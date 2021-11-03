Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России этой зимой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части страны этой зимой.

«В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертёплая зима, как была в 2019—2020 годах», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ожидается повторяемость оттепели и частые перепады ночей с температурой -20...-25 °С.

Как отметил Вильфанд, средняя температурная норма в Москве зимой составляет -6 °С: для декабря это -6,5 °С, для января — -9 °С.

Эксперт отметил, что пока сложно сказать, будет ли зима снежной.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.