Кардиолог Серебрянский рассказал о влиянии магнитных бурь на метеозависимых людей

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог, рассказал, насколько опасным может быть влияние магнитной бури на организм.

В определённые периоды в окружающей среде накапливаются высокие разряды, которые приводят к колебаниям в организме, у всех людей разная степень метеочувствительности, сказал врач в беседе с Nation News.

«В результате колебания артериального давления могут произойти гипертонические кризы, инфаркты. Колебания происходят и в плане сердечного ритма, что может привести к аритмии. Также меняется свёртывающая система крови, меняется внутриглазное давление, то есть происходят очень серьёзные изменения», — подчеркнул врач.

Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.