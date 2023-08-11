«Связь со станцией стабильная и устойчивая»: «Луна-25» продолжает полёт к спутнику Земли

Автоматическая станция «Луна-25» после отделения разгонного блока взята на управление и продолжает полёт к спутнику Земли, сообщили в «Роскосмосе». Все системы аппарата функционируют штатно, связь стабильная и устойчивая. Запуск первой в новейшей истории России миссии на Луну состоялся 11 августа в 02:10 мск. В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25»: курс на Южный полюс» RT провёл посвящённый запуску прямой эфир, в котором участвовали космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов. Музыкальным гостем трансляции стала группа UMA2RMAN, исполнившая песню «Звёзды».

РИА Новости © Григорий Сысоев

Российская автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос»), продолжает перелёт к спутнику Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» автоматическая станция была взята на управление. По полученной телеметрической информации, служебные и бортовые системы «Луны-25» функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Сегодня в 02:10 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25» для проведения контактных исследований лунного грунта на наличие льда. Дата прибытия — 21 августа.

Старт ракеты со станцией «Луна-25» с космодрома Восточный

«Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а её мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский», — рассказали в «Роскосмосе».

Также отмечается, что специалисты обнаружили места падения трёх из четырёх боковых блоков ракеты-носителя «Союз», стартовавшей с Восточного. Они приземлились в допустимых границах.

Кроме того, НПО Лавочкина продемонстрирует макет «Луны-25» на военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдёт с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. По данным «Роскосмоса», «Луне-25» предстоит отработать технологию мягкой посадки и провести научные исследования на спутнике Земли (проанализировать грунт, изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу).

«Луна-25»: курс на Южный полюс»

Отметим, что в рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25»: курс на Южный полюс» RT провёл специальный прямой эфир, в ходе которого действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе.

По словам Артемьева, начинать освоение Луны нужно с разведывательных миссий, отработки прилунения, а потом уже исследовать места для будущей лунной базы.

«Разведывательные миссии, которые будут — «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27», — они, конечно, как раз нам нужны для того, чтобы понять, стоит ли там вообще эту лунную базу делать», — сказал космонавт.

Он также отметил, что на подготовку человека, который полетит и будет работать на Луне, потребуется порядка пяти лет.

Музыкальным гостем эфира стала группа UMA2RMAN, которая исполнила песню «Звёзды». Выступление коллектива прошло в Музее космонавтики — одном из крупнейших научно-технических музеев России.

Группа UMA2RMAN исполнила песню «Звёзды»

«Звёзды считают нас»

RT поговорил с Сергеем и Владимиром Кристовскими. В частности, музыканты рассказали, что в детстве не мечтали о том, чтобы стать космонавтами. Сергей хотел быть хоккеистом, Владимир — водителем автобуса.

«На звёзды я всегда смотрел и думал: что-то или кто-то там есть. Если честно, ждал, что инопланетяне прилетят, но они не прилетели», — поделился Владимир, добавив, что, возможно, российской станции удастся «найти кого-нибудь».

Он подчеркнул, что песня «Звёзды» не только про космос — она подходит всем, кто мечтает о свершениях: «Чтобы верили в себя, не опускали руки».

Интервью с группой UMA2RMAN

«Для меня будет огромная честь, если эта песня станет гимном для этих людей. И этот космонавт действительно ступит на Луну и споёт там эту песню. Или хотя бы прослушает или напишет на Луне «Звёзды считают нас», — сказал фронтмен UMA2RMAN.

По его словам, запуск ракеты в космос — грандиозное событие, которое не может не оставить след в душе.

«У меня пожелание только одно: чтобы всё получилось. Чтобы всё, что задумано, исполнилось. Чтобы эта программа жила, развивалась. И чтобы нашли воду, нефть, газ, электричество, золото, бриллианты».