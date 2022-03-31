«Тонкое чувство техники»: какую роль в развитии отечественной авиации сыграл Герой Советского Союза Андрей Юмашев
- Герой Советского Союза Андрей Юмашев на полевом аэродроме авиационного истребительного полка
- РИА Новости
- © Борис Вдовенко
31 марта 1902 года родился Герой Советского Союза Андрей Юмашев, лётчик-испытатель, установивший в 1930-е годы ряд мировых авиационных рекордов. Во время Великой Отечественной войны Юмашев участвовал в обороне Москвы, Курской битве, штурме Берлина и других крупнейших битвах с нацистами. А после победы над гитлеровской Германией он сменил штурвал самолёта на кисть художника — занялся живописью и вступил в Союз художников СССР.
Авиационные рекорды
Андрей Юмашев родился в дворянской семье. В советское время в официальных биографиях лётчика этот факт опускали, ограничиваясь упоминаниями о том, что его отец был служащим почтового ведомства. Андрей учился в гимназии и реальном училище, а также посещал занятия в Обществе поощрения художеств. В юности некоторое время работал землемером.
В 1918 году (согласно отдельным источникам — в 1917 году) Юмашев добровольцем поступил на службу в Красную армию. Сначала он был военнослужащим 1-го мортирного артдивизиона Петрограда, а затем, после окончания военных курсов, стал младшим командиром-артиллеристом. В Гражданской войне Юмашев принимал участие, воюя с врангелевскими и махновскими частями на Южном фронте.
В 1923 году в военной карьере Юмашева произошли серьёзные изменения: он поступил в Егорьевскую теоретическую школу Воздушного флота, которую окончил в октябре того же года. Практическое обучение лётному делу он проходил в Липецке и Борисоглебске, а в 1925 году окончил Высшую военную авиационную школу воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове.
В середине 1920-х годов Юмашев увлёкся планеризмом. Он спроектировал и построил собственный одноместный планер, на котором принял участие в III Всесоюзных планерных состязаниях в Коктебеле и получил второй приз за дальность полёта.
Планеризмом Юмашев занимался ещё несколько лет, совмещая его с основной службой — сначала на должности инструктора воздушного боя Серпуховской школы, а затем лётчика-испытателя НИИ ВВС. Он участвовал в лётных испытаниях новых моделей советских самолётов: истребителей И-2 Бис, И-3 и И-4, разведчиков Р-3 и Р-6, бомбардировщика ТБ-3, транспортного самолёта АНТ-9, экспериментальной машины «Сталь-6».
- Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин, совершившие беспосадочный перелёт из Москвы через Северный полюс в Сан-Джасинто, США
- РИА Новости
По словам историков, в 1920—1930-е годы Советский Союз испытывал острую потребность в высококлассных лётчиках для испытания перспективной авиационной техники.
«Андрей Юмашев стал лётчиком-испытателем как раз в то время, когда происходил подъём и развитие советской авиации. У него лично был большой запас прочности, хорошо развитая интуиция. Кроме того, Юмашев обладал чувством времени и меры. У него было тонкое чувство техники, поэтому небо допускало его к себе ближе, чем многих других лётчиков. Он относился к числу уникальных людей, хорошо владеющих собой и ювелирно выполняющих полётные задания. Это даётся не каждому и получается не у всех», — рассказал в разговоре с RT заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов.
Как отметил в разговоре с RT историк авиации Николай Бодрихин, именно Юмашев совершил первые, самые ценные для испытателей полёты на ряде типов самолётов, сыгравших затем важную роль в годы Великой Отечественной войны.
В 1933 году в СССР был построен самолёт АНТ-25РД, предназначенный для дальних перелётов. Юмашев был включён в один из экипажей, готовившихся к установлению рекорда. Однако инициатор рекордного перелёта — лётчик Михаил Громов — попал в больницу с язвенным кровотечением желудка, и подготовка к полёту на время остановилась.
В 1935 году Юмашеву предложили совершить перелёт через Северный полюс в США, но он отказался, так как совершенно не знал Сигизмунда Леваневского, с которым должен был лететь.
- Место посадки советского самолёта АНТ-25, на котором лётчики Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин совершили беспосадочный перелёт по маршруту: Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто, США
- РИА Новости
В 1936 году Юмашев установил несколько международных рекордов по поднятию грузов на различные высоты. С этим достижением его поздравил лично Иосиф Сталин, за испытание новых типов самолётов лётчика наградили автомобилем «М-1».
В июне 1937 года планировался перелёт из СССР в США через Северный полюс сразу двух самолётов. Однако в итоге в полёт отправили только экипаж Валерия Чкалова, а экипаж, в который входили Громов и Юмашев, с первого полёта сняли. Согласно одной из версий, это было связано с тем, что все члены команды Чкалова имели рабоче-крестьянское происхождение и были членами ВКП(б), а Громов с Юмашевым происходили из дворянских семей.
