строя систему энергетического обеспечения города.

Юлия Урожаева объяснила, какие принципы лежат в основе экологической политики Москвы.

«Когда мы говорим о климате, о прогнозировании, мы говорим о горизонте планирования 100—200 лет. Для этого нужно привлекать и математиков, и физиков, и других специалистов. На протяжении трёх лет мы привлекали учёных, чтобы просчитать сценарии и риски для города. И понять, как они раскладываются по комплексам городского управления. Сегодня ведётся работа не только с обобщёнными данными, но и с актуальными вызовами по каждой отрасли», — рассказала Юлия Урожаева.

В качестве наглядного примера она привела работу по сохранению зелёных насаждений: они ежегодно поглощают около 1 млн тонн углеводорода и выделяют свыше 500 тыс. тонн кислорода.

«Мы работаем над тем, чтобы интеллектуально управлять зелёным фондом — например, поглощающие характеристики у разных видов деревьев отличаются, а также они разные на разных этапах жизненного цикла дерева», — добавила руководитель департамента.

В такой работе важную роль играет отслеживание экологических показателей, и для этого в городе создана сеть экологического мониторинга.

Мониторинг данных и научная статистика очень важны ещё и в качестве наглядного доказательства климатических изменений, поскольку личный опыт каждого человека может отличаться. На это обратила внимание в своём выступлении представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ очень благодарна Москве и Российской Федерации за лидирующую роль в этом направлении. Для нас важно то, что делает Москва», — отметила представитель организации.

© Пресс-служба ДПиООС

Вуйнович объяснила, что далеко не каждый город и не каждая страна располагает возможностями для проведения научных исследований климатической и экологической направленности.

Депутат Государственной думы РФ и председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Вячеслав Фетисов отметил, что сегодня в Москве создаётся удобная инфраструктура для отдыха и занятий спортом на открытом воздухе.

«То, что в Москве первыми задумались о здоровье людей, это дорогого стоит. Сегодня у молодёжи есть запрос на комфорт вне дома. Проведение досуга на улице, где для этого есть самые современные возможности, — это одно из главных достижений Москвы», — отметил Вячеслав Фетисов.

© Пресс-служба ДПиООС

Принцип «15 минут»

В свою очередь, директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук рассказала собравшимся о реновации бывших промышленных зон города, расположенных вдоль МЦК. По мере расширения столицы все эти объекты оказались в городской черте, сейчас они активно подвергаются реновации в рамках программы комплексного развития территорий. А при возведении новых кварталов градостроители стараются внедрять принцип «15 минут»: жителям предлагаются возможности для работы и досуга в шаговой доступности от дома. Это не только удобно для горожан, но и помогает снизить использование транспорта, а значит, объёмы выбросов в атмосферу.

«Москва находится в абсолютном тренде со всеми мировыми глобальным мегаполисами. Вопросы, которые мы обсуждаем, актуальны и для Берлина, и для Лондона, и для Нью-Йорка, и для наших коллег из Азии», — заявила Гук.

В заключение слово взял заместитель председателя Московского банка ПАО «Сбербанк» Герман Барг. Он рассказал, что банк активно работает над повышением климатической эффективности своих офисов — отказывается от использования бумаги и применяет инструменты экономии электроэнергии.

«Но мы прежде всего финансовый институт, и наша задача — поддержать клиентов в реализации проектов, которые позитивно скажутся на нашем климате. Наш портфель зелёных кредитов растёт, у московского Сбера он уже достиг 650 млрд рублей», — рассказал Барг.

В рамках первого дня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Департаментом природопользования и банком: свои подписи под соглашением поставили Юлия Урожаева и Герман Барг.