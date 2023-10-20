Окраина суперконтинента Родиния: российские геологи установили точный возраст древнего Туркестанского океана

Российские учёные установили точный возраст древнего Туркестанского океана, который находился на месте современных стран Средней Азии более 600 млн лет назад. Тогда он был окраиной суперконтинента Родиния — единственного материка той эпохи. Со временем очертания суши менялись, на месте древнего океана вырос горный массив Тянь-Шань. Установить точный возраст океана геологам удалось благодаря находкам в осадочных отложениях зёрен минерала циркона — учёные проанализировали содержавшиеся в них изотопы ураногенного свинца.

Учёные из Санкт-Петербургского университета установили точный возраст древнего Туркестанского океана, который существовал в ранние геологические эпохи на территории современной горной системы Тянь-Шань и пустыни Кызылкум в Средней Азии. Оказалось, океан образовался более 600 млн лет назад, ещё в докембрии — на самом древнем геологическом этапе формирования Земли. В конце докембрия древний Туркестанский океан был окраиной гипотетического суперконтинента Родиния — единственного на тот момент материка нашей планеты. Сейчас в местности, где сотни миллионов лет назад располагался океан, находится суша — территории Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и частично Узбекистана. Об этом RT сообщили в пресс-службе СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале «Стратиграфия. Геологическая корреляция».

Горная цепь Тянь-Шань

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О том, что на месте современной горной системы Тянь-Шань в глубокой древности находился океан, геологи догадывались давно. Такие выводы специалисты сделали после обнаружения на территории горной системы пород океанского дна и окаменелостей морского типа.

Долгое время предполагалось, что океан образовался в палеозое, однако точными датами учёные не располагали. Считалось также, что тогда океан располагался между Казахстанским и Таримским (современная низменность на западе Китая) палеоконтинентами, на которые со временем распалась Родиния.

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При этом в более позднюю эру палеозоя (540—300 млн лет назад) в Туркестанском океане образовались цепочки вулканических островов — островные дуги.

Со временем континенты снова начали сближаться, в итоге соединились в современный материк Евразия, а на месте океана образовались горы.

О существовании древнего океана теперь напоминают только клочки базальтов и глубоководных отложений палеозойского периода, которые сейчас составляют породную основу крупнейших золотых месторождений пустыни Кызылкум в Узбекистане. Точный возраст древних геологических событий учёным не удавалось установить, поскольку ранее для анализа были доступны только осадочные породы, которые плохо сохраняют органику и дают мало сведений о времени своего образования.

Пустыня Кызылкум в Узбекистане

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Однако недавно в этом районе удалось обнаружить ещё более древние осадочные породы, а в них — включения силикатного минерала циркона. Именно они дали геологам информацию о подлинном возрасте древнего океана. Установить датировку позволил анализ изотопов ураногенного свинца, выделенных из цирконовых зёрен. По словам авторов исследования, сегодня на Земле протекают тектонические процессы, очень похожие на условия, в которых формировался древний Туркестанский океан.

Суперконтинент Родиния

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«По составу цирконовых песчинок в этих породах и по их залеганию выше глубоководных кремней можно сделать вывод, что они, скорее всего, отложились в обстановке, похожей на современную тектоническую обстановку в районе Охотского моря или тихоокеанских акваторий восточнее Австралии», — пояснил RT профессор кафедры осадочной геологии СПбГУ Георгий Бискэ.