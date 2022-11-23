«Подарил надежду»: как Герой Советского Союза Николай Власов ценой своей жизни спас узников концлагеря Маутхаузен

80 лет назад за образцовое выполнение боевых задач командования и проявленную при этом отвагу звание Героя Советского Союза было присвоено военному лётчику Николаю Власову. Он совершил несколько сотен боевых вылетов и лично сбил десять самолётов противника, один из них — в результате воздушного тарана. Однако, по мнению историков, самый выдающийся подвиг Власов совершил после того, как был сбит сам и попал в плен к нацистам: в гитлеровских лагерях он стал одним из лидеров антифашистского подполья и спланировал восстание в Маутхаузене. Несмотря на то что Власов и другие организаторы были схвачены и зверски замучены гитлеровцами, само восстание было подготовлено настолько грамотно, что даже после гибели лидеров узники смогли обезвредить охрану и совершить наиболее массовый побег из концлагеря за всю историю войны.

23 ноября 1942 года звание Героя Советского Союза было присвоено военному лётчику Николаю Власову, лично сбившему десять нацистских самолётов. Однако, по мнению историков, наиболее выдающийся подвиг Власов совершил после того, как был сбит и попал в плен к врагу. Он категорически отверг предложение гитлеровцев перейти на их сторону и был брошен в концлагерь, где принял непосредственное и самое активное участие в подготовке восстания и массового побега узников за все годы войны.

Дорога в небо

Николай Власов родился 11 ноября 1916 года в Петрограде (современном Санкт-Петербурге) в семье рабочего, будущего участника Октябрьской революции. Детство Коли Власова прошло в Коломне и Зарайске, где его отец работал на заводах.

Власов прекрасно рисовал, поэтому руководитель изостудии зарайского Дома пионеров считал, что мальчик может связать свою жизнь с живописью. Однако Коля по окончании фабрично-заводского училища поступил в 1-ю Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу пилотов им. А.Ф. Мясникова (Севастополь). Учился Николай хорошо и по окончании школы остался служить в ней инструктором.

В первые же дни Великой Отечественной войны Власов был направлен на фронт.

«Будучи командиром эскадрильи истребителей, Власов сопровождал советские бомбардировщики в тыл врага и успешно охотился на фашистские самолёты, совершавшие налёты на наши позиции», — рассказал в интервью RT сопредседатель фонда «ИстПатриотика» Александр Макушин.

По словам заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Андрея Горбунова, лётчики Западного и Брянского фронтов, на которых воевал Власов, в 1941 году работали на износ, совершая по два-три вылета в день и испытывая сильнейшие перегрузки.

Качинская высшая военная авиационная школа

© Архив высшей военной авиационной школы

18 августа 1941 года Власов вылетел с брянского аэродрома на перехват воздушного разведчика противника. Он настиг врага, но уже возле самой линии фронта выяснилось, что перед вылетом ему не зарядили пулемёты. Отпустить самолёт противника с отснятой над советской территорией фотоплёнкой Власов не мог и поэтому решил пойти на таран. Несмотря на встречный ожесточённый огонь, он догнал вражеский самолёт и сбил его ударом в хвост. Свою повреждённую машину Николай смог посадить на территории, контролируемой Красной армией.

Из самолёта Власова достали без сознания: лётчик разбил лицо о приборную доску и получил другие ранения. Но в госпитале задерживаться он не хотел и попросился обратно в строй. Сначала его допустили только к инструкторской работе, но Власов рвался обратно в небо. Тогда ему доверили бомбардировщик По-2 (У-2). На этой машине, перелетев через линию фронта, Власов спас сбитого в тылу врага коллегу — Героя Советского Союза Филиппа Демченкова.

23 ноября 1942 года Золотую Звезду Героя Советского Союза получил и сам Власов — за выполнение боевых задач командования и проявленную при этом отвагу. К этому времени на его счету были уже сотни боевых вылетов, 27 воздушных боёв и десять лично сбитых вражеских самолётов.

«По меркам 1942-го, когда война продолжалась менее полутора лет, десять сбитых самолётов — это было очень много», — отметил в разговоре с RT историк авиации Николай Бодрихин.

Во власти врага

В 1943 году Николай Власов в звании подполковника проходил службу в должности старшего инспектора по технике пилотирования истребительной авиации Инспекции ВВС РККА. По словам историков, направление на эту работу было признанием высочайшего уровня лётного мастерства. Параллельно с инспекторской деятельностью Власов продолжал выполнять боевые задания на фронте.

29 июля 1943 года самолёт Власова при перелёте в блокадный Ленинград был сбит над контролируемой врагом территорией. Некоторое время лётчик считался пропавшим без вести. О его дальнейшей судьбе в Советском Союзе узнали только после окончания войны.

