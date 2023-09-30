«Сборка уже идёт»: российский геолог о формировании на Земле будущего суперконтинента — Пангеи Ультимы

Примерно через 250 млн лет все существующие сегодня материки объединятся в один суперматерик — процесс сборки континентов сейчас в самом разгаре. Например, Африка дрейфует на север и со временем соединится с Европой в один массив суши. Тихий океан постепенно уменьшается, а молодые Атлантический и Индийский океаны, напротив, расширяются. Об этом в интервью RT рассказал старший научный сотрудник лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ РАН доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин. По словам учёного, объединение материков неизбежно: планета постоянно проходит циклы распада и сборки континентальных плит. Пока исследователи не берутся прогнозировать, каким будет климат на Пангее Ультиме — будущем суперматерике. Однако, по словам учёного, есть вероятность, что биологические виды, включая человека, продолжат существование — возможно, претерпев эволюционные изменения.

— Недавно исследователи из Европы и США пришли к выводу, что примерно через 250 млн лет Земля станет непригодной для жизни теплокровных существ. Это произойдёт после слияния всех континентов и образования суперматерика — Пангеи Ультимы. Что вы думаете об этой теории?

— На протяжении всей геологической истории Земли шёл циклический процесс возникновения и распада суперматериков. Как известно, последний из них назывался Пангея, он сформировался около 230 млн лет назад и в итоге распался. До него тоже были суперконтиненты, может быть, не менее крупные. Однако всегда их ждал один и тот же конец — распад на несколько частей.

Уже установлено, что один такой цикл формирования-распада суперконтинента составляет около 250—300 млн лет. Новый суперматерик обязательно возникнет — это просто вопрос времени.

Гипотетический суперконтинент Пангея Ультима

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— Пангея Ультима образуется в очень далёком будущем. А когда люди смогут на себе ощущать, что суперконтинент начинает формироваться? Возможно ли, что этот процесс уже идёт, так как участилось количество землетрясений по всему миру?

— По мере того как материки будут собираться в единый, количество землетрясений будет расти. В глобальном континентальном цикле есть два ключевых момента: максимального рассеивания и финальной сборки суперматерика. Между ними, как я ранее говорил, проходит около 250—300 млн лет. Поскольку эпоха максимального рассеивания материков Землёй давно пройдена, можно говорить о том, что сборка суперматерика уже идёт.

И сейчас мы наблюдаем картину воссоединения всех материков воедино. Например, Африка и Индия в процессе движения литосферных плит продолжают активно сдвигаться на север. В своё время на месте Гималаев был океан Тетис. Горный хребет на его месте образовался в результате сближения Индостанской плиты с Евразией. Относительно скоро, через 10—15 млн лет, может полностью исчезнуть Средиземное море. Просто Африка сблизится с Евразией и на их месте будет цельный массив суши.

Молодые океаны — Атлантический и Индийский — будут расширяться, а Тихий — самый древний океан — сжиматься и сокращать свою площадь. Это приведёт к тому, что Атлантика будет подталкивать Евразию ближе к обеим Америкам, которые в будущем столкнутся. Все эти процессы будут сопровождаться огромным количеством извержений вулканов и землетрясений.

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Океаны сужаются и расширяются в результате движения тектонических плит, которое является проявлением глубинных процессов циркуляции в недрах Земли. Плиты двигаются подобно льдинам на реке — сталкиваются и наезжают, подныривают друг под друга. Скорость движения может достигать от 1 мм до нескольких сантиметров в год.

— Недавно исследовательская группа из Школы Земли и планетарных наук университета Кёртина проанализировала изотопы железа и цинка в архейских образцах и пришла к выводу, что они образовались не в результате субдукции. По словам учёных, это означает, что суперконтиненты могли формироваться не в результате сдвигов литосферных плит. Что вы думаете об этом? Какие ещё есть теории, объясняющие возникновение суперконтинентов?

— Основным и главным фактором формирования суперконтинентов, как я ранее говорил, считается тектоника литосферных плит. При их движении происходят разные процессы: субдукция — когда они погружаются друг под друга, обдукция — наезжают друг на друга и коллизия — сталкиваются друг с другом. Бывает и такое, когда плиты расходятся и в результате этого появляются срединно-океанические хребты.

Однако в архее (от 4 до 2,5 млрд лет назад) и раннем протерозое, когда Земля только начинала формироваться, происходили совершенно другие процессы. Толщина земной коры была другой, был иной состав гидросферы (вода напоминала слабый раствор кислоты), а атмосфера была метаново-аммиачно-углекислой, и в ней не было кислорода. Мы также знаем, что Луна в то время располагалась намного ближе к Земле, и, соответственно, влияние лунных приливов на тектонические процессы было другим.

Луна

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Например, учёный геологического факультета МГУ профессор Анатолий Никишин вместе с другим исследователем — Александром Якубчуком — предположил, что процессы, происходившие в тектонике архея, затрагивали только верхнюю мантию. А сейчас движение происходит по всей. Поэтому, несмотря на то что суперконтиненты на протяжении всей истории формировались примерно одинаково, у каждого из образований были свои характерные черты.

