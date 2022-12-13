«Подавить сопротивление»: как Нанкинская резня стала одним из символов бесчеловечности японских милитаристов

85 лет назад японские войска вошли в столицу Китайской Республики Нанкин, после чего в городе начались массовые убийства и истязания мирных жителей и китайских военнопленных, которые продолжались несколько недель. Их жертвами, согласно оценкам китайских и иностранных историков, стали свыше 300 тыс. человек. Эксперты отмечают, что Нанкинская резня была одним из наиболее масштабных военных преступлений, совершённых японскими милитаристами. Причины, приведшие к началу массовых убийств, до сих пор вызывают дискуссии среди историков.

13 декабря 1937 года началась так называемая Нанкинская резня, которая считается одним из наиболее кровавых преступлений японских милитаристов. Она унесла жизни многих тысяч мирных жителей и китайских военнопленных. По мнению части историков, японцы пытались таким образом подавить волю китайского народа к сопротивлению, но добились обратного эффекта.

Взятие Нанкина

Причины Нанкинской резни, по словам специалистов, уходят корнями в события конца XIX века, когда власти Японии взяли курс на милитаризацию страны и проведение экспансионистской внешней политики.

«Япония несколько десятилетий проводила политику экспансии. Её власти считали, что Восточная Азия достигнет процветания, только если будет объединена под японским владычеством», — отметил в разговоре с RT научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

В 1895 году японцы захватили Тайвань, а в 1931-м — Маньчжурию. На её территории было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го. В середине 1930-х Япония фактически установила военно-политический контроль над северной частью Китая. 7 июля 1937 года в районе моста Лугоуцяо к югу от Пекина произошли столкновения между японскими и китайскими силами, приведшие к началу полномасштабной войны.

Войска, находившиеся под руководством главнокомандующего китайской армией Чан Кайши, были слабо вооружены и плохо обучены. Японцы одержали несколько крупных побед. В июле они овладели Тяньцзинем, а в августе — Пекином. В ноябре японская армия, понеся значительные потери, взяла Шанхай.

В начале декабря японцы подошли к столице Китайской Республики — Нанкину — и начали наносить артиллерийские и авиационные удары. Чан Кайши решил не сражаться за город и отвести основные силы китайской армии вглубь страны. 12 декабря 1937 года началось отступление нанкинского гарнизона, переросшее в беспорядочное бегство. Часть дезорганизованных китайских войск покинуть город так и не успела. На следующий день в Нанкин ворвались японские подразделения.

Перед взятием столицы один из японских журналистов написал, что его соотечественники продвигались к Нанкину быстро, так как солдаты и офицеры понимали: они могут безнаказанно грабить и насиловать кого хотят.

Эпизод боевых действий между японскими и китайскими войсками

© Wikimedia commons

«Знак устрашения»

После взятие Нанкина в городе началось массовое истребление китайских военнопленных и мирного населения.

Оставшиеся в Нанкине иностранные граждане создали на части территории города зону безопасности, которую японцы по предварительной договорённости не трогали. По мнению историков, создание этой зоны помогло спасти жизни до 200 тыс. китайцев.

Также по теме «Зёрна гитлеровской пропаганды»: что послужило причиной начала Второй мировой войны 80 лет назад войска вермахта перешли границу с Польшей. Формальным поводом для развязывания Германией Второй мировой войны стала...

За пределами зоны безопасности начались массовые убийства и изнасилования. Японские военные вытаскивали женщин из домов и подвергали групповому насилию. Очевидцами были описаны факты чудовищных надругательств над беременными. Многие жертвы затем были зверски убиты.

Взятых в плен китайских военных и молодых людей призывного возраста японцы сгоняли на берег реки Янцзы, где многих из них расстреливали из пулемётов. Одно из самых массовых убийств безоружных людей произошло 18 декабря. Японцы выстроили китайцев в четыре колонны и связали их между собой за руки, после чего открыли огонь. Стрельба продолжалась около часа, после чего выживших добивали штыками. Считается, что в ходе этой расправы были убиты около 57,5 тыс. человек.

Ещё одно массовое убийство произошло возле Тайпинских ворот. Там примерно 1,3 тыс. китайцев подорвали с помощью мин, а затем облили горючим и подожгли. Выживших также добивали штыками.

Двое японских офицеров устроили в Нанкине соревнования, о которых писала токийская пресса. Они пытались выяснить, кто из них скорее убьёт мечом 100 человек. Японские журналисты описывали происходящее как обычное спортивное событие.

Один из эпизодов Нанкинской резни

Gettyimages.ru

© Pictures From History/Universal Images Group

Согласно воспоминаниям очевидцев, японцы также совершали массовые грабежи, вынося имущество из домов. Треть Нанкина была уничтожена пожарами. Улицы были завалены трупами.

У историков нет однозначной оценки причин массовых убийств и изнасилований, совершённых японскими солдатами. Одни эксперты видят в произошедшем спланированную акцию, другие — стихийное событие, которому японское командование не захотело или не смогло помешать.

«На вопрос, что именно подтолкнуло японских солдат к зверствам, существуют различные точки зрения. Но известно, что не все японцы это поддерживали. Японская армия была очень дисциплинированной, значит, кто-то отдавал приказы совершать преступления. Но в то же время были старшие офицеры, считавшие тех, кто совершал зверства, нелюдями», — заявил в разговоре с RT доцент ГАУГН, востоковед Максим Грачёв.

Один из эпизодов Нанкинской резни

Gettyimages.ru

© Pictures From History/Universal Images Group

По словам заведующего Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрия Мосякова, Нанкинскую резню следует рассматривать в общем контексте политики Японии по отношению к Китаю.

«Смысл всех действий Японии на тот момент состоял в том, чтобы захватить Китай и привести к власти подконтрольное себе правительство. Поэтому нанкинские убийства можно рассматривать как знак устрашения. Японские войска планировали подавить сопротивление китайцев, ослабить их волю. Однако в конечном итоге вызвали у китайцев вместо страха чувство протеста и ожесточения», — подчеркнул собеседник RT.

В начале 1938 года в Нанкине начали действовать коллаборационистские органы власти, и японские зверства пошли на спад. Однако о жестокости захватчиков в первые недели после взятия города китайцы не забыли.

Один из эпизодов Нанкинской резни

Gettyimages.ru

© Pictures From History/Universal Images Group

Общее количество жертв Нанкинской резни вызывает у историков споры. Тайваньские историки считают, что от обстрелов и последующих массовых убийств на улицах города погибли около 340 тыс. С ними солидарны многие специалисты. Японская сторона, по словам экспертов, пытается доказать, что жертв было несколько десятков тысяч, и называет произошедшее в Нанкине «инцидентом».

По итогам Международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского процесса) ряд японских военачальников, руководивших войсками во время Нанкинской резни, были приговорены к смертной казни. Однако принц Асака, который непосредственно командовал войсками, наступавшими на Нанкин, и, по мнению историков, мог отдать приказ уничтожать военнопленных, ушёл от ответственности. По условиям капитуляции ему был гарантирован иммунитет как представителю правящего дома.

«Китайцы никогда не забудут страшные нанкинские преступления, ставшие одной из самых трагических страниц войны. Японская жестокость превратила Нанкин в один из символов китайского сопротивления», — подытожил Дмитрий Мосяков.