Экипаж под командованием Громова, в котором Юмашев был вторым пилотом, отправился в свой рекордный перелёт 12 июля 1937 года со Щёлковского аэродрома. По словам историков, полёт проходил в тяжелейших погодных условиях. Члены экипажа, включая самого Юмашева, боролись с сильной болтанкой и обледенением.
Достигнув города Сан-Франциско, советский экипаж установил новый мировой рекорд дальности полёта, но решил продолжить движение дальше на юг. Когда выяснилось, что находящийся на их пути аэропорт Сан-Диего затянут туманом, лётчики решили совершить посадку возле калифорнийского города Сан-Джасинто. В итоге самолёт провёл в воздухе 62 ч 17 мин, преодолев за это время 10 148 км.
- М. Громов, А. Юмашев и С. Данилин на серии почтовых марок (СССР, 1938 год)
- © Wikimedia commons
Советских пилотов в США встретили как героев. Их объявили почётными гражданами Лос-Анджелеса, а экскурсию по Голливуду для них проводила девочка-кинозвезда Ширли Темпл. По словам историков, обладавшему яркой внешностью Юмашеву американцы предложили сниматься в кино, но он отказался, желая как можно скорее вернуться на Родину. В течение трёхнедельного турне по городам США состоялось множество официальных и неофициальных встреч советского экипажа с американцами.
Больше часа продолжалась встреча советских лётчиков с президентом США Франклином Рузвельтом. По её итогам госсекретарь Соединённых Штатов Корделл Халл заявил: «Дипломаты за много лет работы не смогли бы сделать то, что сделали вы своим полётом для сближения двух наций».
После возвращения лётчиков-рекордсменов в СССР в их честь был организован правительственный приём, который прошёл в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Андрею Юмашеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Защищая Родину
Во время советско-финляндской войны 1939—1940 годов Юмашев служил заместителем командира 85-го бомбардировочного авиационного полка особого назначения. Командуя экипажем бомбардировщика ДБ-1, он лично совершил шесть боевых вылетов. В марте 1941 года он был назначен заместителем начальника Лётно-исследовательского института.
В первые месяцы Великой Отечественной войны Юмашев командовал 2-й отдельной истребительной авиационной эскадрильей, защищавшей Москву от ночных налётов люфтваффе, а затем был направлен в правительственную командировку в США для решения вопросов о приобретении американских самолётов для нужд Красной армии. По словам Николая Бодрихина, командировка оказалась результативной, так как Юмашев участвовал в подборе оптимальных для советских условий моделей американских истребителей, которые затем поставлялись в СССР.
В 1942 году лётчик-испытатель был назначен командиром истребительного авиаполка, а позднее занимал должность заместителя командующего в 3-й и 1-й воздушных армиях. С марта 1943 года Юмашев командовал 6-м истребительным авиационным корпусом, а затем стал командующим истребительной авиацией Восточного и Южного фронтов ПВО.
«Юмашев эффективно руководил прикрытием важнейших районов в Поволжье, на Кавказе и в Закавказье, обеспечивавших добычу и транспортировку советской нефти. Если бы силы люфтваффе смогли нанести здесь критический ущерб советской инфраструктуре, это имело бы страшные последствия для всей страны. Также Юмашев участвовал в Курской битве», — рассказал RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.
В феврале 1945 года Юмашев был назначен начальником управления истребительной авиации Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. По словам Дмитрия Суржика, на этом посту он принимал непосредственное участие в подготовке штурма Кёнигсберга и Берлина.
- Командир авиационного истребительного полка Герой Советского Союза Андрей Юмашев (слева). Калининский фронт
- РИА Новости
- © Борис Вдовенко
В 1946 году по состоянию здоровья Юмашев ушёл в запас и занялся живописью. Став членом Союза художников СССР, он совершил несколько поездок по Средней Азии, на его картинах были запечатлены исторические памятники и люди Востока.
«Художественные работы Юмашева пользовались большой популярностью. Он был ярким и колоритным живописцем, удивительно тонко чувствовавшим Восток», — отметил Дмитрий Суржик.
Много времени Юмашев работал на даче в Крыму. в СССР было организовано четыре персональных выставки лётчика-художника. Часть его картин сегодня хранится в российских музеях. Пятая выставка была приурочена к 50-летию рекордного полёта советского экипажа в Америку и прошла в одном из музеев Сан-Джасинто — города, возле которого приземлился АНТ-25.
Умер Андрей Юмашев 20 мая 1988 года в Москве.
- Андрей Борисович Юмашев
- РИА Новости
- © Марк Редькин
По словам Николая Бодрихина, имя Юмашева стоит в одном ряду с именами таких выдающихся советских авиаторов, как Валерий Чкалов и Георгий Байдуков.
«Андрей Юмашев входит в плеяду героев, создававших отечественный авиапром. Он внёс значительный вклад в повышение обороноспособности нашей страны и поднятие международного престижа отечественной авиации», — подытожил Дмитрий Суржик.