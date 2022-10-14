Метеоролог Латышева назвала три сценария изменения климата на Земле

Заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и и географического факультета Иркутского госуниверситета — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства — Инна Латышева назвала три сценария климатических изменений на Земле.

«Если опираться на возрастающий вклад антропогенных факторов, то нас, возможно, ждёт самый неприятный сценарий так называемой парниковой катастрофы либо относительно быстрого потепления», — сообщила специалист в интервью «Российской газете».

Второй сценарий при увеличении облачности и росте температур, усилении ветра и числа циклонов даст эффект постепенной смены климата, в некоторых частях Земли потепление сменится кратковременным похолоданием.

Если же во главу угла поставить цикличность климата Земли, влияние океана и астрономические факторы, возможно, глобальное потепление сменится глобальным похолоданием, подытожила Латышева.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.