Климатолог Родин спрогнозировал повышение средней температуры в России на 3 °С к концу века
- РИА Новости
«3—4 °С — это разница, условно, между Москвой и Воронежем. Мы вроде в одной климатической зоне, тем не менее в Воронежской области мы выращиваем подсолнухи, а в Подмосковье нет. Природа, понятно, приспособится», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, может измениться и тип хозяйствования, который так или иначе привязан к климатической зоне.
Как добавил Родин, на данный момент Земля находится на пике потепления после глобального похолодания.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.