Космонавты Блинов и Артемьев высказались о готовности к генетическим изменениям ради полёта в дальний космос

Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» высказались о готовности к генетическим изменениям ради полёта в дальний космос.

Ведущий попросил Артемьева прокомментировать информацию о планах «Роскосмоса» разработать медицинский препарат, который поможет организму справиться с тяжёлыми условиями пребывания в дальнем космосе.

Артемьев выразил мнение, что в числе таких тяжёлых условий можно назвать радиацию прямую и вторичную.

«Поэтому, я думаю, что это самый тяжёлый этап, который надо будет как-то преодолеть, защититься. И он будет как раз и показывать длительность нахождения на лунной базе или на поверхности в работе в скафандре, поэтому я думаю, скорее всего, об этом говорится», — объяснил Артемьев.

Он отметил, что есть люди, которые не так сильно подвержены радиации. По его мнению, это является предметом для изучения.

Ведущий после этого спросил Артемьева и Блинова, смогли бы они подвергнуть свой организм генетическим изменениям ради полёта в дальний космос.

«Я думаю, что при определённом возрасте, когда ты уже такой семьянин и когда ты уже понимаешь, что у тебя взрослые дети есть, то тогда можно попробовать, но, конечно, при таких условиях, когда ты уже понимаешь, что были проведены эксперименты... и были положительные результаты», — сказал он.

В свою очередь, Блинов добавил, что, по его мнению, «если будут происходить какие-то генные изменения, то они будут именно в том направлении, которое обеспечит защиту оболочки клетки от воздействия радиации».

«Соответственно, оно не должно повлиять на общее физиологическое состояние человека при возвращении в обычные условия... Но, опять же, как Олег сказал, что необходимо оставить за собой кого-то», — заявил космонавт.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

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