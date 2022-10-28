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Сенатор Кресс прокомментировал идею изучения языков программирования во всех школах страны

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс в беседе с RT прокомментировал предложение ввести в России изучение языков программирования во всех школах.
Сенатор Кресс прокомментировал идею изучения языков программирования во всех школах страны
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images

«Думаю, надо подискутировать на эту тему», — сказал сенатор.

Вместе с этим он усомнился в том, что углублённое изучение IT-сферы необходимо начинать со школьной скамьи.

«Надо понять, надо ли изучать это в школе. Может быть, это (актуально. — RT) там, где ребята получают профессию айтишников. В техникумах или средне-профессиональных учебных заведениях», — добавил Кресс.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил пересмотреть школьный курс информатики и дополнить его изучением языков программирования для всех учебных заведений.

Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

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