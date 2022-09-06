Путешествие в полную неизвестность: как первая кругосветная экспедиция изменила представление человечества о Земле

500 лет назад завершилась первая в истории человечества кругосветная экспедиция, организованная Испанией по инициативе и под руководством португальского дворянина Фернана Магеллана. Вдохновитель путешествия изначально не планировал огибать земной шар, а собирался только найти западный путь к Молуккским островам, на которых выращивались высоко ценившиеся в Европе пряности. Протяжённость западного маршрута из Европы в Азию оказалась гораздо больше, чем предполагалось, и значительная часть участников путешествия, включая самого Магеллана, погибли в пути при различных обстоятельствах. Выжившие участники экспедиции вернулись в Европу, обогнув Африку и совершив первое в истории кругосветное путешествие. По словам историков, эта экспедиция во многом изменила представление человечества о Земле.

6 сентября 1522 года завершилось первое в истории человечества кругосветное плавание, организованное властями Испании по инициативе и под руководством португальского дворянина Фернана Магеллана. По словам экспертов, эта экспедиция в значительной степени изменила представления людей о Земном шаре.

Предпосылки к экспедиции

Фернан Магеллан родился примерно в 1480 году в португальской дворянской семье. В молодости он участвовал в военных экспедициях в Азии и Африке.

Как рассказал RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов, в этих походах Магеллан отличился храбростью и получил звание капитана. Однако через некоторое время он остановился в карьерном росте.

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«Капитан Магеллан, столь ценный в боях, при распределении призов оказался никому не нужен. Он пробовал участвовать в североафриканских военных кампаниях Португалии, но там не было столь больших дел, чтобы выскочка мог протиснуться между аристократов. Его просто затёрли и чуть не убили», — рассказал Богданов.

Вернувшись в Португалию, Магеллан занялся изучением астрономии и навигации. Он разработал проект новой большой экспедиции, но португальский король Мануэль I Счастливый отверг его.

«Плавание Магеллана не было задумано и подготовлено как кругосветное, его целью было достичь стран Востока, плывя на запад. Это та же цель, которая воодушевляла и Колумба», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Владимир Ведюшкин.

Окончательно разочаровавшись в перспективах карьерного роста в Португалии, Магеллан переехал в испанскую Севилью.

«Там он стал готовить страшную месть Португальскому королевству», — отметил Андрей Богданов.

Фернан Магеллан

© Wikimedia commons

В марте 1518 года Магеллан и португальский астроном Руй Фалейру явились в находившийся в Севилье Совет Индии и заявили, что Молуккские острова, которые благодаря торговле пряностями стали важным источником богатств для Португалии, согласно договорённостям о разделе колоний конца XV века, должны принадлежать Испании, и что добраться до них можно, совершив плавание в западном направлении.

Магеллан убеждал испанские власти в том, что между Атлантическим океаном и «Южным морем» (современным Тихим океаном) должен находиться пролив, и что, пройдя по нему, можно быстро достичь Молуккских островов и других земель в Юго-Восточной Азии. Испанскую корону по понятным причинам идеи Магеллана заинтересовали. Король Испании Карл I взял на себя обязательства по снаряжению пяти кораблей, предоставил экспедиции припасы на два года и выделил Магеллану долю во всех предполагаемых доходах по итогам путешествия. Фалейру от участия в экспедиции отказался.

Первое кругосветное плавание

20 сентября 1519 года флотилия из пяти кораблей («Тринидад», «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго») вышли из порта Санлукар-де-Баррамеда. Магеллан, как капитан-генерал (адмирал) командовал «Тринидадом». По словам историков, вторым лицом в экспедиции считался Хуан Картахена — официальный представитель испанской короны и капитан «Сан-Антонио».

Помимо испанцев в экспедиции принимали участие португальские моряки, а также представители других европейских наций. Точная численность экспедиции неизвестна. По разным данным, она составляла от 265 до 300 человек.

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Участники плавания были прекрасно вооружены. На кораблях находились около 70 пушек, 50 аркебуз, 60 арбалетов, порядка 100 комплектов лат и другое оружие. Однако с жителями открытых земель планировалось в первую очередь не воевать, а торговать. Корабли везли груз товаров для обмена: металлические изделия, зеркала и украшения.

Магеллан изначально направил свою флотилию ближе к берегам Африки и только потом развернул её в направлении Южной Америки. По словам историков, он выстраивал маршрут так, чтобы избежать встреч с португальскими кораблями. Однако испанских офицеров, которым Магеллан не объяснял свои манёвры, действия руководителя экспедиции раздражали. Они потребовали, чтобы Магеллан раскрыл им свои планы, но он ответил им так: «Ваша обязанность — следовать днём за моим флагом, а ночью за моим фонарём». А когда испанские капитаны попытались нарушить субординацию, Магеллан объявил, что отправляет их лидера Картахену под арест. При этом он разрешил представителю короны находиться на одном из кораблей, которыми командовали испанские офицеры.

В конце 1519 года флотилия достигла берегов Южной Америки. Магеллан отправил «Сантьяго» на поиски пролива в районе Ла-Платы, но разведчики вернулись и сообщили руководителю экспедиции, что обнаружили не пролив, а устье большой реки. Экспедиция двинулась на юг, а затем остановилась на зимовку в бухте Сан-Хулиан.

