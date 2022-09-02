«Никаких атрибутов реальной государственности»: как у берегов Великобритании возникло Княжество Силенд

55 лет назад на морской платформе Рафс-Тауэр, расположенной у берегов Великобритании, было провозглашено Княжество Силенд. Его основателем стал британец Рой Бейтс, искавший место для безопасного размещения своей пиратской радиостанции. Однако в итоге Бейтс занялся развитием «силендской государственности». У княжества появились собственные документы, конституция, флаг и деньги. По словам экспертов, настоящие атрибуты государственности, такие как постоянное население и территория, у Силенда отсутствуют, но в условиях виртуализации всех сфер человеческой жизни подобные объединения будут появляться в мире всё чаще. И некоторые из них смогут создавать серьёзные проблемы для международного сообщества, прогнозируют аналитики.

2 сентября 1967 года отставной британский майор Рой Бейтс, занимавшийся пиратским радиовещанием, объявил о создании на морской платформе Рафс-Тауэр у берегов Великобритании Княжества Силенд. Это непризнанное государство выдаёт собственные удостоверения личности, печатает марки и иногда даже ведёт неофициальные переговоры со странами, входящими в ООН. По словам экспертов, хотя у Силенда и других подобных ему объединений отсутствуют атрибуты реальной государственности, в условиях виртуализации человеческой жизни их может стать больше.

Княжество на платформе

В годы Второй мировой войны Великобритания для защиты от гитлеровских войск создала у своих берегов систему морских платформ, размещённых на вбитых в морское дно бетонных сваях. При этом британцы действовали исходя из соображений военной целесообразности и на время отставили в сторону международное право, поэтому некоторые платформы построены за пределами их территориальных вод. Одной из них оказалась платформа Рафс-Тауэр, от которой до берегов Великобритании около 13 км.

Во время войны на платформе площадью 3 тыс. кв. м размещался гарнизон из нескольких сот британских военнослужащих, наблюдавших за действиями нацистской авиации. Однако в послевоенные годы необходимость в них отпала.

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По словам экспертов, британцы вспомнили, что официально они не имеют прав на территорию, на которой была размещена Рафс-Тауэр, и в 1950-х годах британский гарнизон был выведен с платформы. Она осталась пустой и с неопределённым юридическим статусом.

Новую жизнь Рафс-Тауэр подарил бум популярности пиратского радиовещания в Великобритании в 1960-х годах. Официальное радио обделяло вниманием популярную музыку, поэтому её транслировали преимущественно «подпольные» станции, часть из которых вещала с судов, находившихся в нейтральных водах. В 1965 году на Рафс-Тауэр появились сотрудники пиратской станции Wonderful Radio London, которыми руководил Джек Мур. Позже с платформы их выгнал конкурент — другой радиопират Рой Бейтс, отставной майор британской армии.

Бейтс планировал наладить вещание своей станции Radio Essex, но попал в юридическую западню — официальный Лондон распространил «антипиратское» законодательство на нейтральные воды.

Платформа Рафс-Тауэр

AFP

© BEN STANSALL

В голове у Бейтса родился новый проект. Посоветовавшись с юристами, он решил создать собственное государство. 2 сентября 1967 года, в день рождения своей жены, он объявил о создании на платформе Рафс-Тауэр Княжества Силенд. Себя он объявил князем, а свою супругу — княгиней, сделав ей таким образом оригинальный подарок.

Неопределённый статус

Официальный Лондон, по словам историков, сначала не мог определиться, какую позицию занять в отношении Бейтса. Британские министры называли Силенд потенциальной «Кубой у берегов Англии». Власти отправили рабочих на демонтаж платформ, находившихся за пределами территориальных вод Великобритании. Однако когда британское судно приблизилось к Рафс-Тауэр, сын Роя Бейтса Майкл отогнал его предупредительными выстрелами.

Британские власти обвинили Бейтсов в нарушении оружейного законодательства. После возвращения на территорию Великобритании Рой и Майкл оказались на скамье подсудимых. Судья тщательно изучил дело, а потом признал, что британское правосудие бессильно. Он заявил, что вокруг платформы сложилась ситуация в духе времён Фрэнсиса Дрейка и что британская юрисдикция на неё не распространяется. Бейтсы объявили это фактическим признанием Силенда.

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Официальный Лондон отступил. Как отмечают эксперты, британские чиновники решили, что силовой захват платформы создаст ненужную шумиху в СМИ и нанесёт удар по репутации государства, и поэтому Силенд предпочли не замечать. Тем более никем не признанное княжество больше не приносило Великобритании неприятностей.