— Как изменится уровень Мирового океана после образования суперконтинента?

— Уровень Мирового океана меняется по двум причинам. Первая — это таяние льдов и снегов (гляциоэвстазия). Вторая — изменение ёмкости океанических ванн (тектоноэвстазия). При этом в целом объёмы воды на поверхности Земли увеличиваются со временем, за счёт выделения водяного пара при извержении вулканов например. В прошлом воду на планету заносили также ледяные кометы. Уровень Мирового океана постоянно меняется — ближе к концу мелового периода уровень Мирового океана был примерно на 200 м выше современного, а в начале — на 400 м. Поэтому вне зависимости от того, соберутся все материки в один или нет, уровень всегда менялся и будет меняться.

— Что произойдёт с животным миром и с людьми после слияния всех континентов в один?

— Жизнь на Земле будет продолжаться. Скорее всего, просто на смену одним видам придут другие. Какие именно виды вымрут, а какие сохранятся, сказать сложно.

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© Paul Starosta

Известно, что в центре прошлых суперконтинентов нередко образовывалась пустыня. В современных пустынях есть жизнь, обитает своя пустынная флора и фауна, которая приспособилась к тяжёлым климатическим условиям, большим суточным перепадам температур. Так что всё может пойти по сценарию опустынивания. Однако не исключены и другие варианты — например, оледенение будущего суперконтинента, которое затронет большую его часть. Подобное бывало в истории Земли многократно, животный мир переживал эти периоды.

При этом я бы не говорил только о млекопитающих. Известно, например, что многие членистоногие насекомые не только пережили динозавров, но и выжили во время массового вымирания в конце Пермского периода (около 300 млн лет назад), хотя и уменьшились в размерах. Ранее, в каменноугольном периоде (около 360—300 млн лет назад), тараканы были размером с ноутбук, пауки — с небольшую собаку, а многоножки — с игрока сборной по баскетболу. Может быть, в будущем насекомые тоже приспособятся к новым условиям и снова изменят свой внешний вид и размеры.

Вообще, любой вид существует обычно около 1 млн лет, а потом либо вымирает, либо как-то меняется. Homo sapiens, то есть человек современной анатомии, появился лишь около 300 тыс. лет назад. Так что в будущем мы тоже можем очень сильно измениться. Думаю, что человечество продолжит своё существование, но, возможно, люди будут уже несколько иными, чем сейчас.

Человек разумный (Homo sapiens)

РИА Новости

© Илья Наймушин

— Ряд учёных думают, что в будущем на нашей планете может появиться суперконтинент Амазия, когда земля скопится вокруг обоих полюсов. Как, по вашему мнению, будет выглядеть будущий суперконтинент?

— Я бы сейчас не выбирал сценарии формирования суперматерика. Дело в том, что даже с помощью современных технологий очень сложно просчитать, что будет через 65, 130 или 250 млн лет. Конечно, можно получить какие-то результаты, но насколько они будут близки к реальности?

Да, то, что суперматерик в будущем возникнет, сомнений нет. Однако, как именно он будет выглядеть, будет ли он похож на те, что были раньше, или сформируется как-то иначе, пока сложно спрогнозировать.

— Как вы ранее упоминали, самым молодым суперконтинентом нашей планеты была Пангея. Как происходил её раскол?

— В континентальной земной коре принято выделять три слоя. Верхний — осадочный, в котором преобладают осадочные породы. Два нижних слоя условно называют гранитным и базальтовым. Раскол Пангеи произошёл из-за того, что под суперматериком в определённых местах возникло растяжение земной коры. Постепенно кора стала утончаться и разрываться, местами обнажились два нижних слоя, возникли зоны понижения — океанические котловины-желоба, где скапливалась вода и формировались будущие океаны. В результате вода начала дополнительно расталкивать будущие материки в разные стороны.

Суперконтинент Пангея

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© Ianm35

— Известно, что климат на Пангее постоянно менялся. Её внутренняя часть была более прохладной и засушливой, чем по краям суперконтинента. Как это в целом влияло на жизнь на планете?

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— Отмечу, что во времена суперматериков климатическая зональность отличалась от той, которую мы знаем из школьного курса географии. Например, тогда могло просто не быть территорий с полярным или умеренно холодным климатом, а конфигурация экваториального или тропического поясов могла быть совсем другой, не похожей на современные.

При этом, как я говорил ранее, жизнь приспосабливается к разным условиям. Например, если на берегах суперконтинента был более умеренный климат, с минимальными перепадами температур, то там и обитали какие-то животные.

Конечно, животные постоянно мигрировали — кто-то перелетал, переплывал или переходил из одного места в другое. И если какие-то виды оказывались в изолированных условиях, не могли мигрировать, то они вымирали или адаптировались и видоизменялись. Важно отметить, что такие сильные изменения окружающей среды обычно выступают в роли мощного ускорителя эволюционных процессов и видообразования.