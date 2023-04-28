Свекофеннская тайна: учёные раскрыли историю исчезновения древнего океана на северо-западе России
- РИА Новости
- © Илья Тимин
Российские учёные из Института геологии и геохронологии докембрия (ИГГД) РАН выяснили, почему исчез древний Свекофеннский океан, который 2 млрд лет назад омывал берега северо-запада современной России, а также Скандинавии. Об этом RT сообщила пресс-служба ИГГД РАН.
Свекофеннский океан возник в глубокой древности — примерно 2 млрд лет назад. По своим размерам он не уступал современным океанам — например, Индийскому или Атлантическому. Океан омывал континент на северо-западе современной России, а также в районе современных Финляндии, Швеции и Норвегии. Он просуществовал около 100 млн лет. Для сравнения: возраст Тихого океана — около 180 млн лет.
«Так что же привело к его исчезновению? Движение литосферных плит, а именно столкновение и погружение океанической плиты под континентальную плиту. Это явление у геологов называется словом «субдукция». Но не этот процесс погружения поставил окончательную точку в поглощении океана. Оказалось, что взаимное сближение океанической и континентальной плит вызывает сильные изменения горных пород», — рассказал RT заведующий лабораторией петро- и рудогенеза ИГГД РАН Шаукет Балтыбаев.
- Срез породы, образовавшейся за счёт метаморфизма океанических отложений
- © ИГГД РАН
Погружение океанических плит в недра Земли на глубину 20—25 км привело к их нагреву и расплавлению под воздействием колоссального давления. Образовавшийся расплав осадочных пород и базальтов начал подниматься обратно к поверхности в огромных количествах.
«Из такого расплава образовались новые порции магматических пород на территории нынешней Карелии и Приладожья», — добавил Шаукет Балтыбаев.
Учёные сделали такие выводы, изучив набор горных пород, собранных на месте геологических событий, происходивших на северо-западе около 2 млрд лет назад. Речь идёт о специфических минералах, которые образуются в результате переплавки и спрессовывания в недрах планеты океанических осадочных пород под огромным давлением.
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