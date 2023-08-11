Узнать больше

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-25»

Короткая ссылка
RT
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту первую в современной истории России межпланетную автоматическую станцию «Луна-25».
Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-25»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне», — сообщили в «Роскосмосе».

Станция должна будет совершить мягкую посадку в окрестностях Южного полюса Луны, где располагаются участки с вечной мерзлотой. Там специалисты надеются найти воду.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости эфира — группа UMA2RMAN.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить