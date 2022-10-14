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Метеоролог Латышева назвала три сценария изменения климата на Земле

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Заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и и географического факультета Иркутского госуниверситета — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства — Инна Латышева назвала три сценария климатических изменений на Земле.
Метеоролог Латышева назвала три сценария изменения климата на Земле
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«Если опираться на возрастающий вклад антропогенных факторов, то нас, возможно, ждёт самый неприятный сценарий так называемой парниковой катастрофы либо относительно быстрого потепления», — сообщила специалист в интервью «Российской газете».

Второй сценарий при увеличении облачности и росте температур, усилении ветра и числа циклонов даст эффект постепенной смены климата, в некоторых частях Земли потепление сменится кратковременным похолоданием.

Если же во главу угла поставить цикличность климата Земли, влияние океана и астрономические факторы, возможно, глобальное потепление сменится глобальным похолоданием, подытожила Латышева.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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