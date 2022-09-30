Синоптик Тишковец предупредил о «барическом дне» в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «барическом дне» в столице.

«В выходные ожидаются и магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи. В начале недели дожди должны усилиться. При этом показания барометров уже достигнут своего «барического дна» — это 728 мм рт. ст., что на 17—20 единиц ниже нормы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, за первые трое суток октября может пролиться около половины от всего месячного лимита осадков.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин спрогнозировал повышение средней температуры на 3—4 °С в России к концу столетия.