«Тектонический сдвиг»: почему Октябрьская революция 1917 года оказалась успешной для большевиков

105 лет назад в России произошла Октябрьская революция. Это событие до сих пор вызывает ожесточённые споры историков и политиков. Одни считают революцию одним из важнейших положительных событий в истории не только страны, но и человечества в целом, другие видят в ней незаконный переворот, на десятилетия прервавший гармоничное развитие России.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в результате революционного переворота к власти в России пришли большевики. Одни историки называют это событие Великой Октябрьской социалистической революцией, другие — Октябрьским переворотом. За 105 лет учёные и политики так и не смогли прийти к единой оценке этого события: мнения о нём колеблются в диапазоне от «великого свершения» до «катастрофы».

Учёные до сих пор не могут договориться, стоит ли считать Октябрьскую революцию самостоятельным историческим событием или всего лишь одним из эпизодов революционных событий 1917 года в целом.

«В начале ХХ века в Российской империи оставалось нерешёнными множество проблем, часть из которых возникла ещё на фоне реформ Александра II, например малоземелья крестьян, низкого уровня жизни рабочих, отсутствия политических реформ. В итоге всё это привело к социальным взрывам в 1905 и 1917 годах. Причём в 1917 году ситуация усугубилась на фоне Первой мировой войны, породившей экономический кризис и общую дестабилизацию обстановки в стране», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В феврале 1917 года в Петрограде начались проблемы с поставками продуктов питания. Город был охвачен акциями протеста и стачками. Попытки властей подавить их не увенчались успехом.

В середине марта власть в России фактически перешла к образованному Госдумой Временному правительству, а император Николай II отрёкся от власти. Параллельно по всей стране образовывались выборные органы низовой демократии — Советы, представлявшие интересы рабочих, солдат и крестьян.

Ведущую роль в деятельности Временного правительства первоначально играли либерально настроенные кадеты, однако со временем в нём усилилось влияние социалистов. Своей важнейшей задачей члены Временного правительства считали созыв всенародно избранного органа представительной власти — Учредительного собрания. Временное правительство проводило отдельные реформы: объявило амнистию политическим заключённым, отменило смертную казнь, прекратило действие сословных, национальных и религиозных ограничений. Однако это, по словам историков, не решило ключевых социально-экономических проблем.

«Временное правительство не решало острейших вопросов, стоящих на повестке дня: народ хотел мира, а правительство требовало войны до победного конца, народ хотел земли, а этим никто попросту не занимался», — подчеркнул в разговоре с RT историк Евгений Спицын.

Массовые народные выступления в ходе Февральской революции

© Wikimedia commons

По словам Виталия Захарова, жители России были дезориентированы в политическом плане и больше не хотели участвовать в войне.

«На бумаге людям предоставили максимальные права и свободы, но на практике их жизненные проблемы никто не решал. Люди не понимали, что им с этим делать», — отметил Захаров.

Захват крестьянами помещичьих земель Временное правительство считало незаконным. Кроме того, оно продолжало выполнять все взятые на себя царским правительством обязательства в рамках Антанты по войне с Германией и Австро-Венгрией. И без того непростая ситуация со снабжением крупных городов хлебом летом 1917 года обострилась ещё сильнее.

«Долой орла!», картина Ивана Владимирова, 1917 год

© Wikimedia commons

Прибывший в Россию из-за границы лидер большевиков Владимир Ленин критиковал Временное правительство и призывал передать власть Советам рабочих и солдатских депутатов.

В июле в Петрограде произошли массовые волнения, известные как Июльские события, или Июльское восстание. В нём участвовали рабочие, солдаты и матросы, требовавшие передать всю власть Советам.

По словам историков, хотя отдельные большевики участвовали в народных выступлениях, роль руководства РСДРП(б) в этих событиях до конца не ясна. Эксперты склоняются к тому, что лидеры большевиков считали июльские выступления преждевременными и не участвовали в их организации. Тем не менее власти, подавив Июльское восстание, обвинили руководителей РСДРП(б) в организации беспорядков и в работе на германскую разведку. Ленину пришлось перейти на нелегальное положение и скрываться: сначала под Петроградом, а затем в Финляндии.

Но борьба Временного правительства с политическими оппонентами тоже не решала острых социальных проблем. В России усугублялись экономический, продовольственный и финансовый кризисы. В армии увеличивалось количество сторонников идеи мира любой ценой.

В сентябре руководству Временного правительства удалось пресечь попытку генерала Лавра Корнилова установить в России военную диктатуру, но контролировать ситуацию в стране становилось всё сложнее. Влияние большевиков на солдат, подорванное ранее обвинением в работе на Германию, осенью было восстановлено.

Октябрьская революция

Ленин, находившийся в начале осени в Финляндии, передавал в большевистский ЦК требования начать подготовку вооружённого восстания. Однако его соратники действовали нерешительно. В конце сентября заседание ЦК отвергло ленинские требования как несвоевременные.

В октябре 1917 года сложилась критическая ситуация на фронте. Германские войска захватили Моонзундский архипелаг в Балтийском море — это ещё сильнее дестабилизировало ситуацию в стране.

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Ленин, возмущённый бездействием однопартийцев, нелегально вернулся в Петроград. Он пригрозил другим членам ЦК, что выйдет из его состава и напрямую займётся агитацией в низовых партийных организациях.

