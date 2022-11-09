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«Спрогнозировать влияние»: российские учёные создали метод предсказания погоды с помощью гравитационных волн

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские специалисты разработали методику прогнозирования погоды с помощью измерения гравитационных и инфразвуковых волн в земной атмосфере. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Учёные пока не могут напрямую фиксировать гравитационные волны, но исследователи придумали простой способ измерить эти колебания через показатели атмосферного давления.
«Спрогнозировать влияние»: российские учёные создали метод предсказания погоды с помощью гравитационных волн
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Учёные из Балтийского федерального университета имени Канта совместно с коллегами разработали метод прогнозирования погодных явлений с помощью измерения внутренних гравитационных и инфразвуковых волн в земной атмосфере. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России. Исследование было выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Advances in Space Research.

Главная причина погодных изменений — испарение воды с земной поверхности и конденсация пара в тропосфере, самом нижнем слое атмосферы. Это приводит к бурям и циклонам. В комплексе эти процессы порождают инфразвуковые и внутренние гравитационные волны, которые распространяются в атмосфере. Такие волны невозможно измерить с помощью метеорологических приборов. Но можно измерить вызываемые ими колебания атмосферного давления.

Учёные предложили использовать такие замеры у поверхности Земли для определения параметров гравитационных и инфразвуковых волн. По словам специалистов, полученные данные помогут сделать прогнозирование погоды более точным.

«Теперь, используя в расчётах экспериментально регистрируемые изменения давления, можно с большой точностью предсказать волновые колебания в атмосфере от метеорологических бурь, а, следовательно, и спрогнозировать их влияние на атмосферу», — пояснил в беседе с RT доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Сергей Кшевецкий.

Напомним, инфразвук способен распространяться на очень большие расстояния, при этом человеческое ухо не может расслышать эти низкочастотные акустические колебания. А гравитационные волны были открыты в 2016 году с помощью гравитационного телескопа LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

В новом исследовании также приняли участие учёные из Западного отделения Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (Калининград), Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН (Москва) и Санкт-Петербургского государственного университета.

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