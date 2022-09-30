Климатолог Родин спрогнозировал повышение средней температуры в России на 3 °С к концу века

Исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин спрогнозировал повышение средней температуры на 3—4 °С в России к концу столетия.

«3—4 °С — это разница, условно, между Москвой и Воронежем. Мы вроде в одной климатической зоне, тем не менее в Воронежской области мы выращиваем подсолнухи, а в Подмосковье нет. Природа, понятно, приспособится», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, может измениться и тип хозяйствования, который так или иначе привязан к климатической зоне.

Как добавил Родин, на данный момент Земля находится на пике потепления после глобального похолодания.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.