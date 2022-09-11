«Рыцарь революции»: как Феликс Дзержинский стал одним из самых разносторонних руководителей в истории СССР

145 лет назад родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский, широко известный как создатель органов госбезопасности РСФСР и Советского Союза. Параллельно Дзержинский отвечал за развитие железнодорожного транспорта и народного хозяйства, за борьбу с беспризорностью и многие другие направления государственной политики. У экспертов нет единой оценки роли Дзержинского в истории. Одни называют его «руководителем палаческого типа», а другие — самоотверженным героем и «рыцарем без страха и упрёка». О реальной деятельности и достижениях Феликса Дзержинского — в материале RT.

11 сентября 1877 года родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский. У экспертов нет единой оценки его роли в истории СССР и России. Одни жёстко критикуют его за участие в реализации политики «красного террора», другие отмечают его огромную роль в развитии государственной безопасности и решении социально-экономических проблем Советского Союза по окончании Гражданской войны.

Подполье и каторга

Феликс Дзержинский родился в мелкопоместной дворянской семье преподавателя физики и математики. Его отец умер от туберкулёза в 1882 году, когда Феликсу было всего пять лет.

«Всё, что связано с детством, юностью и молодостью Дзержинского, изучено плохо. В его биографии есть много белых пятен», — отметил в разговоре с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

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Известно, что некоторое время Дзержинский был ревностным католиком и даже собирался вступить в орден иезуитов. Но затем его взгляды резко изменились. Он увлёкся марксистскими идеями и стал в 1896 году одним из организаторов социал-демократической партии Литвы, которая десять лет спустя влилась в состав РСДРП. В том же 1896 году Дзержинский ушёл из последнего класса гимназии, чтобы полностью посвятить свою жизнь политической деятельности. Вскоре он занялся революционной пропагандой в Ковно (современный город Каунас, Литва), выпуская там подпольную газету.

«Дзержинский искренне поддерживал идеи освобождения людей труда от власти капитала, обеспечения крестьян землёй и ликвидации самодержавия», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В 1897 году Дзержинский был арестован. За революционную деятельность его сослали на три года в Вятскую губернию. Однако через некоторое время Дзержинский оттуда бежал и занялся восстановлением разгромленной властями социал-демократической организации в Варшаве.

В 1900 году Дзержинского опять арестовали и отправили в ссылку, но он снова бежал и вернулся в Польшу. Дзержинский принимал активное участие в революционных событиях 1905 года, во время которых вновь попал в руки правоохранительных органов и был заточён в Варшавскую (Александровскую) цитадель.

Макет Александровской (Варшавской) цитадели

© Wikimedia Commons

Освободившись по амнистии, Дзержинский вскоре стал делегатом четвёртого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, вошёл в состав ЦК РСДРП и лично познакомился с Владимиром Лениным.

В дальнейшем, вплоть до 1917 года, Дзержинский неоднократно попадал под арест. В общей сложности он провёл в тюрьмах, на каторге и в ссылке около 11 лет. Находясь в местах лишения свободы, он заболел туберкулёзом.

Во время Февральской революции Дзержинский был освобождён из Бутырской тюрьмы и вскоре вошёл в состав Московского комитета, а затем и ЦК РСДРП(б).

Чекист и хозяйственник

По словам Михаила Мягкова, Дзержинский был убеждённым сторонником прихода большевиков к власти в России путём вооружённого восстания. Во время Октябрьской революции он был членом Военно-революционного партийного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Именно он в октябре 1917 года командовал взятием главного почтамта и телеграфа, а затем руководил красногвардейцами, охранявшими Смольный.

«Дзержинский обеспечивал охрану периметра, соблюдение внутреннего режима, работу телохранителей», — пояснил Александр Крушельницкий.

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После Октябрьской революции Дзержинский стал членом Всероссийского центрального исполнительного комитета и одним из организаторов Народного комиссариата внутренних дел.

В конце 1917 года руководство большевиков подняло вопрос о необходимости создания в Советской России собственной спецслужбы — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). По словам историков, Дзержинского сочли идеальной кандидатурой на пост её председателя.

«Дзержинский был старым революционером, отличавшимся крайними взглядами и имевшим репутацию ответственного работника», — подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Александр Арсентьев.

20 декабря 1917 года Дзержинский официально возглавил ВЧК и руководил ею, а затем созданным на её базе Государственным политическим управлением, с небольшими перерывами до 1926 года.

Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин

РИА Новости

В задачи ВЧК входила борьба со шпионажем, диверсиями, контрреволюционными выступлениями, саботажем, заговорами и мятежами. В дальнейшем к этому перечню добавилась борьба со спекуляциями и должностными преступлениями, охрана транспортных перевозок и государственной границы, а также разведка.

«Чекисты были «живыми скрепами» советской государственности. Они были преданы делу и себя абсолютно не жалели. Сейчас я работаю над книгой о деятельности чекистов в первые годы становления советской власти и просто поражён тем, сколько из них погибли на своём посту», — подчеркнул в разговоре с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, сам Дзержинский полностью соответствовал занимаемой им должности.

«Это был человек, который не отдыхал, не знал покоя, постоянно находился в движении. Он не просто числился на тех должностях, которые занимал, а вкладывал в них душу», — отметил Колпакиди.

Грамота о присвоении Дзержинскому звания Почётного чекиста

© Wikimedia Commons

При этом Дзержинский был довольно жёстким человеком. Он заявлял, что «либеральное чувство жалости и абстрактной справедливости наносит огромный вред делу борьбы с преступностью, не отвечает задачам защиты классовых интересов трудящихся». Поскольку Дзержинский был одним из руководителей реализации политики «красного террора», часть историков подвергают его жесточайшей критике.

«Он был жестоким, эгоистичным и холодным руководителем палаческого типа, а ВЧК — самой страшной организацией. Спецслужбы должны быть скальпелем, а они были топором», — заявил Александр Крушельницкий.

Однако, по мнению Михаила Мягкова, возлагать ответственность за «красный террор» на одного Дзержинского и делать из этого выводы о его личности некорректно.

«Ответственность за «красный террор» лежит сразу на всём руководстве большевиков. Что же касается лично Дзержинского, то это был абсолютно чуждый коррупции человек, ответственно относившийся к любому порученному ему вопросу и веривший в свои идеалы», — подчеркнул Мягков.

Феликс Дзержинский

РИА Новости

По словам экспертов, при личном участии Дзержинского в годы Гражданской войны и после её завершения был ликвидирован ряд антибольшевистских организаций, сорваны подрывные акции эмигрантских центров, подавлены Тамбовское и Кронштадтское восстания.

Руководство РСФСР (а затем и СССР) давало Дзержинскому различные государственные поручения, часть из которых не были напрямую связаны с его основной деятельностью. Он был наркомом внутренних дел, наркомом путей и сообщений, председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Дзержинский лично руководил Комитетом обороны Москвы, Военным советом войск внутренней охраны Республики, Главным комитетом по всеобщей трудовой повинности. Под его началом велась борьба с движением Нестора Махно на Украине.

Коме того, Дзержинский был инициатором и первым председателем Детской комиссии ВЦИК, практически победившей беспризорность в СССР. В начале 1920-х годов он руководил ликвидацией топливного кризиса в Донбассе, а затем был членом Особенного временного комитета по науке при Совнаркоме и председателем комиссии по борьбе со взяточничеством.

Феликс Дзержинский

РИА Новости

Во главе ВСНХ Дзержинский проводил эффективную политику, направленную на снижение промышленных цен, восстановление металлургии и повышение производительности труда. При этом он считал необходимым «подведение научной базы под производственные процессы».

Дзержинский поддерживал введение Новой экономической политики, кооперацию и экономическую конкуренцию. Он защищал интересы крестьянства, добиваясь снижения цен на необходимую селу промышленную продукцию.

В партийной работе Дзержинский придерживался консервативных взглядов и жёстко критиковал деятельность оппозиции в рядах большевиков.

«Если оценивать личный вклад различных людей в создание и становление СССР, то Дзержинский будет, по моему мнению, на третьем месте после Владимира Ленина и Иосифа Сталина», — заявил Александр Колпакиди.

20 июля 1926 года во время заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в Москве Феликс Дзержинский скончался от сердечного приступа. По словам Александра Арсентьева, существует версия о его отравлении, но объективно она ничем не была подтверждена.

«Дзержинский — рыцарь революции без страха и упрёка. Ему приписывают слова о том, что у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце, и он, будучи пламенным революционером, судя по всему, в это искренне верил. Сегодня можно критиковать его за многое с высоты нашего времени, но нельзя забывать о том, в каких сложнейших для страны обстоятельствах ему приходилось действовать», — подытожил Михаил Мягков.