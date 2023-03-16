Из Петрограда в Москву: как осуществлялся перенос столицы России

105 лет назад Чрезвычайный IV Всероссийский съезд Советов принял постановление о переносе столицы РСФСР из Петрограда в Москву. По словам историков, данное решение было обусловлено целым комплексом причин: близостью Петрограда к границе, угрозой немецкого наступления, сложной логистикой доставки продовольствия. Организация переезда органов управления осуществлялась в условиях строгой секретности, так как руководство республики опасалось диверсий со стороны политических оппонентов. Как отмечают эксперты, перенос столицы полностью себя оправдал. Он укрепил положение советской власти и улучшил транспортное сообщение политического центра страны с регионами.

16 марта 1918 года Чрезвычайный IV Всероссийский съезд Советов официально перенёс столицу РСФСР из Петрограда в Москву. По словам историков, это решение оказалось удачным, так как Петроград находился слишком близко от границы и подвергался военной угрозе, а в Москве была оптимальная система транспортного сообщения с другими регионами страны.

Идея переноса

Москва, которая столетиями была главным политическим центром Русского государства, утратила свой столичный статус в 1712 году по воле императора Петра I. Столица была перенесена в Санкт-Петербург, построенный царём на отвоёванных у Швеции землях. После смерти первого российского императора политический центр страны едва не вернулся в Москву. В 1728 году туда переехал двор Петра II. Однако юный император вскоре скончался, а новая царица Анна Иоанновна вернула политический центр России в город на Неве.

В 1812 году на фоне наполеоновского нашествия Александр I рассматривал возможность переноса правительственных учреждений из Санкт-Петербурга в Казань, но в связи с успешными действиями российской армии необходимость в этом отпала.

По словам историков, очень любил Москву последний российский император Николай II. Намеревался ли он перенести столицу, неизвестно, но перед началом Первой мировой войны он распорядился начать отправку в Москву ценностей, включая императорские регалии.

«В начале ХХ века идея переноса столицы империи в Москву импонировала традиционалистам-почвенникам», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Дмитрий Чураков.

В 1917 году о переезде в Москву всерьёз задумывались члены Временного правительства, но реализовать эту идею на практике не успели.

Вопрос переноса столицы резко актуализировался вскоре после прихода к власти в России большевиков.

«Для переноса столицы из Петрограда в Москву существовал целый комплекс предпосылок. Во-первых, сложная международная обстановка и военная опасность. Петроград находился всего в нескольких десятках километров от границы с Финляндией, где сильные позиции были у белофиннов. Кроме того, существовала реальная опасность выхода к Петрограду немецких войск. Во-вторых, из-за логистических проблем в городе резко осложнилась продовольственная ситуация, а это, в свою очередь, провоцировало социальную нестабильность. В-третьих, в Петрограде сложилась очень сложная криминогенная обстановка», — пояснил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Советский партийный и государственный деятель Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич

РИА Новости

По словам историков, точная дата, когда лидер большевиков Владимир Ленин принял решение о переносе органов республиканской власти в Москву, неизвестна. Практическая подготовка к переезду развернулась в начале марта 1918 года.

Организационные вопросы, связанные с переносом советских органов власти в Москву, были возложены на управляющего делами Совнаркома Владимира Бонч-Бруевича. Переезд готовился в условиях строжайшей секретности.

«Преемственность государственного развития»

Для отправки правительственного состава Бонч-Бруевич выбрал станционную площадку Цветочную, расположенную на соединительном заводском пути за Московской заставой. Обычно она использовалась для перестройки грузовых вагонов и не должна была привлекать внимание лиц, представлявших потенциальную опасность для руководства РСФСР.

Бонч-Бруевич через доверенного человека в исполкоме железной дороги тайно получил четыре купейных вагона и загнал их на Цветочную. В них он организовал доставку совнаркомовской документации.

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В правительственном составе должны были ехать 92 человека с охраной — латышскими стрелками, вооружёнными пулемётами. Поездная бригада была подобрана из лояльных новому правительству людей, умеющих хранить тайну.

9 марта на боковых путях Николаевского вокзала было подготовлено два курьерских поезда, предназначенных для переезда сотрудников комиссариатов, не вошедших в списки перевозки правительственным составом.

10 марта в газете «Известия» было опубликовано сообщение, что Совнарком якобы планирует переезжать в Москву на следующий день вечером. Это была умышленная дезинформация, и она сработала. Как стало известно позже, 11 марта противники большевиков подготовили взрыв на станции Обухово.

Вечером 10 марта Ленин вместе с женой Надеждой Крупской, сестрой Марией и Бонч-Бруевичем отправился на автомобиле из Смольного на станционную площадку Цветочную. Отправление поезда №4001 было назначено на 22:00.

Состав, в котором ехал Ленин, следовал в Москву между двумя курьерскими поездами, перевозившими сотрудников комиссариатов. Несмотря на все меры предосторожности, вскоре возникла внештатная ситуация. Перед правительственным составом с одного из боковых путей вывернул грузовой поезд с вагонами, оборудованными лежанками. На нём Петроград покидали матросы, самовольно оставившие службу. По словам историков, среди этих матросов царили анархистские настроения и они были хорошо вооружены.

Бонч-Бруевич по телеграфу передал начальнику станции Малая Вишера распоряжение задержать поезд с матросами и загнать его в тупик. Как отметил в разговоре с RT доцент СПбГУ Илья Ратьковский, в описании дальнейших событий есть разночтения. Согласно мемуарам Бонч-Бруевича, ситуацию удалось разрешить мирно. Однако существуют и воспоминания железнодорожников, утверждающих, что вооружённые матросы узнали о приближении совнаркомовского поезда и планировали на него напасть. И только после жёсткого отпора со стороны сотрудников станции и латышских стрелков, выкативших на платформу пулемёты, матросы сложили оружие.

В Москву правительственный поезд прибыл утром 11 марта. Сотрудникам государственных учреждений быстро нашли жильё и организовали питание. Ленин с женой временно поселились в гостинице «Националь».

Первомайский субботник на территории московского Кремля, 1918 год

РИА Новости

По словам историков, большевики рассматривали несколько вариантов мест размещения правительства, но в конце концов остановились на Кремле.

«Отныне Москва — столица Советской России. Там, где старая Россия некогда утверждала своё величие, подымает голову Россия молодая и новая. Москва и Петербург во всей России. Преемственность нашего государственного развития не прервана. Это всё та же Русь, что дала сигнал к всемирному освобождению трудящихся», — написали после переезда Совнаркома в Москву «Известия ВЦИК».

16 марта 1918 года IV Всероссийский съезд Советов официально принял постановление о переносе столицы РСФСР из Петрограда в Москву.

Кабинет Владимира Ильича Ленина в Кремле

РИА Новости

© Давид Шоломович

«В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда, как столицы, резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Социалистической Федеративной Советской Республики временно переносится из Петрограда в Москву», — говорилось в документе.

С 19 марта Ленин начал работать в своём кремлёвском кабинете. По словам Дмитрия Чуракова, переезд резко упростил главе РСФСР управление находящейся в Москве и её округе экономической инфраструктурой, а также страной в целом, так как город обладал значительно более удобной, чем Петроград, транспортной развязкой.

Как отмечают историки, несколько лет Москва формально считалась временной столицей. И только в декабре 1922 года после подписания договора о создании СССР она получила столичный статус на постоянной основе.