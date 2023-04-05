«Неудачная попытка отхватить кусок»: 105 лет назад началась японская интервенция на Дальнем Востоке России

105 лет японцы вторглись на территорию Дальнего Востока России. По словам историков, официальный Токио, прикрываясь риторикой о защите своих граждан, вынашивал планы по установлению долговременного контроля над российскими территориями и их экономической эксплуатации. Япония отказалась от экспансионистских планов, только убедившись в том, что у неё не хватает сил для противостояния Советской России. За время интервенции власти Японии присвоили и вывезли из России значительное количество золота, древесины, рыбы и других ресурсов.

5 апреля 1918 года первый отряд японских войск высадился во Владивостоке. С этого события историки отсчитывают начало японской интервенции на российском Дальнем Востоке. По словам специалистов, официальный Токио вынашивал планы установления контроля над частью территории Советской России, но отказался от их реализации из-за военных успехов большевиков.

Начало интервенции

Отношения между Россией и Японией резко обострились в конце XIX века из-за столкновения их военных, экономических и политических интересов на Дальнем Востоке. В 1904—1905 годах произошла неудачная для официального Санкт-Петербурга Русско-японская война. По её итогам был заключён Портсмутский мир. Россия отказалась от влияния в Корее и Манчжурии, уступила Японии аренду Порт-Артура и Квантунской области, передала официальному Токио Южный Сахалин и предоставила японцам право на рыбную ловлю у берегов России, которым те, по словам историков, откровенно злоупотребляли.

В годы Первой мировой войны Россия и Япония оказались союзниками, поэтому царское правительство перебросило значительную часть наиболее боеспособных частей, оружия и кораблей с Дальнего Востока в Европу. Войска, оборонявшие регион, оказались практически небоеспособны, и на фоне революционных событий 1917 года это стало серьёзной угрозой для России.

«Россия с её огромными территориями и богатствами с началом Гражданской войны превратилась в огромный «лакомый пирог» для каждого, кто послал бы туда свои войска… Дальний Восток географически и по своему природному потенциалу оказался одним из самых привлекательных «кусков российского пирога», — писал в своей книге «Россия и Япония. История военных конфликтов» военный историк Алексей Шишов.

Как рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров, после прихода к власти в России в конце 1917 года большевиков страны Антанты стали проводить совещания, на которых было выработано решение в случае окончательного выхода РСФСР из Первой мировой войны начать её оккупацию.

По словам историка, на Дальнем Востоке ведущую роль в этом процессе должна была играть Япония. В ноябре 1917 года на рейд Владивостока прибыл американский крейсер «Бруклин», а вслед за ним японские корабли «Асахи» и «Ивами», а также английский «Суффолк». На судах Антанты находились десантные силы, готовые в любой момент высадиться на берег.

Японские интервенты во Владивостоке

РИА Новости

Командование Антанты выжидало, наблюдая за действиями советского правительства, и несколько месяцев не переходило к открытой интервенции. Однако власти Японии установили контакт с действующим на Дальнем Востоке белоказачьим атаманом Григорием Семёновым и начали оказывать ему поддержку, причём не только моральную и материальную, но и «добровольцами».

Для высадки войск Антанты на берег требовался повод. В ночь на 5 апреля 1918 года неизвестные лица напали на владивостокское отделение японской торговой конторы «Исидо». Двое японских подданных погибли. Эскадра Антанты сразу же переместилась с внешнего рейда во внутреннюю гавань Владивостока.

5 апреля во Владивостоке под прикрытием корабельной артиллерии высадились две роты японских пехотинцев и полроты английской морской пехоты. Интервенты немедленно взяли под свой контроль ключевые объекты города и порта. На следующий день на берег высадились ещё 250 японских военных. Под их контроль перешли военные объекты острова Русский. Японское командование объявило, что высадило войска с целью защиты находящихся в городе иностранных граждан.

Японские интервенты на улицах Владивостока

РИА Новости

В дальнейшем переброска японских войск на российский Дальний Восток стала ещё более масштабной. По оценкам историков, только с августа 1918 года по октябрь 1919 года Япония ввела на территорию региона около 120 тыс. своих военнослужащих. Американский, английский, французский и итальянский контингенты были на этом фоне немногочисленными.

«В России устанавливалась советская власть, и японцев на Дальний Восток никто не звал. Они пришли по своей волей и, воспользовавшись отсутствием во Владивостоке реальных сил, способных дать им отпор, начали творить там всё, что хотели», — поделился в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

«Отхватить кусок России побольше»

Сразу после высадки японских сил белые войска и, в частности, подразделения Семёнова, перешли в наступление на красных. Атаман объявил о создании в Забайкалье правительства, которое получило в 1918 году от Японии, Франции и Великобритании около 9 млн рублей материальной помощи. При этом японцы очень прохладно восприняли приход к власти в Белом движении в Сибири Александра Колчака, делая ставку на Семёнова и других связанных с ними казачьих атаманов.

