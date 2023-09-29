«Не знавший поражений»: какой вклад в историю России внёс прославленный полководец Михаил Скобелев

29 сентября 1843 года родился выдающийся российский военачальник Михаил Скобелев, известный как Белый генерал. Он внёс огромный вклад в присоединение Средней Азии к Российской империи и в победу России в войне с Турцией, что обеспечило освобождение Болгарии. Скобелева, который планировал каждую операцию таким образом, чтобы сохранить как можно больше солдатских жизней, часто сравнивали с легендарным Александром Суворовым, напоминают историки. Благодаря усилиям Белого генерала не только были расширены границы Российской империи, но и созданы предпосылки для развития Среднеазиатского региона, отмечают специалисты.

29 сентября 1843 года родился выдающийся российский военачальник Михаил Скобелев, присоединивший значительную часть Средней Азии к Российской империи и нанёсший ряд болезненных поражений османским силам в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Скобелев был одним из наиболее ярких и известных сторонников идеологии славянофильства, однако воплотить свои общественные идеи в жизнь не смог из-за ранней смерти, произошедшей при таинственных обстоятельствах.

Польша и Средняя Азия

Михаил Скобелев родился в Санкт-Петербурге — в Петропавловской крепости, комендантом которой был его дед. Впрочем, несмотря на происхождение, в отличие от многих своих будущих сослуживцев, Михаил получил сугубо штатское образование. По словам историков, его воспитанием занимались семья и специально нанятые гувернёры.

Скобелев готовился к поступлению в Санкт-Петербургский университет и даже сдал подготовительный экзамен, но из-за студенческих беспорядков вуз был временно закрыт. Однако, как считают специалисты, это вряд ли расстроило Михаила, в то время уже мечтавшего об офицерских эполетах.

В 1861 году Скобелев был принят на службу в Кавалергардский полк и через два года получил звание корнета. Вскоре его направили в качестве ординарца сопровождать во время поездки в Польшу генерал-адъютанта Эдуарда Баранова. Польские территории тогда были охвачены мятежом. Скобелев, который во время поездки получил отпуск, добровольно присоединился к гвардейцам, преследовавшим одну из банд, а затем перевёлся в Гродненский гусарский полк, принимавший участие в боевых действиях. За храбрость он был награждён орденом Святой Анны 4-й степени. Именно во время своей первой военной кампании Скобелев осознал всю важность разведки и тщательного планирования, полагают эксперты.

М. Скобелев в бытность юнкером

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После завершения активных боевых действий будущий Белый генерал много внимания уделял изучению военной истории. В свободное время он иногда гусарствовал — например, переплывал Вислу во время ледохода или, заключив пари, прыгал из окна второго этажа.

В 1866 году Скобелев поступил в Николаевскую военную академию генерального штаба, однако часть дисциплин, таких как военная статистика или геодезия, его откровенно тяготила. При этом он оказался первым на курсе по военной истории и вторым — по военному искусству. Во время учёбы в Санкт-Петербурге Скобелев вёл активную светскую жизнь.

Вскоре после выпуска из академии Скобелев был направлен в Туркестанский округ, где отличился во время разведки, преодолев несколько сотен километров во главе маленького отряда. Михаила ценили за мужество и сообразительность, однако его вспыльчивость и горячность вызывали нарекания у командования.

В 1872 году Скобелев вернулся в европейскую часть России и сменил за короткое время несколько мест службы: генеральный штаб, штаб московского военного округа и ставропольский пехотный полк. В следующем году он в качестве офицера генштаба принял участие в хивинском походе, проходившем в тяжелейших условиях. Скобелев проявил не только храбрость, но в некоторых случаях и разумную предупредительность. Например, прибыв впереди корпуса к единственному в округе колодцу, от которого при острой нехватке воды зависела судьба всего отряда, Скобелев, не отдохнув после перехода, вместе с подчинёнными немедленно занялся устройством укреплений. В другой раз он всего с десятью всадниками атаковал вражеский караван и получил семь ран за одну схватку, зарубив лично нескольких солдат неприятеля.

Подойдя к Хиве с севера, Скобелев первым во главе своего отряда пробился в город. Однако к этому времени подоспели данные, что власти Хивы сдались, и боевые действия прекратились. Вскоре Михаила отправили в новую рискованную раздедывательную вылазку, по итогам которой он получил орден святого Георгия 4-й степени.

М. Д. Скобелев — поручик

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После завершения хивинской кампании Скобелев отправился в отпуск в Южную Францию. Там, заинтересовавшись междоусобной войной в Испании, он проник на Пиренейский полуостров. Впрочем, род его деятельности там доподлинно неизвестен, отмечают историки.

По возвращении на родину Скобелев был произведён в полковники, назначен флигель-адъютантом в императорскую свиту и вскоре отправился в Пермь контролировать введение устава о воинской повинности. Но уже вскоре он вернулся в Среднюю Азию — на этот раз в составе посольства, договаривавшегося о мире. Однако когда в Коканде началось восстание, в ходе которого осуществлялось вторжение на российские территории, Скобелев возглавил кавалерию в корпусе генерала Константина фон Кауфмана. Численности и скорости передвижения неприятельских отрядов, совершавших набеги, Скобелев, как пишут историки, противопоставил сомкнутый строй и порядок. Победы российских войск заставили лидеров восставших бежать. Скобелев был произведён в генерал-майоры и назначен начальником учреждённого Наманганского отдела.