Рой Бейтс придумал для Силенда конституцию, гимн, флаг и герб. Он отчеканил монеты, а также выпустил бумажные деньги, марки и паспорта.

«Статус Силенда непонятен, но говорить, что его просто не существует, нельзя. Есть платформа, есть документы Силенда. И это факт», — отметил в разговоре с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

В 1978 году произошёл один из наиболее масштабных конфликтов в истории непризнанного княжества. В это время шли переговоры о привлечении в Силенд инвестиций. Александр Ахенбах, который был гражданином одновременно непризнанного княжества и ФРГ, объявил себя премьер-министром Силенда и решил создать на платформе «офшорный» отель. Ахенбах попытался захватить Рафс-Тауэр с помощью группы немецких и нидерландских наёмников. Однако нападение было отбито, а сам он взят под стражу. На переговоры о его освобождении был вынужден выехать юрисконсульт посольства ФРГ в Лондоне. Бейтсы объявили визит иностранного дипломата актом международного признания, а Ахенбаха отпустили.

Монеты Силенда

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В 1990-е годы созданное Ахенбахом «правительство Силенда в изгнании» попало в международный скандал в связи с тем, что продавало через связанные с криминалитетом структуры «паспорта» и «автомобильные знаки» Силенда под видом официально признанных Евросоюзом документов. Однако Бейтсы к этому никакого отношения не имели, и у правоохранительных органов вопросов к ним не возникло.

В 2006 году на платформе произошёл сильный пожар. Однако его успешно потушили, и Силенд был полностью восстановлен. Год спустя Рой Бейтс попытался продать Рафс-Тауэр за €750 млн. Платформой заинтересовался шведский торрент-трекер ThePirateBay, но сделка по неизвестным причинам так и не состоялась.

Флаг Силенда на платформе Рафс-Тауэр

AFP

© BEN STANSALL

9 октября 2012 года Рой Бейтс умер. Наследником «престола» стал его сын Майкл. Его полный титул — генерал-адмирал Силенда, князь Майкл I Бейтс.

Сейчас на Рафс-Тауэр проживают несколько десятков человек. У княжества есть даже собственная футбольная команда, участвующая в чемпионатах мира среди непризнанных государств.

Как рассказала в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, с юридической точки зрения ситуация с официальным статусом Силенда и других подобных объединений неоднозначна.

Удостоверение личности гражданина Силенда

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«Есть две теории, определяющие юридические основания института признания государств. Первая — конститутивная — утверждает, что государство появляется только в отождествлении себя через других, то есть только в случае признания его существующими государствами. Правда, здесь сразу возникает вопрос: сколькими субъектами международного права должно быть осуществлено такое признание? Другая — декларативная теория — утверждает существование государства с момента образования, независимо от его признания другими субъектами международного права. Однако на практике виртуальные государства остаются непризнанными. Не обладая никаким реальным человеческим, экономическим, технологическим ресурсом, они обречены исчезнуть, как только наследникам самопровозглашённых монархов такие сувенирные бизнес-проекты становятся неинтересны», — отметила Виктория Федосова.

В то же время, по её словам, в некоторых ситуациях непризнанные виртуальные государства могут становиться опасными для международного сообщества — в частности, когда мафиозные структуры пытаются использовать их документы для отмывания денег, торговли оружием или распространения нелегального интернет-контента.

Майкл Бейтс, считающийся действующим главой Силенда

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Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Силенд не подходит под классическое определение непризнанного государства.

«Существует ряд непризнанных государств, но они обладают всеми атрибутами государственности — населением, территорией, реальным административным аппаратом и настоящей валютой. Но Силенд и подобные ему объединения — это другой случай. У них нет никаких атрибутов реальной государственности, и они не подходят под определение государства как территориально-политического образования. Они по сути виртуальны», — подчеркнул Шаповалов.

Платформа Рафс-Тауэр

AFP

© BEN STANSALL

По его мнению, никакой позитивной роли подобные формирования на мировой арене сегодня не играют, но просто отмахнуться от них нельзя.

«Человечество всё больше уходит в виртуальное пространство, которое недостаточно отрегулировано законодательно. Появляется возможность создавать некие объединения, прикреплённые даже не к заброшенным платформам, а к одному только интернету. Этот процесс имеет место и в дальнейшем будет нарастать», — подытожил Владимир Шаповалов.