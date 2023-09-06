«Быстро и недорого»: российские учёные разработали новую методику оценки месторождений золота и платины

Российские геологи создали новую методику определения возраста горной породы — она позволяет оценить потенциальные запасы ценных металлов в месторождении. Метод основан на анализе концентрации гелия в минерале — этот элемент является продуктом распада урана и тория и выступает маркером периода формирования породы. По словам учёных, новую методику отличает невысокая стоимость и скорость — с её помощью оценить историю и состав минералов можно за несколько дней, в то время как альтернативные способы занимают порой месяцы.

Учёные из СПбГУ разработали простую методику оценки перспективности месторождений золота и платины. Метод уже был протестирован на месторождениях Урала и Дальнего Востока, рассказали RT в пресс-службе вуза.

Как отмечают авторы работы, на различных этапах эволюции Земли образуются разные по масштабам и типам залежи полезных ископаемых. При этом отложения разного возраста имеют разную их концентрацию. Например, большинство богатых месторождений золота на Дальнем Востоке имеют возраст около 140 млн лет, а геологические образования возрастом 120 млн лет уже содержат намного меньше этого ценного металла. Поэтому определение точного возраста породы в районе обнаружения руды позволяет геологам понять, можно ли в данном случае говорить о полноценном и промышленно значимом месторождении.

Исследователи модифицировали методику определения возраста минералов, которая была предложена ещё в начале XX века британским физиком Эрнестом Резерфордом, но не нашла широкого применения. Она заключается в определении возраста породы по концентрации в ней гелия — продукта радиоактивного распада урана и тория. В 1950-х годах метод подвергся критике, но впоследствии выяснилось, что содержание гелия в породе позволяет определять время, когда порода остывала до определённых температур.

РИА Новости

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Сейчас геологи решили вернуться к почти забытому методу и усовершенствовали его для оценки возможных запасов золота, платины и пирита.

«Мы первыми в мире доказали, что этот метод применим для определения времени образования платины, золота и пирита. Принципиальная важность открытия высокой сохранности гелия в пирите, спутнике золоторудной минерализации, состоит в том, что он встречается во всех типах месторождений и благодаря гелию можно быстро и недорого определить перспективность объекта на обнаружение крупных залежей ценного металла», — рассказала доцент кафедры геохимии СПбГУ Ольга Якубович.

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Для анализа достаточно небольшого образца породы. С помощью масс-спектрометра учёные быстро определяют содержание в нём гелия, урана и тория и делают выводы о возрасте пород. Эти данные уже позволяют оценить месторождение на предмет возможного содержания ценных металлов.

Учёными был также разработан оригинальный масс-спектрометрический комплекс, позволяющий проводить измерения элементов в единичных миллиграммовых зёрнах.

По словам специалистов, другие методы датировки полезных ископаемых более дорогие и требуют существенно большего количества материала, который бывает сложно найти на местах геологоразведки. Например, аргон-аргоновый метод оценки занимает до полугода, в то время как по концентрации гелия возраст породы можно определить за несколько дней.

На данный момент погрешность определения возраста породы не превышает 5%. По словам учёных, это достаточная для промышленных потребностей точность.