«Общими силами»: как Раковорская битва повлияла на историю Руси

755 лет назад произошло одно из наиболее масштабных сражений позднего Средневековья — Раковорская битва. Русское войско столкнулось с объединёнными силами европейских рыцарей-крестоносцев, захвативших в это время обширные территории в Прибалтике. По словам историков, ход и итоги сражения изучены довольно плохо. Достоверно неизвестно даже точное место битвы. Её результаты западные и российские хронисты оценивают по-разному. Через год после сражения рыцари совершили ответный поход на Псков, но город взять не смогли и вынуждены были заключить с русскими мирный договор, остановивший католическую экспансию в Прибалтику на несколько десятилетий.

18 февраля 1268 года неподалёку от замка Раковор (Раквере) в Прибалтике произошла битва между русским войском и объединёнными силами европейских рыцарей-крестоносцев. Считается, что это было одно из наиболее масштабных сражений позднего Средневековья, ставшее важным звеном в цепи событий, которые привели к временной заморозке католической экспансии на восток.

«Пресечь экспансию»

В 1263 году умерли два видных государственных деятеля средневековой Восточной Европы — князья Александр Невский и Миндовг. В связи с этим распался оформлявшийся по их инициативе союз между Северо-Восточной Русью и Литвой. Эти события усилили позиции в регионе европейских рыцарей-крестоносцев, ведущих экспансию на восток. Участились их набеги в земли, подконтрольные Великому Новгороду.

Как рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой истории России с древнейших времён до ХХ века СПбГУ Андрей Дворниченко, территория современных Эстонии и Латвии в то время контролировалась конгломератом военно-политических образований, связанных с Западной Европой: Ливонским подразделением Тевтонского ордена, католическими епископствами и датскими рыцарями.

По словам историков, между различными католическими силами в Прибалтике время от времени возникали противоречия, однако во второй половине XIII века они были преодолены. Это позволило крестоносцам создать единый фронт для продолжения экспансии в земли славянских и балтийских народов. Католические рыцари пытались захватить земли к востоку от Чудского озера и Нарвы, однако при этом они сталкивались с ожесточённым сопротивлением Новгорода и Пскова. Кроме того, рыцари притесняли в подконтрольных себе городах русских купцов и организовывали пиратские нападения на их суда в водах Финского залива. Для Новгорода торговля была ключевым источником дохода, так что давление на купцов со стороны католических рыцарей было для новгородцев весьма болезненным.

«Все битвы русских с крестоносцами носили с нашей стороны оборонительный характер. Русские войска ходили в их земли, чтобы прекратить пограничную войну и пресечь экспансию с их стороны», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Орденские рыцари

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В 1267 году великий князь Владимирский Ярослав Ярославович отправил войско из Новгорода в Полоцк, который он планировал подчинить своему влиянию. Однако новгородцы, уже выступив в поход, устроили стихийное вече и решили повернуть в прибалтийские владения католических рыцарей. Первой их целью стал подконтрольный датчанам замок Раковор. Однако отсутствие у новгородцев осадных приспособлений сделало штурм укреплений невозможным. Потеряв у стен замка несколько воинов, новгородцы вернулись домой, однако от идеи похода против крестоносцев не отказались.

Новгород отправил посольство к великому князю во Владимир. Борьба с экспансией европейских рыцарей принимала общерусский характер. Призыв новгородцев был услышан. На помощь им двинулись войска из различных княжеств Северо-Восточной Руси. Отряды для помощи Новгороду выделили Владимир и Тверь. Во главе своей дружины выступил в поход сын Александра Невского, переяславский князь Дмитрий Александрович. Также к войску присоединились несколько тысяч псковских воинов, которыми руководил князь Довмонт.

Территории Ливонской конфедерации

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В Новгороде тем временем полным ходом шла подготовка материальной базы для войска: заготавливался провиант и корм для лошадей, мастера изготавливали воинское снаряжение и осадные машины.

По словам историков, военные приготовления русских были замечены европейскими рыцарями. По одной из версий, крестоносцы решили заманить русские войска в ловушку. Ливонцы прислали в Новгород посольство, действовавшее от имени ордена и католических епископов. Немцы заключили с новгородцами мирный договор и поклялись остаться в стороне от конфликта между русскими и датчанами, однако соблюдать взятые на себя обязательства не собирались.