Между Семёновым и Колчаком произошёл конфликт. Атаман задерживал грузы Антанты, которые шли в Омск по железной дороге, и прервал телеграфную связь с правительством Колчака. Тот в свою очередь назвал Семёнова изменником. Япония настояла перед союзниками по Антанте, что и в дальнейшем будет поддерживать атамана, которого считала ценным кадром. Участникам Антанты удалось помирить Колчака и Семёнова. Но когда атаман попытался при поддержке Японии создать на Дальнем Востоке «Независимую Монголо-Бурятскую республику», западные страны её признавать отказались.

Также по теме «Тектонический сдвиг»: почему Октябрьская революция 1917 года оказалась успешной для большевиков 105 лет назад в России произошла Октябрьская революция. Это событие до сих пор вызывает ожесточённые споры историков и политиков. Одни...

В начале 1920 года Колчак потерял власть, оказался в руках большевистского Военно-революционного комитета и был расстрелян. Семёнов стал одним из самых влиятельных деятелей Белого движения на востоке России.

Красная армия успешно наступала, но весной 1920 года остановилась в районе Байкала. По словам историков, Ленин хотел избежать прямого столкновения с японскими интервентами. Чтобы временно уладить территориальные споры, большевики инициировали создание формально независимой Дальневосточной республики (ДВР).

Как отмечают эксперты, японцы установили на подконтрольных им территориях режим террора. Они устраивали массовые расстрелы, грабили и насиловали, сжигали целые деревни.

В результате успешных действий вооружённых сил ДВР и красных партизанских отрядов части Семёнова вынуждены были отступать. Вместе с ними отходили и японские интервенты.

Японские интервенты у трупов расстрелянных ими партизан

РИА Новости

Летом 1920 года японское командование провело на железнодорожной станции Гонгота переговоры с представителями ДВР и обязалось с 25 июля начать эвакуацию своих сил из Читы в Манчжурию. В Забайкалье остались только белогвардейские части. Однако они были разгромлены в ожесточённых боях с силами ДВР. В октябре 1920 года Дальневосточная республика установила контроль над Читой.

По словам историков, уйдя из Забайкалья, японцы пытались удержаться во Владивостоке и его окрестностях. Там они разогнали органы местного самоуправления и устроили антикорейский погром.

Боевые действия на Дальнем Востоке во время японской интервенции

Legion-Media

В начала 1921 года силы ДВР разгромили белые части при Волочаевке и освободили Хабаровск. Как отмечают эксперты, положение японцев на Дальнем Востоке становилось всё более неустойчивым. Они не чувствовали поддержки со стороны западных стран в вопросе продолжения интервенции и не имели свободных ресурсов для полномасштабной войны с Советской Россией.

В 1922 года официальный Токио заявил о готовности вывести свои войска с российского Дальнего Востока. Хотя на мирной конференции в китайском городе Чаньчунь не удалось снять все противоречия, существовавшие между Японией, РСФСР и ДВР, 25 октября 1922 года японская эскадра покинула Владивосток. Силы ДВР, разгромившие незадолго до этого последние белые части, вступили в город.

Николаевск-на-Амуре, разрушенный японскими интервентами

РИА Новости

По словам историков, после вывода из Приморья японских войск политического смысла в существовании ДВР больше не было. Её органы власти заявили о самороспуске и о присоединении республики к РСФСР. В 1925 году представители Советского Союза и Японии договорились о выводе в мае того же года японских сил с Северного Сахалина. Это событие считается окончательным завершением японской интервенции в России.

По подсчётам историков, японцы вывезли из России свыше 650 тыс. куб. м. леса, на 4,5 млн золотых рублей рыбы, более 2 тыс. железнодорожных вагонов и свыше 43 т золота.

Народно-революционная армия Дальневосточной Республики на улицах Владивостока, 1922 год

РИА Новости

«Япония — бедная ресурсами страна, поэтому японцы грабили на Дальнем Востоке всё, что могли. При этом к местному населению они не испытывали никакого сострадания», — заявил Сергей Перелыгин.

Виталий Захаров оценивает действия официального Токио как неудачную попытку «отхватить кусок России побольше».

«Действия японцев можно рассматривать как типичный пример колонизаторской агрессивной политики», — подытожил Захаров.