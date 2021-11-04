«Это действительно необычная ситуация»: синоптики рассказали об аномальных погодных показателях в российских регионах

Погода в ряде российских регионов в ближайшее время будет сильно отклоняться от нормы. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в азиатской части страны наблюдаются «невероятные аномалии», в рамках которых температура местами оказывается выше нормы на 20 градусов. По словам синоптиков, в европейской части страны также наблюдается превышение исторических температурных наблюдений.

В ряде российских регионов в ближайшее время ожидаются аномальные погодные показатели. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в азиатской части страны местами прогнозируется погода выше нормы на 20 °C.

«Не просто аномалии, а невероятные аномалии прогнозируются в азиатской части страны. Где температура прогнозируется выше нормы на невероятные 12—16, а местами и 20 градусов. Это действительно необычная ситуация», — сказал синоптик.

По его словам, атлантический воздух уже на протяжении трёх недель формирует температурный режим, проникая через территории с Западной Европы, Урала, Западной Сибири, Красноярского края до Якутии.

Он рассказал, что на севере Западной Сибири, Красноярского края и в Якутии аномалии будут находиться в диапазоне 12 °C, но дальше показатели будут усиливаться, вплоть до 20 °C. Вильфанд также отметил, что минимальные температуры на востоке Красноярского края составят -8…-12 °C, в Якутии -16…-21 °C.

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«Это «жара» по-азиатски, потому что в это время там должны быть сорокоградусные морозы», — пояснил Вильфанд.

Говоря о погоде в европейской части страны, Вильфанд сказал, что до воскресенья будет тепло, особенно в пятницу. По его словам, температура может подняться до +12 °C, а на юге Московской области — до +13 °C.

«Очень высокая температура для этого времени года. Она выше нормы примерно на восемь-десять градусов. В пятницу температура будет приближаться к своим рекордным значениям за весь период наблюдения с 1879 года… А затем уже начнётся понижение», — сказал Вильфанд.

Синоптик пояснил, что погода в четверг и пятницу (4 и 5 ноября) отстаёт от своих климатических значений почти на полтора месяца, подобные показатели обычно наблюдаются в третьей декаде сентября.

По его словам, переходными днями станут суббота и воскресенье, причём ночью и днём в субботу будет одинаковая температура в диапазоне +7…+9 °C. В понедельник ночью ожидается +4…+5 °C, днём около +5…+6 °C.

«Заметное понижение температуры произойдёт в следующий вторник. Это связано с тем, что на севере европейской территории наконец установится хорошо выраженный циклон и Москва и Московская область будут находиться в его тылу. Поэтому ночью и днём ожидается 0…+5 °C. Но даже такой температурный фон будет выше нормы на два градуса», — пояснил Вильфанд.

Со среды, продолжил синоптик, температурный фон приблизится к своим обычным значениям на уровне 0…+5 °C, днём около 0 °C.

Метеоролог Анатолий Цыганков в беседе с RT также отметил, что текущая обстановка не располагает к появлению в столичном регионе снежного покрова. По его словам, в ближайшие дни будет сохраняться тёплая погода с дождями, однако к середине следующей недели похолодает.

«Самый дождливый и самый тёплый день — это будет пятница, 5 ноября: +11...+13 °С днём, дождь, ветер порывистый, давление будет падать. Дальше давление будет расти. В понедельник-вторник уже прохладнее. Во вторник днём — 0...+5 °С. Ветер северный. Похолодание будет 9 ноября и ещё дня три. Может, мокрый снег немного. Дальше опять потепление. Условий, чтобы снег выпал и лежал, нет», — рассказал Цыганков.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также высказала мнение, что предпосылок по установлению снежного покрова в столице нет.

«Конечно, в середине ноября у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, но в последние годы устойчивый снежный покров появлялся в конце декабря и иногда даже в начале января», — заключила она.

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Крупнейшая магнитная буря

Ранее учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщили о начале на Земле одной из крупнейших за последние несколько лет магнитной бури.

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября) почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении учреждения.

По прогнозам учёных, такое состояние магнитного поля планеты сохранится на протяжении двух-трёх суток. Исследователи объясняют, что причиной бури стала солнечная вспышка уровня М1.7, которая произошла два дня назад.