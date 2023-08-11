Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал, что станцию «Луна-26» планируется запустить в 2027 году

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что межпланетную автоматическую станцию «Луна-26» планируется запустить в 2027 году, а станцию «Луна-27» — в 2028-м.

«Мы надеемся, что в 2027-м году мы запустим «Луну-26», в 2028-м году «Луну-27», и где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луну-28», — цитирует Борисова РИА Новости.

Также он назвал сегодняшний запуск станции «Луна-25» новой страницей в практическом освоении Луны.

«Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами — это старт первой фазы долгосрочной лунной программы», — заявил гендиректор «Роскосмоса».

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

Позже «Роскосмос» сообщил, что автоматическая станция «Луна-25» отделилась от разгонного блока «Фрегат» и выведена на траекторию перелёта к спутнику Земли.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

Смотрите запись трансляции в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».