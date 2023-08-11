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Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: «Луна-25» совершит посадку на Южный полюс Луны 21 августа

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что межпланетная автоматическая станция «Луна-25» совершит посадку на Южный полюс Луны 21 августа.

Об этом он сказал стартовому расчёту после пуска.

«Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — заявил Борисов. Его слова приводит РИА Новости.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В «Роскосмосе» отметили, что ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне.

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