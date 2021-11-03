В Самарской области зафиксировали новый температурный рекорд

В Самарской области синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом сообщает sova.info.

Как отмечается, 1 ноября метеостанция в Новодевичьем зарегистрировала температуру +13,3 °С.

В 2008 и 2012 годах столбики термометров поднимались в этот день до +13 °С.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в ноябре ожидается в районе -1,7...-0,4 °С, что приблизительно на 2 °С выше средних многолетних значений.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.