«Эффективная стратегия контроля»: учёные прояснили картину экспансии американских красноухих черепах в Евразии

Российские учёные совместно с зарубежными коллегами установили, когда именно завезённые из Америки декоративные красноухие черепахи начали бурно распространяться в экосистемах Евразии. Кроме того, исследователям удалось проследить путь этой биологической экспансии — оказалось, что она началась одновременно с восточного и западного концов континента. Эти данные помогут найти эффективные меры для контроля над распространением инвазивного для Евразии вида, уверены исследователи. Ведь, попав в природу, красноухие черепахи начинают вытеснять местную фауну. В последние годы эти рептилии смогли приспособиться даже к климату российской средней полосы и встречаются в водоёмах Москвы и Подмосковья.

Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва) совместно с отечественными и зарубежными коллегами выяснили, как и когда домашним красноухим черепахам удалось захватить всю Евразию и стать повсеместно распространённым инвазивным видом на континенте. Об этом RT сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ). Исследование поддержано грантом РНФ. Результаты опубликованы в журнале NeoBiota.

Красноухие черепахи — популярные домашние питомцы. Многих людей привлекает яркая окраска маленьких черепашат и их миниатюрность. Однако эти качества теряются по мере взросления рептилий, животные становятся более агрессивными и могут даже кусать владельцев. Поэтому люди часто выпускают повзрослевших питомцев на природу, где черепахи начинают охотиться на головастиков, лягушек, утят и других представителей местной фауны и, кроме того, конкурируют с аборигенными видами черепах за пищу и места для принятия солнечных ванн и откладки яиц. В дополнение к этому красноухие черепахи являются переносчиками такого опасного для человека заболевания, как сальмонеллёз. Именно по этой причине в 1970-е годы в США был введён запрет на торговлю черепашатами, хотя для этой страны красноухая черепаха не инвазивный, а аборигенный вид.

При этом многие страны ввели запрет на импорт красноухих черепах, пытаясь оградить свои экосистемы от нашествия неприхотливых рептилий. Так, подобное ограничение действует с 1997 года в Европе. Однако эти меры не помогли — сегодня красноухая черепаха расселилась почти по всей планете.

© Пресс-служба РНФ / Андрей Решетников

Авторам исследования удалось проследить историю этой биологической экспансии. Выяснилось, что «захватывать» Евразию красноухие черепахи начали на рубеже 1960-х и 1970-х годов одновременно с двух сторон: со стороны Европы и Восточной Азии. Если другие инвазивные виды обычно начинают распространяться из определённых районов, то распространение красноухих черепах шло одновременно из множества точек. К началу 2020 года ареал распространения красноухой черепахи охватывал 68 стран на континенте. В последние годы эти рептилии встречаются даже в водоёмах российской средней полосы — на территории Москвы и Подмосковья, что вызывает тревогу экологов.

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Комфортнее всего красноухие черепахи чувствуют себя в прибрежных районах и на островах Евразии, где природные условия позволяют рептилиям свободно размножаться. Однако популяции черепах поддерживаются даже в более суровом климате — они постоянно пополняются всё новыми выброшенными домашними питомцами. После выпуска в природу черепахи этого вида могут прожить до 30 лет.

Как пояснили авторы исследования, полученные данные помогут выработать меры для ограничения распространения этого инвазивного вида. Дело в том, что для разных регионов и климатических зон нужны разные подходы.

«Экономически эффективная стратегия контроля инвазионной красноухой черепахи в больших странах с различными климатическими зонами должна отличаться для трёх географических областей. Это, во-первых, область истинной инвазии (в пределах потенциального ареала размножения), во-вторых, область условной инвазии (в пределах потенциального ареала зимовки, но вне потенциального ареала размножения) и, в-третьих, область без потенциала для размножения и зимовки. Тем не менее некоторые защитные меры, например запрет на импорт и торговлю, эффективны только на уровне всей страны и поэтому должны применяться на национальном уровне», — подчеркнул в беседе с RT автор исследования, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Андрей Решетников.