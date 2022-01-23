«Важнейшее государственное дело»: как советская власть спасала беспризорных детей в годы Великой Отечественной войны

80 лет назад Совнарком СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Документ предусматривал создание специальных органов и учреждений для помощи сиротам и детям, которые по разным причинам остались без родительского надзора. В постановлении также оговаривалась организация патронажа и обучения детей, предусматривалось выделение средств на их обеспечение всем необходимым. По словам историков, руководство Советского Союза считало помощь детям важнейшей государственной задачей, от которой зависело будущее страны.

23 января 1942 года было подписано постановление Совнаркома СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». По словам историков, этот документ позволил облегчить ситуацию с беспризорностью, сложившуюся в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, однако полностью решить эту проблему властям СССР удалось только в 1950-е годы.

Возвращение беспризорности

Впервые с проблемой массовой беспризорности советская власть столкнулась ещё до возникновения СССР — во время Гражданской войны, когда огромное количество детей остались без родителей или убежали из дома из-за голода и эпидемий.

«Руководство СССР уже с момента основания государства остро осознавало проблему беспризорности и старалось её решить», — рассказал в беседе с RT историк Александр Михайлов, специалист Музея Победы.

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По разным оценкам, в начале 1920-х годов количество беспризорников в СССР достигало 4,5—7 млн. Чтобы помочь им, государством принимались соответствующие нормативные акты, создавались специальные учреждения, выделялись деньги и продукты питания. В одной только Москве помощью беспризорным детям в начале 1920-х занимались 15 тыс. педагогов. В 1925 году в СССР действовало 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков.

По словам историков, уже в середине 1930-х годов проблема беспризорности в СССР была практически решена, однако после начала Великой Отечественной войны она возникла снова.

«Очень часто складывалась такая ситуация, что отец воюет на фронте, мать умерла или ребёнок отстал от родных во время эвакуации», — отметил в разговоре с RT сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин.

В свою очередь, Александр Михайлов констатировал, что из-за сложных условий в стране в военные годы рост беспризорности был практически неизбежен.

Общее количество детей, оказавшихся в начале войны без родительской опеки, оценить сложно. Только в 1942 году уполномоченные органы забрали с улиц почти 380 тыс. беспризорных и безнадзорных детей. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в том же году возросло на 61%.

Дети перед разрушенным домом, 1942 год

AP

Согласно оценкам историков, особенно много несовершеннолетних оказались на улицах населённых пунктов Южного Урала, куда активно эвакуировали население из охваченных боями республик и областей СССР. По некоторым данным, там проживали почти 9% всех беспризорных детей Советского Союза.

«Великая Отечественная война потребовала от СССР неотложных мер по оказанию помощи детям, оказавшимся без родительской опеки и поддержки», — подчеркнул Александр Михайлов.

«Государственное дело»

«Помощь детям во время Великой Отечественной войны была признана важнейшим государственным делом», — рассказал в комментарии RT доктор юридических наук Владимир Томсинов, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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23 января 1942 года было подписано постановление Совнаркома СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Документ возлагал на руководителей республиканских совнаркомов и местных органов власти личную ответственность за устройство детей, оставшихся сиротами либо потерявшихся при переезде.

Согласно постановлению, для помощи детям создавались специальные комиссии, куда входили представители исполкомов, комсомола, профсоюзов, а также органов НКВД, образования и здравоохранения. Кроме того, документ предусматривал расширение сети приёмников-распределителей, в которые направлялись беспризорные и безнадзорные дети в возрасте до 15 лет включительно.

В приёмниках-распределителях дети не могли находиться более двух недель. Уполномоченные структуры искали их родственников, а если не находили, то детей отправляли в специальные учреждения образования или передавали на патронирование в изъявившие соответствующее желание семьи. Государство осуществляло материальную поддержку таких людей. За время войны под патронаж были отданы около 270 тыс. детей-сирот. Подросткам старше 14 лет предоставлялась работа.

«Руководителей обязывали обеспечивать таким детям жильё, нормальные условия труда и обучение профессиям», — подчеркнул Владимир Томсинов.

Учетная карточка беспризорника со сведениями о родителях.

© Городской архив Нижнего Новгорода

Для розыска родственников беспризорных детей на союзном и местном уровнях создавались специальные адресные детские столы. Кроме того, особые штатные должности по решению проблемы детской беспризорности вводились в НКВД.

«Детей старше 14 лет готовили к самостоятельной жизни, обеспечивали им социализацию. Маленьких детей очень часто принимали на патронирование бездетные семьи, семьи вернувшихся после ранения в тыл фронтовиков. Однако с усыновлением таких детей существовали юридические сложности, которые были устранены только с внесением в 1943 году специальных изменений в законодательство. Проблема детской беспризорности решалась совместными усилиями государства и общества», — рассказал Томсинов.

Ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова, которые взяли на воспитание и усыновили 15 советских детей, потерявших родителей и эвакуированных в Ташкент

РИА Новости

По словам историков, в годы Великой Отечественной войны органы милиции были сориентированы на поиск детей, оставшихся без родительского надзора. В ходе специальных операций детей забирали с рынков, привокзальных площадей и из других мест массового скопления людей. Так, в 1943 году с улиц забрали около 800 тыс. детей.

В том же году в СССР началось формирование суворовских военных училищ, созданных по подобию дореволюционных кадетских корпусов. Значительную часть первых наборов составили дети погибших фронтовиков.

Первые суворовцы

«Государственная власть отнеслась к воспитанию безнадзорных детей очень серьёзно. Исполнение постановления 1942 года пристально контролировалось. На любые недоработки и злоупотребления власти незамедлительно реагировали», — подчеркнул Томсинов.

По его словам, отдельным направлением деятельности правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны стала изоляция детей от преступных элементов. При этом власти старались действовать максимально гуманными методами: детей, совершивших незначительные правонарушения, стремились не наказывать, а перевоспитывать.

«Меры принимались серьёзные и многоплановые, но решить проблему одним махом, к сожалению, не удалось. В условиях войны для этого не хватало ресурсов», — отметил Александр Макушин.

Дети в эвакуации

AP

Как отмечают историки, волна беспризорности в СССР пошла на спад в 1945 году. Владимир Томсинов добавил, что в послевоенные годы в стране была развёрнута широкая сеть учреждений фабрично-заводского обучения, в которых миллионы подростков получили рабочие профессии.

«Проводимые руководством СССР мероприятия по помощи детям, оставшимся без родительского надзора, в конечном итоге оказались эффективными. В начале 1950-х годов проблема была решена. Комплекс мер, предусмотренных постановлением 1942 года, вовлёк в её решение огромное количество чиновников, сотрудников правоохранительных органов, членов общественных организаций. Эти меры гуманизировали общество и спасли его будущее», — заключил эксперт.