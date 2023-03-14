Родственник из прошлого: как анализ останков древней рептилии изменил представление об эволюции крокодилов

Российские учёные совместно с иностранными коллегами изучили череп ископаемой рептилии рода Portugalosuchus. Эти животные населяли планету в меловом периоде. Исследователям удалось установить, что древняя рептилия относилась к тому же отряду, что и современные крокодилы. По словам авторов работы, это говорит о том, что эволюция этих животных длилась намного дольше, чем считалось. Portugalosuchus был одним из предков современных крокодилов и имел схожее с ними строение.

Учёные из Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) совместно с зарубежными коллегами изучили череп крокодиломорфа рода Portugalosuchus. Выяснилось, что он один из древнейших предков современных крокодилов. Об этом RT сообщила пресс-служба СПбГУ. Результаты исследования опубликованы в Journal of Anatomy.

Напомним, крокодиломорфы—это группа пресмыкающихся, включающая современных и ископаемых крокодилов. Единственные ископаемые останки крокодиломорфа рода Portugalosuchus — задняя половина черепа и часть нижней челюсти — были обнаружены в Португалии в середине 2000-х годов. Этот древний крокодил обитал на планете в меловом периоде (от 145 млн до 66 млн лет назад).

В 2019 году португальские и испанские учёные описали этот вид и сделали компьютерную томографию костей, которую затем отправили для исследования в СПбГУ.

На основании полученных данных российские учёные создали 3D-модель каждой сохранившейся кости головы рептилии. В результате они смогли изучить внутренние полости черепа, в которых располагались носоглоточные ходы, головной мозг, нервы, сонные артерии и внутреннее ухо.

«Выяснилось, что Portugalosuchus — это не только один из древнейших известных сегодня крокодилов, но ещё и близкий родственник длинномордых гавиалов из Индии и Восточной Азии, почти полностью вымерших в наши дни», — рассказал в комментарии RT соавтор исследования, ассистент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Иван Кузьмин.

Изображение костей черепа Portugalosuchus

© Journal of Anatomy

Результаты анализа цифровых слепков мозга и органов чувств животного показали, что рептилия слышала те же звуковые частоты, что и современные крокодилы: от 100 до 3—4 тыс. Гц. Так, древний крокодил вряд ли мог услышать, например, комариный писк, однако различить человеческую речь ему бы удалось. Обоняние исследованного вида, по словам учёных, также сопоставимо с потомками — оно хоть и менее чувствительно, чем у хищных млекопитающих, но всё равно является одним из главных органов чувств этих пресмыкающихся.

По словам палеонтолога СПбГУ, проведённые исследования не только дали новые сведения о положении Portugalosuchus в общей родословной крокодилов, но и заложили основу для дальнейшего изучения эволюции современных рептилий.

«Portugalosuchus оказался представителем группы современных крокодилов (Crocodylia). Ранее считалось, что древнейшие представители этого отряда жили на Земле около 70—80 млн лет назад, однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что они появились намного раньше — порядка 100 млн лет назад. Это говорит о том, что в целом крокодилы появились намного раньше, чем считалось прежде, а их эволюция была более долгой, чем предполагалось», — добавил Иван Кузьмин.