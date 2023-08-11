«Стала прологом победы на Куликовом поле»: историк Антон Горский — о битве на реке Воже

11 августа 1378 года произошла битва на реке Воже. Объединённые силы нескольких русских княжеств под командованием великого князя Дмитрия Ивановича (будущего Дмитрия Донского) разгромили войско под командованием ордынского эмира Бегича. Это стало первой крупной победой русских дружин над ордынцами. Историки называют Вожскую битву прологом к сражению на Куликовом поле, во многом предопределившему будущую историю России. Заместитель директора ИРИ РАН Антон Горский в интервью RT рассказал о том, что известно о ходе битвы на реке Воже и какую роль она сыграла в истории.

— Каковы были исторические предпосылки для битвы на Воже? Какая ситуация в это время сложилась на Руси и как можно было охарактеризовать отношения между Москвой и Золотой Ордой?

— Битва на Воже была одним из событий в противостоянии Московского княжества и Орды, возглавляемой Мамаем. Это противостояние длилось с 1374 по 1380 год, разрешившись в конце концов битвой на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Московский князь Дмитрий Иванович с 1363 года был одновременно великим князем Владимирским, то есть главным князем Северо-Восточной Руси (а номинально — всей Руси). Ордынские ханы по традиции могли выдавать ярлыки на великое княжение представителям разных княжеств.

Целью Дмитрия было закрепить великое княжение за московским княжеским семейством. Он добился признания этого от Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича, Тверского князя Михаила Александровича. Но Мамай, правитель Орды, признавать наследственного права московских князей на великое княжение не желал. Надо иметь в виду, что Мамай не являлся ханом (по-русски — царём), поскольку не принадлежал к династии Чингисидов: он фактически правил Ордой, но от лица марионеточных ханов.

— Что стало непосредственной причиной военного столкновения на реке Воже?

— В 1374 году произошло «розмирье» Дмитрия с Мамаем. Поначалу оно не вылилось в прямые московско-ордынские столкновения. В 1375 году Мамай выдал ярлык на великое княжение Тверскому князю Михаилу Александровичу. Но Дмитрий собрал силы со всей Северо-Восточной Руси, осадил Тверь и принудил Михаила отказаться от его претензий.

Мамай после этого нанёс удары по союзникам Москвы — Новосильскому и Нижегородскому княжествам. А в 1377 году в пределах Нижегородского княжества, на реке Пьяне, отряды Мамаевой Орды внезапно обрушились на нижегородско-московское войско и нанесли ему поражение. Дмитрия Ивановича при этом войске не было. В следующем, 1378 году Мамай посылает войско во главе с Бегичем уже на саму Москву.

Дмитрий Донской, портрет из «Царского титулярника», XVII век

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— Какие силы столкнулись на реке Воже? Как были расставлены войска?

— Войско Бегича вошло в пределы Рязанской земли и двигалось в сторону Москвы. Навстречу выступил великий князь. Его войско перешло Оку, по которой проходила граница между Московским и Рязанским княжествами, и встретило врага на реке Воже, её правом притоке. Численность сражающихся неизвестна.

Русское войско состояло из трёх частей: центром командовал сам Дмитрий, правым флангом — его окольничий Тимофей, левым — князь Даниил Пронский из рязанских князей. Скорее всего, под началом Дмитрия Ивановича были воины только из Московской и Рязанской земель, в отличие от будущего похода к Куликову полю, для которого была собрана большая коалиция князей.

Современная реконструкция Вожской битвы

РИА Новости

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— Как проходила битва на реке Воже? Чем она завершилась? Почему результат был именно такой?

— Несколько дней войска стояли по разные стороны реки Вожи. Затем, 11 августа, татары форсировали реку и пошли в атаку. Встречным ударом русские войска опрокинули противника, который обратился в бегство. Их преследование прекратилось с наступлением темноты. На следующий день войска великого князя двинулись следом за противником, но обнаружили только брошенные шатры и телеги: остатки татарского войска бежали в Орду. В ходе боя были убиты пять ордынских князей.

Татары бегут с поля битвы на реке Воже, миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI век

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— Каковы были последствия битвы на Воже? Какую историческую роль они сыграли?

— Битва на Воже показала, что ордынские войска можно побеждать в полевом сражении. А противостояние с Мамаем стало близиться к апогею. В том же году ордынцы разорили Рязанскую землю, чей князь Олег Иванович был на тот момент союзником Москвы. А в 1380 году Мамай собрался в поход на Москву уже сам, со всеми имеющимися силами, заключив к тому же союз с великим князем Литовским Ягайло Ольгердовичем. Это предприятие завершилось разгромом Мамая в Куликовской битве, за которым последовали его поражение от хана Тохтамыша и гибель. Битва на Воже, таким образом, стала прологом победы на Куликовом поле.