«Побить любого врага»

23 января 1268 года русские войска перешли границу земель, которые контролировали европейские рыцари. Уничтожив по пути несколько датских сторожевых застав, они двигались к Раковорскому замку несколькими колоннами.

Место, в котором в окрестностях Раковорского замка встретились силы русских и крестоносцев, историкам достоверно неизвестно. Большинство экспертов склоняются к тому, что это произошло возле села Махольм на речке Пада.

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17 февраля двигавшиеся в Раковору независимо друг от друга русские отряды объединились и остановились вместе на ночлег. На следующее утро русские столкнулись с неприятной неожиданностью: на другой стороне реки стояло огромное объединённое немецко-датское войско, включавшее тех рыцарей, которые только недавно поклялись соблюдать мир.

Однозначного мнения относительно численности столкнувшихся возле Раковора сил у историков нет. Западные источники говорят о 30 тыс. русских и о немецко-датском отряде, который был якобы в 60 раз меньше. Но эксперты относятся к этим оценкам как к пропагандистскому преувеличению и склонны считать войска примерно равными по силам — от 15 до 18 тыс. воинов в каждом.

«Каждый рыцарь был настоящей боевой машиной — закованный в броню воин на коне в защитном снаряжении. Он обладал серьёзными боевыми качествами», — отметил Андрей Дворниченко.

Помимо тяжёлой конницы, в рыцарское войско также входили легковооружённые пехотинцы-кнехты. Католические рыцари, по словам летописцев, построились в начале сражения «великой свиньёй» — клином, призванным рассечь ряды русских.

Раковорская битва, средневековая миниатюра

© Wikimedia Commons

Русские полки выстроились в единую линию. В центре находились отряды новгородцев со своим посадником и личная дружина новгородского наместника великого князя — Юрия Андреевича. На правом фланге расположились псковичи князя Довмонта, переяславцы князя Дмитрия Александровича и владимирцы князя Святослава, на левом — отряд из Твери под командованием князя Михаила Ярославича. Отряды из различных земель действовали в значительной степени независимо друг от друга, но общим руководителем русской рати считался князь Дмитрий.

Согласно воспоминаниям современников, немецко-датское войско нанесло мощный удар в центр русского построения. Новгородцы при этом понесли огромные потери и начали отступать. Однако в это время отряд Дмитрия Александровича быстро расправился с ливонским ополчением и нанёс удар во фланг рыцарскому клину. Крестоносцы дрогнули, а у новгородцев появилось время для перегруппировки. Сражение приняло затяжной характер и велось с переменным успехом. Перелом произошёл только ближе к вечеру. По словам историков, одними из первых дрогнули и побежали датчане, а за ними — остальные отряды, входившие в рыцарское войско. Единственным крупным успехом крестоносцев стал захват русского обоза и уничтожение находившихся в нём осадных приспособлений.

Предполагаемая схема Раковорской битвы

© Минобороны России

«Поле сражения осталось за русским войском, поэтому можно считать, что оно победило», — пояснил в разговоре с RT старший научный сотрудник ГИМ Игорь Кураев.

Однако потеря осадных орудий, по его словам, сделала невозможным штурм замка Раковор.

Обе стороны понесли тяжёлые потери. Русское войско три дня хоронило погибших, лечило раненых и собирало трофеи, после чего двинулось в обратный путь.

Князь Димитрий Александрович

© Художник - Василий Верещагин / Wikimedia Commons

«Ни одна из сторон в полной мере поставленных перед собой задач не достигла. Рыцари не смогли уничтожить русское войско и освободить себе дорогу для экспансии в новгородские земли, а русские не взяли Раковор», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Чтобы отомстить за потери, понесённые в Раковорской битве, Ливонский орден предпринял поход на Псков. Однако взять город рыцари не смогли, а когда стало известно о приближении новгородского войска, отступили.

По словам историков, поражения 1268—1269 годов сделали рыцарей более сговорчивыми и временно остановили экспансию крестоносцев.

Замок Раковор (Раквере)

© Минобороны России

«В 1269 году был заключён мир с ливонцами и наступил 30-летний период относительного мира на побережье Балтики», — рассказал Игорь Кураев.

Как отмечают историки, Раковорская битва стала одним из наиболее масштабных сражений позднего Средневековья в Европе. Однако она находится в тени блестящих побед Александра Невского и поэтому исследована довольно плохо.