«Государство стало евразийской державой»: как Ермак начал присоединение Сибири к России
- Покорение Сибири Ермаком, картина Василия Сурикова, 1895 год
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5 ноября 1582 года отряд казачьего атамана Ермака вступил в столицу Сибирского ханства Кашлык. Это событие, по мнению историков, положило начало процессу присоединения Сибири к России.
Начало похода
История жизни Ермака Тимофеевича до начала Сибирского похода достоверно не известна. Как рассказал в беседе с RT профессор Нижневартовского государственного университета доктор исторических наук Янкель Солодкин, версии о происхождении Ермака многочисленны, но все они сложились уже после его гибели и зафиксированы не в официальных документах, а в фольклорных преданиях.
Среди мест возможного происхождения Ермака фигурируют Дон, Русский Север и Прикамье.
«Существующие версии относительно рождения и точного рода занятий Ермака до начала Сибирского похода — догадки историков, опирающиеся на различные косвенные источники. Одни предполагают, что Ермак грабил на Волге купеческие корабли, другие — что он находился на государственной службе, принимал участие в борьбе с Крымским ханством и в Ливонской войне», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.
Предположительно, в начале 1580-х годов на Ермака обратили внимание представители купцов и промышленников Строгановых, получивших от царя Ивана IV владения на Урале. Их земли страдали от набегов сибирского хана Кучума.
Хан Кучум был представителем династии Джучидов — одной из ветвей Чингисидов. Он был сыном султана Муртазы, владевшего кочевьями в Северном Приаралье. В середине XVI века Кучум вместе с отцом и братом вступил в борьбу с представителями династии сибирских правителей Тайбугидов и одержал над ними верх. Кучум стал править Сибирским ханством — сначала вместе с родственниками, а затем самостоятельно. Некоторое время он признавал себя данником Русского государства и платил ему ясак. Однако в 1570-е годы он занял враждебную позицию по отношению к России и взял курс на вытеснение русских с Урала. Одними из первых под удар Кучума попали владения Строгановых.
Историки не исключают, что Строгановы, возможно, ранее были знакомы с Ермаком, и решили, что он именно тот человек, который им нужен для усмирения кучумовцев. В любом случае Ермак откликнулся на их призыв, приведя с собой около 540 казаков.
- Ермак Тимофеевич
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«Чтобы собрать такой отряд для похода в неведомые земли, нужно было обладать очень серьёзным даром убеждения», — отметила в разговоре с RT директор Парка истории реки Чусовой Ольга Постникова.
Строгановы передали под командование Ермака ещё около 300 служивших у них бывших военнопленных — немцев и литовцев. Таким образом, общая численность отряда, предположительно, превысила 800 человек. Строгановы обеспечили воинов провиантом, оружием и амуницией.
Присоединение Сибири
Точная дата начала похода Ермака вызывает споры в экспертной среде. Существует три основные версии: конец 1570-х, 1581-й или же 1582 год. Согласно наиболее распространённой точке зрения, поход начался 1 сентября 1581 года.
Дружина Ермака была поделена на пять полков, которые возглавили выборные есаулы. В состав отряда входили писари и музыканты. Его также сопровождали три священника.
В дружине царила строгая дисциплина. Нарушителей порядка примерно наказывали. Суровые санкции предполагались за неповиновение командирам, попытки побега и любые «греховные деяния».
По рекам Чусовая и Серебрянка отряд дошёл до Уральского хребта. Дружина волоком преодолела Урал, а затем прошла по рекам Баранча, Тагил, Тура и Тобол. Каждый струг (гребное плоскодонное судно. — RT) был рассчитан примерно на 20 человек с грузом.
По пути дружина Ермака успешно отразила нападения кучумовцев и овладела несколькими городами. Когда русские двигались по Туре, Кучум стал собирать все доступные ему силы. Согласно подсчётам историков, численность его войска могла в это время достигать 10—15 тыс. человек. Кроме того, хан велел укреплять свою ставку — город Кашлык (Искер).
- Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. Лубок XIX века
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Дружина Ермака разгромила кучумовцев в боях в урочище Бабасан и у Караульного яра, овладела улусами мурз Карачи и Атика. 2 ноября 1582 года Ермак в решающем сражении на Чувашевом мысу в устье реки Тобол нанёс поражение основным силам кучумовцев, которыми командовал племянник хана Маметкул.
Историки сходятся во мнении, что утверждения о решающем преимуществе казаков Ермака, которое они получили якобы благодаря огнестрельному оружию, неверны. Русская дружина имела определённые технические преимущества, однако на перезарядку пищалей в то время уходило до двух-трёх минут. Поэтому огнестрельное оружие не могло само по себе компенсировать многократное превосходство в живой силе, имевшееся у кучумовцев.
«Сибирское взятие» можно объяснить несколькими факторами: внезапностью, превосходством в военной организации, выучке, дисциплине, а также относительной слабостью местной государственности», — говорит Янкель Солодкин.
5 ноября 1582 года отряд Ермака вступил в покинутую жителями ханскую ставку Кашлык. По словам историков, это событие стало символическим моментом начала падения Сибирского ханства и присоединения региона к России.
В конце 1582 года воины Маметкула убили нескольких казаков, отправившихся на рыбную ловлю. Ермак начал преследовать ханского племянника и нанёс ему несколько поражений. В начале 1583 года казаки взяли Маметкула в плен.
- Посланники от Ермака на Красном крыльце перед Иваном Грозным. Картина С.Р. Ростворовского
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В дальнейшем дружина Ермака совершила несколько походов по Иртышу и его притокам, а также взяла укреплённый городок Назым на реке Обь. Однако из-за понесённых потерь Ермак задумался над тем, чтобы просить подкрепления. Он отправил казаков с отчётом о своих действиях, пленным племянником Кучума и пушниной к царю Ивану IV.
«Неожиданный успех в Сибири на фоне поражения в Ливонской войне пришёлся как нельзя кстати. По дошедшим до нас свидетельствам, царь принял казаков очень благосклонно. Он отправил в распоряжение Ермака отряд из нескольких сот служилых людей, а также, по преданию, два комплекта доспехов, шубу и позолоченный кубок лично для атамана», — рассказал Виталий Захаров.
Ермак тем временем приводил население Сибири к присяге Ивану IV и собирал дань в пользу русского государя.
«Новые порядки и налоги, установленные Ермаком, оказались значительно менее обременительными, чем те, которые были при Кучуме, поэтому значительная часть коренного населения Сибири восприняла приход русских благожелательно», — говорит Захаров.
Военные действия в Сибири в 1584 году стали менее активными. Однако казакам не хватало провианта. Прибывший в Сибирь по приказу царя отряд под командованием московского воеводы князя Семёна Болховского почти полностью погиб от голода, включая и его предводителя.
В 1585 году кучумовцы попытались взять Кашлык в осаду. Отряд Ермака нанёс удар по врагу, сорвав эти планы. Однако Кучум не пускал в Сибирь купцов из Средней Азии. Ермак двинулся навстречу торговцам, но так их и не нашёл. На обратном пути атаман погиб в бою с кучумовцами. Согласно одному из преданий, он утонул в водах Иртыша под тяжестью доспехов, подаренных ему царём.
- Чертёж Сибирской земли — российская карта Сибири и Дальнего Востока, которую в 1667 году по царскому указу составил тобольский воевода П.И. Годунов
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По словам историков, военный урон, который Ермак успел нанести силам Сибирского ханства, оказался для них критическим. Хотя Кучум прожил до конца XVI века и даже формально передал власть своему старшему сыну Али, его могущество было подорвано. Али в 1608 году попал в плен и долгие годы жил под надзором в Ярославле и Вологде.
На территории ханства начали возникать русские населённые пункты и укрепления, и Сибирь достаточно быстро стала полноценной вотчиной московских царей. На восток из европейской части России двинулись переселенцы-хлебопашцы. Ермак же в глазах народа стал героем, о котором начали складывать предания и летописные рассказы.
«Результатом походов Ермака стало расширение границ Русского государства. Россия стала евразийской державой, стремительно прираставшей в восточном направлении, а в Сибири распространилась русская культура. Историческая роль походов Ермака огромна», — подытожил Виталий Захаров.
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