23 октября 1917 года на конспиративном заседании ЦК начало подготовки к вооружённому восстанию было признано назревшим и необходимым. Два дня спустя исполком Петроградского совета принял решение об образовании Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК). Один из лидеров большевиков — Лев Троцкий — заявил на заседании Петросовета, что ПВРК станет штабом по захвату власти.

Командование Петроградского военного округа запретило массовые мероприятия, а Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, но остановить революцию эти приказы уже не могли.

4 ноября ПВРК отправил во все воинские части Петроградского гарнизона телефонограммы с призывом не исполнять без его санкции никакие приказы командования. На следующий день на сторону ПВРК перешёл гарнизон Петропавловской крепости.

Красногвардейцы у Смольного, где размещался штаб по руководству Октябрьской революцией, Петроград, октябрь 1917 года

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6 ноября Временное правительство приказало арестовать всё руководство большевиков, а юнкера взяли под охрану мосты, станции телеграфа и телефона, вокзалы и правительственные учреждения. Руководство ПВРК в ответ приказало частям Петроградского гарнизона и Балтийского флота перейти в состояние полной боевой готовности. Рабочие начали массово записываться в отряды Красной гвардии.

Вечером 6 ноября Ленин прибыл из конспиративной квартиры в здание Смольного института, в котором находился штаб ПВРК, и потребовал арестовать членов Временного правительства до начала II Всероссийского съезда Советов.

Отряд красногвардейцев перед выполнением боевого задания Военно-революционного комитета

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Утром 7 ноября войска Петроградского гарнизона и отряды Красной гвардии заняли объекты критической инфраструктуры столицы: почту, телеграф, вокзалы, мосты, электростанцию и госбанк. В Неву вошли корабли Балтийского флота. Радиостанция крейсера «Аврора» транслировала воззвание Ленина, в котором шла речь о низложении Временного правительства и переходе власти к ПВРК. Сам Ленин, выступая перед депутатами Петросовета, заявил, что революция свершилась.

Вечером поддерживающие большевиков воинские части окружили Зимний дворец, в котором находилось Временное правительство. Из Петропавловской крепости по дворцу было произведено несколько выстрелов.

В 21:40 экипаж крейсера «Аврора» произвёл холостой выстрел из носового орудия корабля, после чего Зимний дворец покинула его охрана. Час спустя в Петрограде открылся II Всероссийский съезд Советов, большая часть делегатов которого поддерживала большевиков и левых эсеров.

Отряды вооружённых матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года, Петроград

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В ночь с 7 на 8 ноября находящийся под командованием ПВРК отряд проник в Зимний дворец и арестовал членов Временного правительства.

Около пяти часов утра члены II съезда Советов проголосовали за предложенное Лениным обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!». В нём говорилось о низложении Временного правительства и переходе власти к съезду.

Красногвардейцы Путиловского завода у броневика «Лейтенант Шмидт», захваченного у юнкеров в ночь на 23 октября 1917 года, Петроград

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8 ноября делегаты съезда приняли «Декрет о мире», а на следующий день — «Декрет о земле», после чего был утверждён состав нового правительства — Совета народных комиссаров республики под руководством Ленина.

Однако окончательно утвердить свою власть в стране большевики смогли только в начале 1920-х годов, по итогам Гражданской войны.

«В 1917 году стало ясно, что идеи Маркса, Энгельса и Ленина — это не просто плод социальных фантазий мечтателей, а то, что можно реализовать на практике. События осени 1917-го ознаменовали важный идейный выбор, связанный с освобождением народов от всех форм угнетения, с созданием нового мира, где равенство будет не просто начертано на знамёнах или в конституциях, а станет реальностью», — заявил в беседе с RT заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Штурм Зимнего дворца в октябре 1917 года, кадр из фильма «Октябрь» советского режиссёра Сергея Эйзенштейна

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По словам депутата Государственной думы России Олега Морозова, Октябрьская революция — это «событие, которое изменило мир и всю траекторию человеческого развития».

«Вся история человечества после 1917 года развивалась под влиянием этого события. Это тектонический сдвиг в истории человечества. Его позитивная сторона заключается в самой идее свободного труда, социальной справедливости и защищённости. Эта идея настолько повлияла на мир, что весь Запад повернулся лицом к простому человеку, опасаясь, что с его помещиками и буржуа могут поступить так же. Негативные же стороны Октябрьской революции заключались в том, что по её итогам так и не был найден эффективный путь развития экономики и что командная экономика не порождала инициативу человека», — отметил Олег Морозов.

Владимир Ленин

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По мнению Виталия Захарова, успех Октябрьской революции предопределили решительность и одновременно политическая гибкость большевиков, которые тонко чувствовали, чего хочет народ, и в нужный момент корректировали свои лозунги. Кроме того, важную роль сыграли организаторские и пропагандистские таланты лидеров РСДРП(б), позволившие изменить весь ход мировой истории.

«Октябрьская революция показала реальный альтернативный путь развития цивилизации: что можно ликвидировать частную собственность на средства производства, эксплуатацию человека человеком, расовые и социальные предрассудки. В образовавшемся чуть позже Советском Союзе выдающиеся политики, военачальники, деятели культуры и искусства были выходцами из простого народа. Без Октябрьской революции такое нигде в мире не было бы возможно», — подытожил Евгений Спицын.