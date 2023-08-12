«Новый этап в развитии дипломатии»: 700 лет назад Новгород и Швеция заключили Ореховский мир

12 августа 1323 года между Новгородской республикой и Швецией был заключён Ореховский мир. По словам историков, это был первый полноценный мирный договор в истории русских земель, который регулировал не ситуативные отношения между отдельными правителями, а целый комплекс мер по взаимодействию между двумя государствами. Несмотря на отдельные политические эксцессы, Ореховский мирный договор действовал более 250 лет. Даже после того, как Новгород вошёл в состав Русского государства, официальная Москва признавала его актуальным. Ореховский мир стал важной вехой в развитии отечественной дипломатии, подчёркивают аналитики.

12 августа 1323 года Новгородская республика и Швеция заключили Ореховский мир, который установил границу и урегулировал весь комплекс международно-правовых отношений между двумя государствами. По словам историков, этот мирный договор стал вехой в истории отечественной дипломатии.

Новгород и Швеция

В первой половине XII века в Новгороде установилась республиканская форма правления, а князья превратились в выборных должностных лиц. По словам историков, Новгородская республика получила возможность проводить независимую от Киева внешнюю политику. Однако одной из проблем республики стали отношения с соседней Швецией — шведы и новгородцы часто совершали набеги друг на друга.

В XIII столетии шведские феодалы решили воспользоваться ослаблением русских земель из-за монгольского нашествия и развернули масштабную экспансию на территорию Руси. В 1240 году шведское войско, возглавляемое будущим ярлом (могущественным дворянином) Швеции Биргером, высадилось на берег на месте впадения в Неву реки Ижоры. Захватчики планировали двинуться вглубь страны, однако пограничные дозоры выявили противника и сообщили о нём в Новгород. Князь Александр Ярославович (будущий Александр Невский) немедленно выдвинулся в поход, атаковал вражеский лагерь и разгромил шведов. Кроме того, он уничтожил значительную часть шведского флота. Это на долгое время лишило Швецию возможности воевать с Русью и позволило Новгороду сосредоточиться на войне с германскими рыцарями.

В конце XIII века Швеция попыталась захватить находящуюся под властью Новгорода Карелию. В 1284 году шведский отряд был разгромлен новгородцами в устье Невы. Однако 16 лет спустя шведы вернулись, привезя с собой архитектора из Рима, и начали строить на берегах реки крепость. И вновь после ожесточённой борьбы с захватчиками новгородско-суздальское войско разбило шведов, уничтожив их укрепления.

В дальнейшем новгородцы создали мощный морской флот и сами стали атаковать вражеские территории. В 1311 году они совершили военную экспедицию вглубь захваченной шведскими феодалами Финляндии. Позднее новгородцы попытались уничтожить мощную шведскую базу на берегах Финского залива — Выборг. Тогда взять крепость новгородцам не удалось, однако во время её осады шведы понесли большие потери.

«Первый полноценный договор»

После осады Выборга новгородцы ожидали ответного похода со стороны шведов. В 1323 году внук легендарного Александра Невского князь Юрий Данилович основал на Ореховом острове у истоков Невы крепость Орешек (современный Шлиссельбург) — там новгородцы, по словам историков, ожидали шведского нападения, но оно не произошло.

«Вместо ответного военного похода шведы пришли, чтобы заключить мир. Почему так случилось? Дело в том, что в этом же регионе был третий очень важный игрок — торговый союз Ганза (союз торговых городов северо-западной Европы. — RT), которому конфликт между Новгородом и Швецией очень надоел, так как от него страдали в том числе и ганзейские купцы. В ходе боевых действий шведы грабили купеческие корабли, чем очень мешали торговле в регионе. Ганза сыграла важную роль в давлении на шведского короля, с тем чтобы склонить его к переговорам и разделу сфер влияния», — рассказал в интервью RT сотрудник Государственного исторического музея Кирилл Сутормин.

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Переговоры со шведской делегацией от имени Новгородской республики вели князь Московский и Новгородский Юрий Данилович, посадник Варфоломей Юрьевич и тысяцкий Аврам. Швецию представляли на правах великих послов рыцари Эрик Турессон и Хеминг Эдгислассон, младший дворянин Петер Юнссон и священник Вемундус.

В результате переговоров новгородско-шведская граница была проведена от устья реки Сестры у места её впадения в Финский залив, по реке Сае и нескольким карельским озёрам и до устья реки Пюхяйоки, впадающей в Ботнический залив.

«Это была не граница в нашем современном понимании, а, скорее, разделение сфер влияния: с одной стороны дань с карельских племён собирала Швеция, а с другой — Новгород», — отметил Кирилл Сутормин.

Помимо конфигурации границы, новгородцы и шведы договорились о ряде правил в межгосударственных отношениях: купцы из Ганзы и Швеции получали свободный доступ в Новгород, но шведы и жители Выборга были лишены права приобретать земельные владения в новгородской части карельских земель. В свою очередь, карелы, являющиеся подданными Новгорода, получили право охотиться в той части Карелии, которая отошла Швеции. Кроме того, обе стороны отказались от возведения крепостей в Карелии и пообещали выдавать друг другу беглых преступников. Вместе с тем Швеция гарантировала, что не будет оказывать помощь ливонцам и датчанам в случае их конфликта с Новгородом.

Текст Ореховского договора в поздней копии

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Мирный договор, зафиксировавший все эти положения, был заключён 12 августа 1323 года в крепости Орешек, поэтому в исторических источниках его обычно называют Ореховским миром.

«Предшествовавшая договору борьба между Швецией и Новгородом была чрезвычайно тяжёлой и велась не в одни ворота. Поэтому его подписание стало для Новгорода достижением — Ореховский мир на долгое время установил политическую стабильность в регионе», — заявил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

Как уточнил Кирилл Сутормин, пограничные эксцессы между Швецией и Новгородом в XIV веке происходили и после подписания Ореховского мира, но масштабных военных походов друг против друга стороны больше не предпринимали.

Межевой камень первой границы между Новгородом и Швецией

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В свою очередь, профессор МПГУ Виталий Захаров отметил в разговоре с RT, что официально Ореховский договор действовал более двух с половиной столетий — вплоть до Тявзинского мира 1595 года. Даже после того, как Новгородская республика перешла под власть Москвы, русские цари признавали действие этого документа.

«Ореховский мир стал важной вехой в развитии отечественной дипломатии. Это была не ситуативная договорённость между отдельными князьями, а первый полноценный договор Новгородской республики со своими соседями — свидетельство нового этапа в развитии дипломатии в русских землях», — подытожил Виталий Захаров.