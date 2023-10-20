Окраина суперконтинента Родиния: российские геологи установили точный возраст древнего Туркестанского океана
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Учёные из Санкт-Петербургского университета установили точный возраст древнего Туркестанского океана, который существовал в ранние геологические эпохи на территории современной горной системы Тянь-Шань и пустыни Кызылкум в Средней Азии. Оказалось, океан образовался более 600 млн лет назад, ещё в докембрии — на самом древнем геологическом этапе формирования Земли. В конце докембрия древний Туркестанский океан был окраиной гипотетического суперконтинента Родиния — единственного на тот момент материка нашей планеты. Сейчас в местности, где сотни миллионов лет назад располагался океан, находится суша — территории Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана и частично Узбекистана. Об этом RT сообщили в пресс-службе СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале «Стратиграфия. Геологическая корреляция».
- Горная цепь Тянь-Шань
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- © Hans Neleman
О том, что на месте современной горной системы Тянь-Шань в глубокой древности находился океан, геологи догадывались давно. Такие выводы специалисты сделали после обнаружения на территории горной системы пород океанского дна и окаменелостей морского типа.
Долгое время предполагалось, что океан образовался в палеозое, однако точными датами учёные не располагали. Считалось также, что тогда океан располагался между Казахстанским и Таримским (современная низменность на западе Китая) палеоконтинентами, на которые со временем распалась Родиния.
При этом в более позднюю эру палеозоя (540—300 млн лет назад) в Туркестанском океане образовались цепочки вулканических островов — островные дуги.
Со временем континенты снова начали сближаться, в итоге соединились в современный материк Евразия, а на месте океана образовались горы.
О существовании древнего океана теперь напоминают только клочки базальтов и глубоководных отложений палеозойского периода, которые сейчас составляют породную основу крупнейших золотых месторождений пустыни Кызылкум в Узбекистане. Точный возраст древних геологических событий учёным не удавалось установить, поскольку ранее для анализа были доступны только осадочные породы, которые плохо сохраняют органику и дают мало сведений о времени своего образования.
- Пустыня Кызылкум в Узбекистане
- Gettyimages.ru
- © bbsferrari
Однако недавно в этом районе удалось обнаружить ещё более древние осадочные породы, а в них — включения силикатного минерала циркона. Именно они дали геологам информацию о подлинном возрасте древнего океана. Установить датировку позволил анализ изотопов ураногенного свинца, выделенных из цирконовых зёрен. По словам авторов исследования, сегодня на Земле протекают тектонические процессы, очень похожие на условия, в которых формировался древний Туркестанский океан.
- Суперконтинент Родиния
- Gettyimages.ru
- © Ianm35
«По составу цирконовых песчинок в этих породах и по их залеганию выше глубоководных кремней можно сделать вывод, что они, скорее всего, отложились в обстановке, похожей на современную тектоническую обстановку в районе Охотского моря или тихоокеанских акваторий восточнее Австралии», — пояснил RT профессор кафедры осадочной геологии СПбГУ Георгий Бискэ.
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