«Роскосмос»: «Луна-25» выведена на траекторию перелёта к спутнику Земли

«Роскосмос» сообщил, что автоматическая станция «Луна-25» отделилась от разгонного блока «Фрегат» и выведена на траекторию перелёта к спутнику Земли.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Посадка аппарата на поверхность Луны ожидается 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

Смотрите запись трансляции в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».