«Сохранить солдатские жизни»

Отряды кокандских фанатиков постоянно тревожили российские территории. Скобелев предпринял масштабный поход, в ходе которого в начале 1876 года овладел Андижаном и разгромил силы антироссийски настроенной местной знати. Вскоре Кокандское ханство было присоединено к России. На его базе образовалась Ферганская область, которую в должности военного губернатора возглавил Скобелев. Он не только активно боролся с бандами, но и противодействовал коррупции среди местных чиновников. У него сразу же появилась масса недоброжелателей, которые кинулись писать на губернатора доносы в Санкт-Петербург. В марте 1877 года Скобелев был освобождён от обязанностей военного губернатора, оставшись сотрудником генштаба и представителем императорской свиты.

В это время новая война разгоралась на Балканах. Официальный Санкт-Петербург решил вступиться за местные христианские народы, в первую очередь за болгар, страдавших от притеснений со стороны властей Османской империи. Скобелев добровольно отправился на Дунай, однако поначалу ему не дали никакой должности, просто оставив при главной квартире, а затем назначили начальником штаба в дивизию его отца. Это место явно не соответствовало ни званию, ни опыту Михаила Скобелева.

Во время переправы через Дунай Скобелев принял командование над четырьмя пехотными ротами, ударил во фланг турецкого отряда, заставив его отступить. Кроме того, он под огнём врага лично передавал распоряжения командования на поле боя. После этого Скобелев был награждён орденом Святого Станислава 1-й степени. Ему стали доверять командование различными подразделениями. Он проявил себя в нескольких успешных сражениях, а во время неудачного штурма Плевны оттянул на свой отряд большую часть турок и позволил основным российским силам спокойно отступить.

Получив под своё начало сильно пострадавшую в боях 16-ю пехотную дивизию, Скобелев быстро добился её восстановления. Во главе дивизии он принял участие в боевых действиях, приведших к капитуляции турецкого гарнизона Плевны. В дальнейшем его подразделения сыграли важную роль в победе в боях в районе Шипки и Шейнова. Скобелев лично принял капитуляцию у Весселя-паши.

Османы дали Скобелеву прозвище Ак-паша — Белый генерал. Историки предполагают, что оно было связано с тем, что генерал носил белый мундир и ездил верхом на белом коне.

После перехода через Балканы Скобелев возглавил авангард армии. Под его началом оказались 32 батальона, а также 25 эскадронов и сотен с артиллерией, двинувшихся в направлении предместий Константинополя. Когда верховное командование приказало армии остановиться, Скобелев был разочарован, так как считал необходимым взять Константинополь и установить контроль над черноморскими проливами.

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский «Генерал М. Д. Скобелев на коне», 1883

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По словам историков, Русско-турецкая война 1877—1878 годов стала первой масштабной военной кампанией, которая оперативно освещалась в российской прессе. Это сделало Скобелева чрезвычайно популярным в народе.

«Даже в деревенских домах фотографии Скобелева ставили на почётное место в углу — под иконами. Это говорит о том, что люди его уважали по-настоящему», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

Такая популярность была обусловлена не только победами генерала, но и его внимательным отношением к простым солдатам.

«Скобелев всегда заботился о солдатах, старался их беречь, не отделял себя от них. Не зря его часто сравнивали с Александром Суворовым. Скобелев тщательно планировал каждую операцию, продумывая, как ему максимально сохранить солдатские жизни», — рассказал RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

После завершения войны Скобелев был назначен генерал-адъютантом императора и командиром 4-го корпуса. В 1880 году он возглавил военную экспедицию против текинцев, совершавших жестокие набеги на российские территории. Он тщательно спланировал всю операцию и с минимальными потерями захватил крепость Денгиль-Тепе, после чего установил контроль над территорией современной Туркмении. В закаспийских владениях Российской империи воцарился мир.

«Скобелев своими усилиями не только расширил границы страны, но и создал предпосылки для динамичного развития Средней Азии», — указала в беседе с RT директор музея-усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» Людмила Тришина.

Сам Скобелев был переведён на западные границы империи и занялся там подготовкой войск. В этот период он превратился в убеждённого славянофила, ратующего за то, чтобы Россия объединила вокруг себя славянские народы.

«Скобелев считал, что Россия должна не следовать за Западом, а идти особым путём», — рассказал Валерий Куличков.

Памятник Михаилу Скобелеву

globallookpress.com

По словам Людмилы Тришиной, Скобелев был уверен, что Запад, и прежде всего Германия, представляет угрозу для России.

Как отмечают историки, летом 1882 года сильно встревоженный генерал прибыл в отпуск из Минска в Москву. Знакомым он говорил, что у него могут попытаться украсть некие важные документы.

7 июля 1882 года Михаил Скобелев скончался в гостинице в центре Москвы. По свидетельствам современников и прессы, это произошло в номере, который занимала кокотка якобы немецкого происхождения, которая и сообщила властям о скоропостижной смерти офицера. Врачи диагностировали у Скобелева паралич сердца и лёгких. Однако в историографии до сих пор бытует версия о том, что генерал мог быть отравлен.