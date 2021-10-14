Кардиолог Серебрянский рассказал о влиянии магнитных бурь на метеозависимых людей

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Заслуженный врач России Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог, рассказал, насколько опасным может быть влияние магнитной бури на организм.
Кардиолог Серебрянский рассказал о влиянии магнитных бурь на метеозависимых людей
  • Pixabay

В определённые периоды в окружающей среде накапливаются высокие разряды, которые приводят к колебаниям в организме, у всех людей разная степень метеочувствительности, сказал врач в беседе с Nation News.

«В результате колебания артериального давления могут произойти гипертонические кризы, инфаркты. Колебания происходят и в плане сердечного ритма, что может привести к аритмии. Также меняется свёртывающая система крови, меняется внутриглазное давление, то есть происходят очень серьёзные изменения», — подчеркнул врач.

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