«Достичь технологического суверенитета»: в Сочи начинает работу II Конгресс молодых учёных

Такие события, как Конгресс молодых учёных, играют особую роль в процессе достижения Россией технологического суверенитета, заявил в беседе с RT министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В работе стартующего в Сочи трёхдневного мероприятия примут участие молодые российские учёные и их коллеги из 40 стран. По мнению экспертов, именно новое поколение исследователей способно обеспечить не просто сокращение технологического отставания в ряде отраслей, но и переход к передовым наукоёмким решениям в промышленности.

В четверг, 1 декабря, в Сочи стартует II Конгресс молодых учёных. Он пройдёт в парке науки и искусства «Сириус».

«Есть чем гордиться»

В беседе с RT министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что прошлогодний конгресс стал символом взаимного интереса власти, науки и бизнеса.

«Мероприятие абсолютно логично легло в перечень ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного нашим президентом Владимиром Путиным. Сейчас такие мероприятия, как Конгресс молодых учёных, особенно важны для достижения технологического суверенитета страны. В этом году представители науки, образования, реального сектора и власти обсудят приоритеты научно-технологического развития, возможности международного сотрудничества, а исследователи представят свои разработки и достижения. Уверен, именно в такой синергии зарождаются совместные проекты, важные для решения государственных задач», — подчеркнул министр.

Фальков пояснил, что среди наиболее важных задач конгресса — привлечение талантливой молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение профессионального сообщества в решение значимых для государства задач, а также популяризация среди россиян исследовательской деятельности и её результатов.

«Участники конгресса максимально ярко смогут рассказать и продемонстрировать, что собой сегодня представляет российская наука. Нам есть чем гордиться, и об этом надо рассказывать», — добавил глава ведомства.

По словам министра, благодаря таким мероприятиям растёт престиж и популярность науки. Он напомнил, что в прошлом году за три дня работы конгресса его посетили более 3 тыс. участников из 77 регионов.

«Его освещали боле 100 средств массовой информации, которые рассказывали не просто о мероприятиях конгресса, а о достижениях наших учёных, их разработках. В этом году в мероприятиях конгресса участвуют учёные более чем из 40 стран мира. Это ещё раз иллюстрирует высокий интерес иностранцев к сотрудничеству с российскими учёными», — отметил Фальков.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Также в этом году площадку конгресса вновь посетит президент Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства 1 декабря проведёт встречу с молодыми исследователями, слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, а также победителями конкурса «Лидеры России».

«Возможность для дискуссии»

В апреле этого года Владимир Путин подписал указ, объявляющий 2022—2031 года в России Десятилетием науки и технологий. Его ключевыми задачами должны стать популяризация среди молодёжи научной деятельности и содействие вовлечению действующих разработчиков в решение важных для общества задач.

II Конгресс молодых учёных станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий, отмечают организаторы. Конгресс проходит на федеральной территории «Сириус». Как ранее пояснил помощник президента РФ, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Андрей Фурсенко, основная аудитория конгресса представлена инженерами, молодыми учёными, а также занятыми в инновационной сфере бизнесменами.

Главный медиацентр парка науки и искусств «Сириус»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В роли организаторов мероприятия выступают Минобрнауки, АНО «Национальные приоритеты», координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

Участвовать в конгрессе будут не только российские исследователи, но и иностранные учёные и студенты — из Белоруссии, Казахстана, КНР, Индии, Узбекистана и других стран. Общее число участников — около 3 тыс., средний возраст учёных не превышает 30 лет.

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В центре дискуссии в этом году будут такие темы, как медицина, климатические вопросы, будущее науки и образования, развитие технологий искусственного интеллекта, форматы поддержки молодых учёных, освоение Арктики. В рамках конгресса также запланировано подведение итогов Всероссийского конкурса студенческих научно-технологических проектов «Большие вызовы». Программа включает в себя множество мероприятий: панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и так далее.

Так, одной из тем обсуждения станет новая система оценки научных результатов — в рамках конгресса молодых учёных будет представлена её концепция. Она должна прийти на смену наукометрическому подходу, который предполагает оценку работы учёных по количеству статей, опубликованных в научных журналах. Этот подход давно подвергается критике со стороны экспертного сообщества, а новая система оценки должна более точно отражать достижения каждого исследователя. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность финансирования науки.

«Участники конгресса будут вовлечены в непосредственное формирование инструментов и принципов новой системы оценки в ходе воркшопов и круглых столов», — говорится в программе мероприятия.

Обсудят участники мероприятия и научно-популярный туризм — соответствующая правительственная программа стартовала в середине ноября 2022 года.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Как отметил в комментарии RT ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской, Конгресс молодых учёных выполняет несколько важных задач. Он подводит итоги года в области научных достижений среди молодых исследователей, а учёные смогут представить свои разработки на этой площадке.

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«Конгресс также открывает возможность для дискуссии, обмена мнениями относительно путей развития науки, что тоже очень важно. И Минобрнауки, и РАН получат хорошие рекомендации на предмет более широкого и эффективного вовлечения молодёжи в научную, творческую деятельность. Думаю, что в этом году акцент будет сделан и на той геополитической ситуации, которая сложилась в мире. Кроме того, речь идёт о поддержке разработок молодых учёных для развития отечественной промышленности и независимости от импорта, особенно в таких областях, как микроэлектроника, информационные технологии, материаловедение, транспорт и тому подобное», — подчеркнул Рудской.

По словам ректора СПбПУ, хотя многие молодые учёные хотели бы реализовать себя в фундаментальной науке, особую роль всё же играют прикладные исследования.

«Сегодня для России особенно важно развитие технологий, выпуск наукоёмкой продукции. Мы должны не просто замещать импорт, но и сами создавать передовые и принципиально новые технологические решения. Не только догонять, но и совершить прыжок, переход к передовым технологиям. И в этом плане роль молодых учёных определяющая, они мыслят совершенно по-другому, нестандартно. Поэтому очень важны форматы, которые могли бы вовлечь молодых исследователей в реальные, востребованные промышленностью разработки, в решение практических задач. Нужно вовлекать людей в науку через практические проекты, важные для экономики и всего государства. И уже результаты такой работы можно выносить на обсуждение в рамках Конгресса молодых учёных», — добавил Рудской.