Памятник Магеллану в Пунта-Аренас, Чили

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В это время испанские офицеры воспользовались недовольством части участников путешествия сокращением норм выдачи продовольствия и подняли мятеж. Они освободили Картахену, а один из бунтовщиков — Гаспар де Кесада — убил верного Магеллану кормчего Хуана де Элорьягу.

Под контролем Магеллана осталось всего два судна. Тогда он решил победить мятежников хитростью: вступил в инициированные ими переговоры, а затем захватил перевозившую письма бунтовщиков шлюпку и отправил своих людей на «Викторию», в состав экипажа которой входило много португальцев. Там верные Магеллану моряки убили одного из предводителей мятежников, после чего убедили команду судна сдаться. Затем один из кораблей, оставшихся у бунтовщиков, был взят на абордаж, а экипаж второго — капитулировал.

Убийцу кормчего Магеллан казнил, а Картахену и поддерживавшего его священника высадил на берег. О дальнейшей судьбе изгнанников ничего не известно.

В мае Магеллан отправил «Сантьяго» на разведку в южном направлении, но корабль потерпел крушение и разбился. Большинство моряков выжили и смогли вернуться к месту зимовки. Осенью на юг двинулась уже вся флотилия. В конце октября участники экспедиции обнаружили ведущий в сторону Тихого океана пролив, который потом был назван именем Магеллана. Но во время путешествия по проливу команда «Сан-Антонио» подняла мятеж и отправилась назад в Испанию.

Магеллан проходит по открытому им проливу

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«С момента обнаружения пролива для экспедиции Магеллана началось путешествие в полную неизвестность», — сказал в комментарии RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

28 ноября 1520 года три корабля, оставшиеся под командованием Магеллана, вышли в открытый океан. Они некоторое время двигались на север вдоль побережья Южной Америки, затем повернули на северо-запад. Как отмечают историки, Магеллан и его спутники рассчитывали на то, что Азия находится достаточно близко от западных берегов Америки, однако их надежды не оправдались.

«С погодой экспедиции невероятно повезло. Но океан оказался неожиданно бескрайним. Только твёрдая рука Магеллана заставила моряков пройти по нему 17 тыс. км», — отметил Андрей Богданов.

Маршрут Первой кругосветной экспедиции

© Wikimedia commons/Mitrius

В пути через океан члены экспедиции страдали от голода и цинги. В океане они обнаружили несколько небольших островов, но высадиться на них по разным причинам не смогли. Только в марте 1521 года им удалось достичь обитаемого острова Гуам и вступить в контакт с его населением. Путешественники попытались наладить с островитянами торговлю, но те украли у них шлюпку. В отместку участники экспедиции сожгли селение аборигенов, забрали их припасы и двинулись дальше.

Вскоре Магеллан и его спутники первыми из европейцев достигли Филиппинских островов. На острове Себу они даже уговорили местного раджу признать себя вассалом испанской короны и креститься. Кроме того, Магеллан вмешался в борьбу между жителями Себу и мятежного острова Мактан. 27 апреля 1521 года он возглавил вылазку против островитян, но из-за рифов не смог воспользоваться преимуществами, которые давали корабельные орудия, и в ближнем бою был убит. Его гибель подорвала репутацию европейцев, и раджа Себу во время очередного обеда приказал убить часть членов экспедиции.

Гибель Магеллана

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Оставшиеся в живых участники путешествия спешно покинули Филиппины и вскоре достигли Молуккских островов, где вынуждены были сжечь обветшавший «Консепсьон». Загрузив трюмы оставшихся двух кораблей пряностями, команда разделилась: «Тринидад» отправился на восток к берегам Панамы, а «Виктория» — на запад, в Европу, огибая Африку.

Но из-за плохих погодных условий «Тринидад» был вынужден вернуться к берегам Молуккских островов, где был захвачен португальцами. В свою очередь, экипаж «Виктории», пережив страшные лишения, смог обогнуть мыс Доброй Надежды и в июле 1522 года достиг португальских владений на островах Зелёного мыса. Португальцы задержали часть экипажа, но 18 человек смогли вырваться и 6 сентября «Виктория» с грузом вернулась в Испанию.

Так завершилось первое в истории человечества кругосветное путешествие. Несколько десятков моряков в дальнейшем были освобождены из португальского плена и вернулись на родину. По словам историков, несмотря на большие потери, путешествие оказалось прибыльным благодаря доставленному в Европу грузу пряностей.

Корабль «Виктория» в Севилье после кругосветного путешествия

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© PHAS/Universal Images Group

«Экспедиция была сочтена успешной, поскольку достигла своей цели — проложила западный путь в страны Востока и дала Испании основание претендовать на изрядную долю богатств Востока», — подчеркнул Владимир Ведюшкин.

По словам Андрея Богданова, собранные участниками экспедиции географические материалы в значительной степени изменили представление мировой науки о земном шаре. В частности, стало понятно, что суша занимает меньшую часть поверхности планеты, чем вода. Также были определены реальные размеры Тихого океана.

Корабль «Виктория»

© Wikimedia commons

Как отметил Виталий Захаров, после завершения экспедиции Испания смогла претендовать на более обширные территории, чем раньше, и на некоторое время превратилась в ведущую мировую колониальную державу. Но всё же главными результатами первого кругосветного путешествия стали научные открытия.

«Первое путешествие вокруг земного шара радикально расширило горизонты нашего познания о том, что представляет собой окружающий мир», — подытожил Захаров.