Также по теме «Не мог допустить мысли о предательстве»: внук генерала Карбышева — о жизни и подвиге советского военачальника 75 лет назад в нацистском концлагере Маутхаузен погиб генерал Дмитрий Карбышев. Он попал в плен к гитлеровцам в августе 1941-го в...

Власов смог посадить пылающую машину, но от удара о землю он вылетел из кабины и потерял сознание. Очнулся лётчик уже в плену. По словам историков, гитлеровцы сначала обращались с пленным очень аккуратно. Ему даже позволили сохранить форму и награды.

«Сообразив, с кем они имеют дело, нацисты немедленно занялись обработкой Николая Власова, пытаясь склонить его к переходу на их сторону. Немцы искали новые формы ведения войны, опираясь на коллаборационистов и пытаясь расшатать советское единство. Попавший в плен Герой Советского Союза, да ещё и лётчик-истребитель, показался им большой удачей. Однако Власов, как и генерал Дмитрий Карбышев, жёстко отверг любые предложения о сотрудничестве со стороны гитлеровцев», — рассказал Андрей Горбунов.

Попав в концлагерь в районе польского города Лодзь, Власов вскоре стал одним из руководителей антифашистского подполья. Учитывая относительную близость лагеря к советской границе, подпольщики решили организовать побег. Похищенными из лазарета алюминиевыми мисками они начали копать подземный лаз под лагерными ограждениями. Однако во время сильного дождя в подкоп провалился немецкий грузовик. Заговор был раскрыт, подпольщиков бросили в карцер, а затем перевели в другие лагеря.

Николай Власов в плену

© Wikimedia Commons

Власов оказался в крепости-тюрьме Вюрцбург. Здесь лётчик подружился с попавшим в плен после тяжёлого ранения генерал-лейтенантом Михаилом Лукиным. Власов снова включился в работу подполья, занявшись подготовкой побега. Но при попытке бегства из лазарета был пойман и жестоко избит надзирателями. Перед переводом в гестаповскую тюрьму Нюрнберга Власов оставил генералу Лукину тайник со своей Золотой Звездой. После войны генерал посетил семью Власовых и рассказал о подвиге их сына, а Золотую Звезду передал в Народный комиссариат обороны СССР.

В тюрьме Нюрнберга во время одного из авианалётов Власов предпринял очередную попытку побега, но его поймали и отправили в один из самых страшных гитлеровских концлагерей — Маутхаузен. Как отмечают историки, товарищи по плену запомнили его измождённым физически, худым и седым, но не сломленным морально человеком.

Несмотря на строжайший режим, установленный нацистами, Власов и в Маутхаузене вошёл в состав подпольной организации. Вместе с двумя другими военнопленными-лётчиками — Александром Исуповым и Кириллом Чубченковым — он начал в концлагере подготовку восстания и побега. По словам экспертов, подпольщики смогли достать план лагеря и распределили роли среди участников выступления. Однако восстание оказалось на грани провала.

Концлагерь Маутхаузен

© Wikimedia Commons

«Неизвестный провокатор похитил у Власова блокнот, в который он записывал фамилии замученных нацистами людей», — рассказал Александр Макушин.

Немцам удалось узнать, что особенно активно Власов общался с пленными лётчиками, которых они заподозрили в причастности к деятельности подполья и подвергли пыткам. Но никто из узников не выдал товарищей. Власов и другие участники организации восстания были жестоко убиты: по одной из версий, сожжены заживо.

Однако восстание было подготовлено настолько тщательно и грамотно, что, несмотря на гибель лидеров, 2 февраля 1945 года узники Маутхаузена смогли выступить против своих тюремщиков и палачей. Обезвредив охрану подручными предметами, несколько сотен узников бежали из лагеря. По словам историков, это был самый массовый побег из гитлеровских концлагерей за все годы войны — одновременно сбежали около 570 человек. Нацисты смогли поймать большинство восставших, но около 20 человек всё-таки спаслись — во многом благодаря планам, разработанным Власовым и его товарищами.

Почтовая марка с портретом Николая Власова

© Wikimedia Commons

После завершения войны о подвиге Николая Власова стало известно в СССР. Именем погибшего героя были названы улицы в различных городах Советского Союза, а сам он навечно зачислен в списки воинской части.

«Николай Власов был одним из ярых и непримиримых борцов с нацизмом. Своими действиями в рядах подполья он подарил надежду тысячам людей, которым нацисты уготовили страшную смерть. Он смог зажечь огонёк сопротивления, благодаря которому одни узники смогли сохранить жизнь, а другие — принять достойную смерть в борьбе с врагом», — подытожил Андрей Горбунов.